Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Землетрясение на Камчатке признали самым сильным за всю историю наблюдений
Магнитуда землетрясения в Камчатском крае достигла 8,8, что превзошло все предыдущие показатели в истории региона, сообщил глава региона Владимир Солодов.
Это землетрясение стало сильнейшим за весь инструментальный период наблюдений на Камчатке. Магнитуда толчков составила 8,8, что значительно превышает показатели прошлых лет, передает ТАСС.
Власти готовятся к возможным последствиям серии последующих толчков и просят жителей соблюдать осторожность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Камчатке произошло самое сильное с 1952 года землетрясение. Наблюдалась волна цунами высотой четыре метра. После землетрясения произошло еще несколько десятков подземных толчков.