Ученый-физик назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей

Ученый Тихоцкий восхитился слаженностью работы службы предупреждения цунами на Камчатке

Tекст: Алексей Дегтярев

«Обратите внимание, как блестяще среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура», – сказал Тихоцкий ТАСС.

Также ученый признался, что его потрясла организация работы этой структуры. По его словам, все необходимые меры были приняты максимально быстро и слаженно.

Эксперт заметил, что к подобным землетрясениям на Камчатке готовились в течение последних 30 лет. Долгосрочный прогноз позволил ученым, спецслужбам и местным властям заранее разработать меры для минимизации последствий таких катастроф.

Были проведены мероприятия по укреплению зданий и создана специальная программа по подготовке к экстремальным ситуациям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Поднявшаяся после него волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.