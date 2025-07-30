Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.0 комментариев
Ученый-физик назвал работу службы предупреждения цунами на Камчатке блестящей
Ученый Тихоцкий восхитился слаженностью работы службы предупреждения цунами на Камчатке
Во время сильного землетрясения на Камчатке служба предупреждения цунами смогла оперативно поставить информацию, заявил директор Института физики Земли имени Шмидта РАН Сергей Тихоцкий.
«Обратите внимание, как блестяще среагировала служба предупреждения цунами. Людей с пляжей вывезли, палаточный лагерь эвакуировали, просто все сделали, что называется, на ура», – сказал Тихоцкий ТАСС.
Также ученый признался, что его потрясла организация работы этой структуры. По его словам, все необходимые меры были приняты максимально быстро и слаженно.
Эксперт заметил, что к подобным землетрясениям на Камчатке готовились в течение последних 30 лет. Долгосрочный прогноз позволил ученым, спецслужбам и местным властям заранее разработать меры для минимизации последствий таких катастроф.
Были проведены мероприятия по укреплению зданий и создана специальная программа по подготовке к экстремальным ситуациям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 8,8, ставшее самым мощным за всю историю наблюдений в регионе. Поднявшаяся после него волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.