На Камчатке произошло сильнейшее за всю историю землетрясение

Стихию ощутили и за пределами России. В Японии силы самообороны задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга акватории Тихого океана. Специалисты Tokyo Electric Power приостановили сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Временно прекращено движение скоростных поездов «Синкансэн» на 41 железнодорожной линии. Угрозу цунами объявили также в Китае, Индонезии, США, Чили, Мексике, Перу и Эквадоре (фото: МЧС России/ТАСС)

Погибших в результате удара стихии нет, несколько человек обратились в больницы. Некоторые люди получали травмы, выбегая на улицы. Один из жителей выпрыгнул из окна. Тяжелых травм не зафиксировано. Всем пациентам оказана необходимая помощь (фото: Chen Chang/Government of Kamchatka Territory/Handout/Xinhua/Global Look Press)

В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена в детсаде № 15. В аэропорту Камчатки посыпался потолок. Врачи местного онкодиспансера проводили операцию во время землетрясения, они будут представлены к наградам (фото: Chen Chang/Government of Kamchatka Territory/Handout/Xinhua/Global Look Press)

Для ликвидации последствий ЧП на Камчатке развернут региональный штаб, мобилизован материальный резерв. Работает горячая линия, специалисты помогают жителям получить юридическую и медицинскую помощь. В Северо-Курильском районе объявлен режим ЧС. В зоне эвакуации людям предлагают горячий чай и питание. «Необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (фото: Chen Chang/Telegram Channel of Sakhalin Governor/Handout/Xinhua/Global Look Press)

В Северо-Курильске повреждено несколько жилых зданий, разрушены десятки печных труб и вентиляционных шахт. Также затопило порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». На Курилах смыло экспедиционные постройки Русского географического общества. Кроме того, спасатели эвакуировали туристов из серф-лагеря на берегу Тихого океана. На Камчатке людям предоставят места для размещения в случае обнаружения опасных трещин в домах. Оценка материального ущерба будет готова в течение недели, сообщил губернатор региона Владимир Солодов (фото: МЧС России/ТАСС)

Также на прибрежную часть Северо-Курильска обрушилось цунами высотой 3-4 м. В безопасные районы эвакуировали около 2,7 тыс. человек. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой 7,5 в течение месяца (фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС)

На Камчатке и Курилах произошло сильнейшее за всю историю землетрясение, магнитуда достигла 8,7. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Разрыв распространился на 200 км вдоль оси глубоководного желоба (фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС)

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