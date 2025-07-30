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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Холокост не оправдывает геноцид

    На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия интенсивно вооружается для фальшивой войны

    Еще пару лет назад никто и представить не мог, что Германия, которая по очевидным причинам вообще не должна иметь вооружений, будет говорить о милитаризации. Хотя бы потому, что это нарушает ее собственные законы.

    4 комментария
    Иван Лизан Иван Лизан Почему сроки ультиматума Трампа не действуют на Россию

    Инструментарий реального воздействия на Россию со стороны США и ЕС исчерпан еще при Байдене. Трамп подменяет пошлинами санкции, но эффективность у них такая же, как и санкций.

    17 комментариев
    30 июля 2025, 11:51 • Фоторепортаж

    На Камчатке произошло сильнейшее за всю историю землетрясение

    На Камчатке и Курилах произошло сильнейшее за всю историю землетрясение, магнитуда достигла 8,7. Эпицентр находился в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Разрыв распространился на 200 км вдоль оси глубоководного желоба (фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС)

    Также на прибрежную часть Северо-Курильска обрушилось цунами высотой 3-4 м. В безопасные районы эвакуировали около 2,7 тыс. человек. Специалисты прогнозируют афтершоки магнитудой 7,5 в течение месяца (фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС)

    В Северо-Курильске повреждено несколько жилых зданий, разрушены десятки печных труб и вентиляционных шахт. Также затопило порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид». На Курилах смыло экспедиционные постройки Русского географического общества. Кроме того, спасатели эвакуировали туристов из серф-лагеря на берегу Тихого океана. На Камчатке людям предоставят места для размещения в случае обнаружения опасных трещин в домах. Оценка материального ущерба будет готова в течение недели, сообщил губернатор региона Владимир Солодов (фото: МЧС России/ТАСС)

    Для ликвидации последствий ЧП на Камчатке развернут региональный штаб, мобилизован материальный резерв. Работает горячая линия, специалисты помогают жителям получить юридическую и медицинскую помощь. В Северо-Курильском районе объявлен режим ЧС. В зоне эвакуации людям предлагают горячий чай и питание. «Необходимые материалы, техника и оборудование будут доставлены в район. Все экстренные службы работают в усиленном режиме», – отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко (фото: Chen Chang/Telegram Channel of Sakhalin Governor/Handout/Xinhua/Global Look Press)

    В Петропавловске-Камчатском обрушилась стена в детсаде № 15. В аэропорту Камчатки посыпался потолок. Врачи местного онкодиспансера проводили операцию во время землетрясения, они будут представлены к наградам (фото: Chen Chang/Government of Kamchatka Territory/Handout/Xinhua/Global Look Press)

    Погибших в результате удара стихии нет, несколько человек обратились в больницы. Некоторые люди получали травмы, выбегая на улицы. Один из жителей выпрыгнул из окна. Тяжелых травм не зафиксировано. Всем пациентам оказана необходимая помощь (фото: Chen Chang/Government of Kamchatka Territory/Handout/Xinhua/Global Look Press)

    Стихию ощутили и за пределами России. В Японии силы самообороны задействовали истребители, патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга акватории Тихого океана. Специалисты Tokyo Electric Power приостановили сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». Временно прекращено движение скоростных поездов «Синкансэн» на 41 железнодорожной линии. Угрозу цунами объявили также в Китае, Индонезии, США, Чили, Мексике, Перу и Эквадоре (фото: МЧС России/ТАСС)

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    Зачем Трамп пугает российских покупателей нефти

    Уже 8 августа Дональд Трамп может ввести самые жесткие санкции против российской нефти – запретить покупать ее другим странам. Это настолько серьезная по последствиям угроза, что рынки никак не могут в нее поверить. Речь идет фактически о полной остановке российского нефтяного экспорта. Согласятся ли на это Индия и Китай – крупнейшие покупатели нашей нефти? Подробности

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    Европа теряет еще одно нейтральное государство

    Еще одна европейская страна рискует утратить нейтралитет. Так, глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила о готовности страны начать дискуссию о вступлении в НАТО. Эксперты отмечают, что в случае необходимой политической воли со стороны Вены, этот шаг может быть легко осуществим, однако потерю нейтралитета может не одобрить население республики. Что вступление Австрии в НАТО будет означать для России? Подробности

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    Как и почему ошибались подводники Второй мировой

    Может ли подводная лодка вести торпедную атаку не по кораблям, а по скалам? События Второй мировой войны показывают, что вполне. Более того, в результате подобных ошибок командиры-подводники получали иногда даже высокие награды. Ровно 80 лет назад случилась последняя ошибка подводного флота времен Второй мировой. Почему и как все это происходило? Подробности

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    Замену Зеленскому нашли в альпийских горах

    Судьбу Украины решили на альпийском курорте, причем не сами украинцы, а США и Британия. Как сообщает СВР, Вашингтон и Лондон обсудили с представителями офиса Зеленского его замену на экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Правда, за это они попросили сохранить их нынешние посты. Почему именно сейчас Западу потребовалась перестановка в украинских элитах? И как это связано со скандалом вокруг НАБУ? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

    • Новый ультиматум США к России

      Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает срок действия ультиматума, который выдвинул: Россия должна согласиться на перемирие с Украиной за 10-12 дней. Ответ представляется очевидным.

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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