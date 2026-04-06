Минобороны подготовило проект указа об упрощении экспорта вооружения
Минобороны России подготовило проект указа президента, который упростит экспорт вооружения и военной техники, не востребованных в армии.
Документ предусматривает расширение полномочий ведомства в вопросах контроля и сопровождения экспорта продукции военного назначения, передает ТАСС.
Согласно проекту, Минобороны получит право рассматривать и согласовывать документы по вооружениям и технике, разрабатываемым без госзаказчика, если они предназначены для экспорта. Также министерство сможет готовить заключения, относящие такие образцы к категории продукции военного назначения.
Ведомство будет отвечать за оценку технической документации, связанной с созданием, производством, эксплуатацией и утилизацией военной техники, чтобы точно определять ее категорию при вывозе за рубеж. Проект предусматривает и редакционные изменения в положении о министерстве, направленные на повышение эффективности регулирования военно-технического сопровождения экспорта, в том числе вооружения, не используемого российской армией.
Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.