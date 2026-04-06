Британские эксперты возмутились отказом Карла III от пасхального обращения

Tекст: Денис Тельманов

В воскресенье, когда большинство западных церквей отмечали Пасху, Букингемский дворец ограничился коротким поздравлением в социальных сетях, передает РИА «Новости».

Королевский комментатор Нил Шон в интервью телеканалу Fox News заявил: «Это стало шоком для большинства британских христиан… Непонятно, почему он решил не выпускать сообщение, и именно поэтому британский народ разгневан… но еще больше народ разозлен тем, что король сделал видеозапись, снятую в королевских дворцах, по случаю праздника Ид аль-Фитр».

Другой эксперт, Иан Пелхэм Тернер, назвал отказ от обращения «скандалом» и подчеркнул, что Карл III, как формальный глава Англиканской церкви, спровоцировал этим кризис.

Он отметил, что некоторые граждане страны считают Карла тайным мусульманином на фоне напряженности, связанной с распространением ислама в Британии.

Эксперт Ричард Фицуильямс указал, что пасхальное обращение не является постоянной традицией для британских монархов: королева Елизавета II выступала с ним только во время пандемии, а Карл III делал подобные обращения в 2025 и 2024 годах. Тем не менее, он назвал нынешний отказ ошибочным решением.

