Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».0 комментариев
Иран подготовил ответ на предложения о перемирии с США
Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Багаи заявил, что Иран завершил подготовку своего ответа на предложения посредников по прекращению огня с США, сообщает РИА «Новости». По его словам, ответ уже готов, и Тегеран проинформирует об этом в подходящее время.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Пакистан выступил посредником и передал Вашингтону и Тегерану двухэтапный план прекращения огня. Согласно информации агентства, план может быть реализован уже в ближайший понедельник.
Багаи подчеркнул, что Иран не стесняется отстаивать свои законные требования, а оперативная реакция на предложения не означает, что Тегеран готов пойти на уступки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный иранский чиновник сообщил об отказе Тегерана открыть Ормузский пролив ради временного перемирия с США.
США, Иран и региональные посредники обсуждали условия возможного 45-дневного перемирия как способ завершения войны.
Ранее Иран ответил на инициативу США о 48-часовом перемирии военными ударами на Ближнем Востоке.