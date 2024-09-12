Поклонская объяснила разговор о рунах на открытом уроке в школе

Tекст: Елизавета Шишкова

Поклонская отметила, что многих задела ее поездка в одну из школ Херсонской области, в частности то, что она написана на школьной доске руны.

«Очень жаль, что недостаток образования некоторые предпочитают компенсировать агрессией и нападками, которые не имеют под собой реальных оснований. Но понять этого они не в силах по причине, описанной выше. Крича про какие-то «опасные знаки», эти люди демонстрируют лишь собственную недалекость, но, объединяясь в группы, уже способны «задавить авторитетом и большинством», – написала Поклонская в Telegram-канале.

По словам Поклонской, «люди несведущие, по обыкновению, боятся тех, кто умнее них, или тех, кто хочет знать больше. «Это тоже старая известная стигма «кабы чего не вышло...» – пояснила она.

Возмущающиеся не поняли, о чем была речь с детьми и что было изображено на доске, были готовы воссоздать инквизицию, отметила Поклонская.

«Кто ж виноват, что дети Херсона оказались умнее многих «именитых дядек» из других регионов нашей страны. Начав разговор с первоклашками о банальных сказках (а сказки, сказы, легенды, мифы и былины имеют колоссальное значение для развития нашей цивилизации. Вряд ли с этим кто поспорит), они спросили меня про древние легенды и древние символы. К разговору подключились и старшеклассники. Им интересно, что такое руны и древняя славянская письменность, как общались между собой люди на Руси», – пояснила советник генпрокурора.

Также дети спросили про пятиконечную звезду на башнях Кремля, а также историю ее возникновения. Поклонская напомнила, что одно время красная звезда красовалась на всех пиджаках октябрят и пионеров в центре с Владимиром Лениным.

«И это тоже наша история. Она и правда очень разная. Но от того, как события трактуются в разные времена, ценность их не приуменьшается. Это память и наше прошлое, без которого, как известно, не может существовать и будущего», – указала она.

«В отличие от моих «инквизиторов», я знаю ответы на вопросы детей. Через древние легенды (как и древние знаки, которые не признаны экстремистскими) я рассказывала про честь, достоинство, любовь и правду, когда передавала историю проведения крымского референдума. Именно эти качества должны присутствовать у людей, по-настоящему любящих свою Родину», – сказала Поклонская.

Кроме того, дети, прошедшие много испытаний, тонко чувствуют и «понимают разницу между добром и злом, и уже (в отличие, как оказалось, от многих взрослых) могут отличить одно от другого».

Напомним, накануне Поклонская провела открытый урок в херсонской школе, где на доске написала руны «день», «бог», «нужда», «лед» и «озеро».

