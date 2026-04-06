В Киеве рассказали о почти полном уничтожении двух ТЭЦ

Дарницкая ТЭЦ в Киеве полностью уничтожена, ТЭЦ-6 разрушена на 80%

Tекст: Денис Тельманов

О серьезных разрушениях на теплоэлектроцентралях сообщил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов, передает РИА «Новости». «Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», – сообщил Бахматов в своем видеообращении к жителям украинской столицы.

Работа киевской ТЭЦ-4 была остановлена еще 3 февраля. ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 были выведены из строя в начале января, и информации о восстановлении или возвращении этих объектов в работу не появлялось.

Директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко в феврале отмечал, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ потребуется не менее 600-700 млн евро, а сам процесс может занять от двух с половиной до трех лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. В Киеве фиксируют перебои с электро- и водоснабжением после серии взрывов.

