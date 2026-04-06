Близкие Бутягина сообщили о решающей роли министра юстиции Польши в его экстрадиции
Окончательное решение по вопросу экстрадиции российского ученого Александра Бутягина, находящегося в следственном изоляторе Варшавы, будет принимать министр юстиции Польши, сообщили близкие археолога в соцсетях.
Они подчеркнули, что польский суд определяет лишь, допустима ли экстрадиция с юридической точки зрения, передает ТАСС. «Польский суд решает только один вопрос – допустима ли экстрадиция с точки зрения закона. Окончательное решение о том, будет ли экстрадиция осуществлена, принимает министр юстиции Польши», – говорится в сообщении.
Если апелляционный суд подтвердит ранее принятое решение первой инстанции, материалы дела будут переданы министру юстиции Польши, который и вынесет финальный вердикт.
Напомним, в декабре 2025 года польские спецслужбы задержали российского археолога Бутягина по запросу Украины.
Ранее окружной суд Варшавы одобрил экстрадицию Бутягина на Украину. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала экстрадицию Бутягина на Украину произволом.