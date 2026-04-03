Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой
Проект постановления предусматривает оснащение объектов Роскосмоса системами подавления сигналов и сетчатыми ограждениями для повышения антитеррористической защищенности.
Роскосмос предложил включить в требования к антитеррористической защищенности своих объектов оснащение средствами подавления или преобразования электромагнитных излучений и сигналов дистанционного управления, передает РИА «Новости».
Помимо этого, документ предусматривает обязательное оборудование объектов пассивной защитой, такой как сетчатые ограждения, экраны, навесы и габионы.
В госкорпорации объяснили, что проект уточняет способы предотвращения несанкционированного применения беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также других беспилотных транспортных средств и автоматизированных комплексов.
В Роскосмосе заявили: «Данный подход позволит обеспечить единообразие в вопросах защиты объектов от беспилотных воздушных судов не только с помощью активной, но и пассивной системы противодействия».
Холдинг «Росэл» предупредил о росте атак беспилотников в ближайшие годы и развитии средств радиоэлектронной борьбы для защиты стратегических объектов.
Депутаты Госдумы внесли в парламент проект о праве частных охранных предприятий использовать боевое оружие для защиты критически важных объектов от атак беспилотников.