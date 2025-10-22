Минобороны учредило департамент повышения эффективности

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство обороны России создало департамент повышения эффективности, который займется оптимизацией и масштабированием как внешних, так и внутренних процессов, передает ТАСС.

Источник агентства рассказал: «Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей». Он отметил, что в ведомстве видят колоссальный потенциал для оптимизации работы.

Как уточнил собеседник, инициатива напрямую поступила от министра обороны Андрея Белоусова, который на коллегии в декабре 2023 года поручил системно улучшать процессы и создавать для этого внутреннюю компетенцию в министерстве.

По словам источника, главная задача – сокращение числа отчетных документов, избавление от избыточных согласований и упрощение процедур взаимодействия с военнослужащими и их родственниками. Некоторые оптимизационные решения уже введены, часть задач пока прорабатывается. Изменения затрагивают около 50 рабочих процессов, информация по некоторым из них засекречена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны запустило личный кабинет для военнослужащих. Пользователи могут пройти регистрацию с помощью жетона и личного номера.