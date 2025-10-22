  • Новость часаПодполье сообщило о ликвидации штабного бункера НАТО и цеха БПЛА под Киевом
    Спасением для нефтяного рынка станут США
    Макрона признали «тормозом прогресса» в ЕС
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Юрист сказал, как разнять подростковую драку и не нарушить закон
    В Киеве и области начались экстренные отключения света
    Трамп: Решение о встрече с Путиным пока не принято
    Трамп заявил о сокращении Индией закупок российской нефти
    Зонды с контрабандными сигаретами сорвали работу аэропорта Вильнюса
    Экс-директора ЦРУ Бреннана уличили в даче ложных показаний о России
    Мнения
    Дмитрий Губин Репарации как идея фикс

    Репарации от России никто не получит. Уже хотя бы потому, что произносить всуе слово «репарации», тем более проигрывающей стороной – просто хамство, а с хамами какой может быть разговор.

    2 комментария
    Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    3 комментария
    Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    9 комментариев
    22 октября 2025, 09:45 • Новости дня

    Минобороны учредило департамент повышения эффективности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Министерстве обороны появился новый департамент, который займется оптимизацией около 50 рабочих процессов и упрощением взаимодействия с военнослужащими и их семьями, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

    Министерство обороны России создало департамент повышения эффективности, который займется оптимизацией и масштабированием как внешних, так и внутренних процессов, передает ТАСС.

    Источник агентства рассказал: «Речь идет о масштабировании оптимальных решений и совершенствовании процессов за счет получения обратной связи от граждан, военнослужащих, членов их семей, командиров подразделений и воинских частей». Он отметил, что в ведомстве видят колоссальный потенциал для оптимизации работы.

    Как уточнил собеседник, инициатива напрямую поступила от министра обороны Андрея Белоусова, который на коллегии в декабре 2023 года поручил системно улучшать процессы и создавать для этого внутреннюю компетенцию в министерстве.

    По словам источника, главная задача – сокращение числа отчетных документов, избавление от избыточных согласований и упрощение процедур взаимодействия с военнослужащими и их родственниками. Некоторые оптимизационные решения уже введены, часть задач пока прорабатывается. Изменения затрагивают около 50 рабочих процессов, информация по некоторым из них засекречена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны запустило личный кабинет для военнослужащих. Пользователи могут пройти регистрацию с помощью жетона и личного номера.

    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Комментарии (2)
    22 октября 2025, 08:00 • Видео
    Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

    Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 12:05 • Новости дня
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    «Калашников» увеличил выпуск снайперских винтовок СВДС в 13 раз
    @ kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами на заводе «Калашников» выросло в 13 раз за год из-за высокого спроса в зоне СВО.

    Концерн «Калашников» за год увеличил выпуск 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 раз по сравнению с предыдущим годом, сообщает Telegram-канал концерна.

    В компании уточнили, что рост производства связан с повышенным спросом на эти винтовки в зоне проведения специальной военной операции.

    СВДС – это современная версия знаменитой винтовки Драгунова, адаптированная для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных подразделений. Главные особенности – складной приклад, компактные размеры (длина со сложенным прикладом – 875 мм) и облегчённая полимерная фурнитура, что облегчает десантирование и транспортировку.

    Винтовка рассчитана на поражение живой силы и небронированных целей противника на дистанциях до 1000 метров. Для стрельбы могут использоваться любые 7,62-мм винтовочные патроны, однако наилучшие показатели точности обеспечивают специальные снайперские боеприпасы. Магазин рассчитан на десять патронов, масса оружия – 4,68 кг.

    Генеральный директор концерна Алан Лушников подчеркнул: «Достоинства 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова со складным прикладом подтверждены тремя десятилетиями ее успешной эксплуатации. Полуавтоматичность, компактность конструкции, легкость, высокие точность и кучность – неоспоримые преимущества СВДС. Она эффективно помогает нашим военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» поставил в войска крупную партию снайперских винтовок СВ-98.

    Концерн «Калашников» также досрочно отгрузил крупную партию автоматов АК-12К.

    Кроме того компания оснастила дрон СКАТ 350 М новой инфракрасной камерой.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 23:42 • Новости дня
    Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под русскую песню в TikTok

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ Манько снял видео с танцем под русскую песню

    Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под русскую песню в TikTok
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Валентин Манько, возглавляющий штурмовые войска ВСУ, появился в TikTok в ролике с танцем под русскую песню с нецензурной лексикой.

    Как сообщает издание «Страна», командующий штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько, ранее судимый по обвинениям в коррупции, разбое и грабежах, опубликовал в TikTok короткие видео. В одном ролике Манько танцует в шортах под русскую песню, содержащую бранные выражения.

    Издание разместило эти видеозаписи в своем телеграм-канале. В другом видео Манько определяет, каким персонажем из российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» он является.

    Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал появление нового рода войск – штурмовых. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая резко раскритиковала назначение Манько, назвав его рейдером и бандитом. Она заявила, что, по ее мнению, создание штурмовых войск и практика так называемых «мясных штурмов» используются Сырским для сокрытия неудач на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВС России при выдвижении к Московскому вблизи Димитрова наступил на голову заснувшего в лесу украинского солдата. После этого между сторонами произошел стрелковый бой, в результате которого противник был уничтожен.

    В Сумской области украинская армия усилила штурмовой полк за счет бывших заключенных и готовит его к новым наступательным действиям. Национальная полиция на Украине в Харьковской области разыскивает дезертиров, число которых доходит до пяти на одного полицейского.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 06:05 • Новости дня
    Российские силы уничтожили украинскую ДРГ на территории ЛНР

    В ЛНР ликвидировали украинских диверсантов в российской форме

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие России уничтожили украинскую диверсионную группу возле населенного пункта Надия, у которой обнаружили форму армии РФ и поддельные документы.

    Российские военнослужащие в районе населенного пункта Надия в Луганской Народной Республике обнаружили и уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, передает ТАСС.

    По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские солдаты пытались скрытно пересечь линию боевого соприкосновения, однако были выявлены на замаскированном наблюдательном пункте российских сил.

    Марочко сообщил: «Российские бойцы в районе населенного пункта Надия в ЛНР выявили диверсионную группу противника, которая пыталась скрытно пройти через линию боевого соприкосновения. Замысел противника не был реализован, поскольку диверсанты вышли на замаскированный наблюдательный пункт ВС РФ».

    Он уточнил, что часть диверсантов была ликвидирована, однако точное число уничтоженных не назвал. При осмотре личных вещей ликвидированных украинских солдат были обнаружены гражданские вещи, форменная одежда армии РФ и поддельные документы.

    По мнению эксперта, вероятно, противник планировал провести очередную провокацию в прифронтовой зоне с целью дискредитации российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение ФСБ уничтожило пять украинских диверсионно-разведывательных групп в районе Дзержинска. Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке десанта на острова Днепра. В ДНР задержанный агент украинской разведки признался в причастности к подрыву автомобиля, в результате которого погиб мужчина.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 05:21 • Новости дня
    Сальдо назвал удары ВС России по Карантинному острову защитой Херсона

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Российские вооруженные силы наносят удары по логистическим путям и промышленным объектам ВСУ на Карантинном острове в Херсоне.

    «Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <…> И на всех этих промышленных объектах они прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает», – рассказал Сальдо ТАСС.

    По его словам, ВС России не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и тем уменьшают опасность для других районов Херсона.

    Сальдо уточнил, что российские удары по мосту, ведущему на остров, были направлены на ограничение передвижения военной техники, при этом мост был разрушен частично, чтобы сохранить возможность эвакуации и передвижения мирных жителей.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев. Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ. Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена» и заявил 19 октября о начале освобождения города.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о ловушке для ВСУ под Красным Лиманом

    У Красного Лимана 63-й бригада ВСУ понесла значительные потери

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры заявили о значительных потерях 63-й механизированной бригады ВСУ на участке между Ставками, Кировском и Красным Лиманом.

    Российские силовые структуры, ссылаясь на радиоперехваты, сообщили, что участок между населенными пунктами Ставки, Кировск и Красный Лиман в ДНР стал для 63-й механизированной бригады ВСУ «точкой невозврата», передает ТАСС. По их словам, украинские военные несут огромные потери и находятся в состоянии паники.

    В российском ведомстве подчеркнули, что этот участок получил у военных прозвище «бермудский треугольник», а для украинских бойцов он стал «общей могилой». Собеседник агентства отметил, что в рядах ВСУ на этом направлении наблюдается сильное отчаяние, а фронт на краснолиманском направлении близок к обрушению.

    Также отмечается, что артиллерия и дроны 25-й армии группировки войск «Запад» ведут постоянные удары по позициям ВСУ, а любое движение украинских подразделений поражается как полевой артиллерией, так и FPV-дронами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» освободили Ленино в Донецкой народной республике. Расстояние между российскими позициями и Красным Лиманом составляет в некоторых местах всего четыре километра.

    Российские войска провели серию ударов по позициям украинских формирований, уничтожив технику, склады и до 1670 украинских военнослужащих на разных участках фронта.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    В России представили дрон-перехватчик для борьбы с беспилотниками

    В России создан высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО

    Tекст: Мария Иванова

    Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который нацелен на нейтрализацию самолетных беспилотников и повышение эффективности ПВО.

    Российские инженеры создали высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, предназначенный для уменьшения нагрузки на системы ПВО при массированных атаках беспилотников самолетного типа, сообщает ТАСС.

    Разработку поддерживает «Кулибин-клуб» «Народного фронта», который занимается поиском и внедрением перспективных отечественных технологий для оборонной сферы.

    Разработчик дрона сообщил: «Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа – и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения».

    По его словам, уже изготовлены первые сотни таких БПЛА для испытаний, а предприятие готовится запустить серийное производство. Особенностью дрона стала способность нести взрывчатку, которая активируется автоматически, а также полностью отечественное программное обеспечение.

    В дроне реализованы алгоритмы машинного обучения и элементы искусственного интеллекта российского происхождения. БПЛА способен выполнять автоматический полет на дистанцию 10-15 км, самостоятельно находить, преследовать и поражать цели, совершенствуя навыки с каждым вылетом благодаря обучающим системам.

    «Кулибин-клуб» активно тестирует, отбирает и поддерживает лучшие инженерные решения, помогая выводить их на серийное производство. Благодаря этой инициативе на передовой уже используются тысячи средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные тележки для борьбы с вражескими беспилотниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в подразделения России в зоне спецоперации на Украине поступили дроны «Тор» с модулями искусственного интеллекта, позволяющими обходить средства радиоэлектронной борьбы противника.

    Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника.

    Ранее в России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 04:28 • Новости дня
    Заочно осужденные к пожизненному сроку бойцы РДК оставили в России долги

    Основатель РДК Капустин и актер «Глухаря» Канахин оставили в России долги

    Tекст: Денис Тельманов

    Два заочно осужденных к пожизненному сроку эктремиста - основатель РДК Денис Капустин и актер сериала «Глухарь» Кирилл Канахин имеют в России неоплаченные налоги, кредиты и коммунальные платежи, часть долгов взыскивается принудительно.

    Как сообщает ТАСС, основатель запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин и актер Кирилл Канахин, оба внесенные в перечень экстремистов и террористов, имеют значительные долги перед государством. По информации правоохранительных органов, у Капустина остались неоплаченные налоги и сборы, а у Канахина накопились долги почти на 510 тыс. рублей, большая часть которых – кредитные обязательства.

    «У Капустина есть неоплаченные налоги и сборы. Задолженность Канахина достигает почти 510 тыс. рублей – более половины из-за кредитной задолженности», – рассказал собеседник агентства, добавив, что по ряду долгов идет принудительное взыскание.

    Согласно материалам суда, по долгам Капустина открывалось исполнительное производство на основании решения мирового судьи Москвы, однако впоследствии дело было прекращено.

    В отношении Канахина открыты восемь исполнительных производств, из которых шесть касаются налогов и сборов, а также кредитов и коммунальных платежей. Из них пять дел уже прекращены по основаниям, предусмотренным законом.

    Капустин был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и другие преступления. Канахин осужден за участие в этом нападении и боевых действиях против российских войск в Херсонской области. Канахин известен по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Участковый».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и 22 членов антивоенного комитета России по обвинению в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти.

    Суд приговорил жителя Краснодара к 9 годам лишения свободы за попытку присоединиться к запрещенному в России террористическому формированию РДК. Жителю Москвы назначили 10 лет колонии строгого режима за попытки вовлечь других в деятельность запрещенного РДК.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 03:02 • Новости дня
    Одесское подполье заявили о росте числа последователей

    Tекст: Денис Тельманов

    Число последователей одесского пророссийского подполья стало увеличиваться, несмотря на попытки СБУ внедрить своих агентов в организацию.

    Представитель одесского и николаевского пророссийского подполья сообщил об увеличении числа участников, передает ТАСС.

    Он отметил, что «работа подполья продолжается» и каждый день становится все больше последователей.

    По словам представителя, несмотря на рост поддержки, организация сталкивается с действиями украинских спецслужб. Сотрудники Службы безопасности Украины пытаются внедрить в подполье своих людей, однако пока эти попытки оказываются безуспешными.

    «Работа подполья продолжается. Работы много, последователей становится с каждым днем больше. Хотя нам известны и случаи, когда сотрудники СБУ пытаются подослать к нам своих людей, но пока не выходит», отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумской области удары ВС России пришлись по ангару с бронетехникой и пункту штурмовиков, а также детонировал один из складов в восточном пригороде Сум.

    Под Запорожьем российские войска уничтожили цех по сборке дронов, склад и группу операторов БПЛА, среди которых были иностранцы. На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве ночной взрыв привел к тяжелым ранениям десятков иностранных военных, находившихся на объекте.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 01:38 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону при падении украинского БПЛА ранен житель

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате инцидента с украинским беспилотником в Пролетарском районе города мужчина получил осколочные ранения, также помощь оказали несовершеннолетнему.

    Житель Ростова-на-Дону был ранен после падения украинского беспилотника на два частных дома в Пролетарском районе, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

    По словам Слюсаря, пострадавший получил осколочные ранения, и его доставляют в БСМП бригадой скорой помощи. На месте происшествия также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему, который находился рядом с местом падения БПЛА.

    Подробности о состоянии пострадавших и характере повреждений частных домов уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Батайске в результате атаки беспилотника была повреждена стена многоэтажного дома, а жители были эвакуированы, но пострадавших не зафиксировали.

    В Белгородской области атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского округа. В Ульяновской области силовики предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию в Вешкайме.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 05:48 • Новости дня
    Украинские беспилотники атаковали предприятие в Мордовии

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночной атаки беспилотников в Мордовии зафиксированы повреждения на одном из местных предприятий, экстренные службы уже работают на месте.

    Как передает ТАСС, ночью на территорию Мордовии была совершена массированная атака украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов.

    Губернатор заявил: «Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения. На месте работают экстренные службы, задействованы все необходимые силы и средства».

    По словам Здунова, в ликвидации последствий участвуют все необходимые службы. Других подробностей о характере повреждений и о пострадавших не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники ВСУ предприняли попытку атаки на промышленный объект в Оренбургской области, в результате частично пострадала инфраструктура газзавода.

    В Свердловской области ряд предприятий перевели в упреждающий режим реагирования на угрозу атак беспилотников и эвакуировали работников. Украинский беспилотник атаковал градирню Нововоронежской АЭС в ночь с шестого на седьмое октября.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 06:07 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержку устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, передает ТАСС. Он выразил признательность военнослужащим войск связи за выполнение воинского долга и преданность Родине, подчеркнув их важную роль в поддержке связи на линии боевого соприкосновения и в штабах.

    В сообщении отмечается: «Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России».

    Белоусов также указал на значимость труда ученых, конструкторов и инженеров промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые занимаются созданием комплексов и средств связи для Вооруженных сил России. Министр отметил вклад ветеранов, которые передают молодежи опыт и участвуют в воспитании патриотизма.

    В завершение глава Минобороны пожелал военным крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября отмечается Международный день ленивца. В этот же день в России празднуют День военного связиста.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 22:51 • Новости дня
    США обсудили с Австралией новые условия соглашения по AUKUS

    Стало известно о пересмотре соглашения по AUKUS между США и Австралией

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и австралийские власти начали переговоры о возможных изменениях в условиях военного альянса AUKUS, включая совершенствование прежних договоренностей.

    Администрация США обсуждает с Австралией пересмотр условий трехстороннего соглашения по альянсу AUKUS, передает ТАСС. Министр ВМС США Джон Фелан заявил, что стороны плотно сотрудничают и стремятся усовершенствовать существующую структуру AUKUS на благо всех участников.

    По его словам, обсуждается устранение прежних неопределенностей и улучшение выгод для каждой стороны.

    Фелан отметил во время встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе: «Мы очень плотно сотрудничаем.

    Я думаю, что на самом деле мы пытаемся взять исходную структуру AUKUS, усовершенствовать ее для всех трех сторон, сделать ее лучше и прояснить некоторые неопределенности, которые были в предыдущем соглашении. Так что это должно быть выгодно для всех».

    Пакт AUKUS был заключен в 2021 году при президенте Джо Байдене. Альянс предусматривает строительство для Австралии атомных подводных лодок, а также совместные военные разработки.

    При Байдене Белый дом допускал возможность расширения блока за счет новых партнеров из Европы и Азии. Россия и Китай ранее отмечали, что западные страны создают азиатский аналог НАТО.

    В июне действующая администрация Трампа уже объявляла о рассмотрении вопроса о целесообразности сохранения альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство проводит оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США.

    Пентагон пересматривает участие в альянсе с Австралией и Британией. Британия выделила 15 млрд фунтов стерлингов для строительства атомных подлодок в рамках программы ядерных боеголовок.

    Комментарии (0)
    У уничтоженных украинских диверсантов в ЛНР нашли форму армии России
    Беженец сообщил о французских наемниках в Славянске
    Пашинян пообещал открыть «маршрут Трампа» за два-три года
    США предложили использовать оружейный плутоний для реакторов АЭС
    Симоньян прошла первый курс химиотерапии по полису ОМС
    OpenAI представила новый браузер Atlas на базе Chromium
    Олимпиаду-2032 решили провести на реке с крокодилами

    Спасением для нефтяного рынка станут США

    На рынке нефти появился индикатор, который указывает на риск падения Brent ближе к 50 долларам за баррель. Такого не было со времен ковида в 2020 году. Что это за опасный биржевой фактор? И каким образом США могут спасти нефтяной рынок от сильного обвала? Подробности

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Талибан-сан встала во главе Японии

    Премьером Японии впервые стала женщина – Санаэ Такаити. Ее политическое возвышение мало похоже на путь женщин-лидеров в ЕС. Талибан-сан, как Такаити окрестили коллеги за радикализм и жесткость, многого добилась сама, поэтому для оппонентов она гораздо опаснее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации