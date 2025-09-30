Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру, возможности и инструкции

Tекст: Ольга Никитина

Фактически данный портал объединяет в одном месте самые востребованные сотрудниками МО РФ функции: от финансовой отчетности до документооборота. Это превращает его в основную точку входа для решения большинства текущих вопросов, делая взаимодействие с ведомством более прозрачным, быстрым и комфортным.

Основные функции и возможности

Сервис решает сразу несколько практических задач:

Финансовая информация. Пользователь может проверять начисления, надбавки и удержания, скачивать расчетные листки.

Документы и рапорты. Через личный кабинет можно подать рапорты на отпуск, льготы или решение жилищных вопросов.

Нормативная база. Доступ к актуальным приказам и документам, регулирующим порядок службы.

Новости и опросы. На портале публикуются официальные сообщения (приказы) и проводится обратная связь с личным составом.

Электронная приемная. Возможность направить обращение напрямую в приемную Минобороны.

Регистрация в личном кабинете: порядок действий

Зарегистрироваться можно дистанционно через официальный сайт Минобороны. Для этого потребуется указать категорию пользователя, личные данные и пройти стандартные проверки.

1. Выбор типа учетной записи . Военнослужащие вводят персональный номер, указанный в военном билете или на жетоне. Для гражданского персонала используется СНИЛС.

2. Дата рождения . Вводится для подтверждения личности и исключения ошибок.

3. Создание пароля . На этом этапе нужно придумать надежный код доступа (о требованиях расскажем ниже).

4. Контактные данные . Указывается рабочий адрес электронной почты и телефон. Эти сведения нужны для восстановления доступа.

5. Проверка «Я не робот» . Подтверждение, что учетную запись создает реальный пользователь.

6. Финальное подтверждение . После нажатия кнопки регистрации на почту приходит письмо со ссылкой для активации. Она действительна ограниченное время – два часа.

После подтверждения почты система запросит проверку номера телефона: придет СМС-код, который нужно ввести на сайте. Только после этого учетная запись считается активной.

В некоторых случаях регистрация может проходить через воинскую часть. Тогда необходимые данные для входа выдает уполномоченное лицо.

Как придумать надежный пароль

Слабый пароль – одна из главных причин взлома аккаунтов. Поэтому Минобороны предъявляет строгие требования к паролю при регистрации.

Минимальная длина – восемь символов, но специалисты рекомендуют использовать от 10 до 12.

Обязательно наличие больших и маленьких букв латиницы.

Включение цифр.

Допустимо использование специальных символов (@, #, %, ! и т. п.).

Чего избегать:

простых комбинаций вроде «12345678», «qwerty», «password»;

использования личной информации: даты рождения, фамилии, номера части.

Чтобы повысить надежность, можно воспользоваться генератором случайных паролей или специальным менеджером для их хранения. Важно также периодически менять пароль – минимум раз в полгода.

Безопасность при работе с кабинетом

Помимо надежного пароля стоит соблюдать общие правила цифровой гигиены:

не заходить в систему с чужих или общедоступных устройств;

всегда выходить из личного кабинета после завершения работы;

не передавать данные для входа третьим лицам;

проверять адрес сайта: он должен начинаться с https:// и принадлежать официальному домену Минобороны.

Эти меры позволяют снизить риск утечки данных и несанкционированного доступа.

Вход в систему

Для авторизации используются:

логин – личный номер или СНИЛС;

пароль – созданная при регистрации комбинация.

Дополнительно применяется двухфакторная аутентификация: система может запросить СМС-код или электронную подпись. Это повышает уровень защиты.

Альтернативный вариант входа – через портал «Госуслуги». Для этого на ЕСИА должна быть подтвержденная учетная запись.

Что делать при утрате доступа

Если пароль утерян, его можно восстановить с помощью функции «Забыли пароль?» на сайте. Система попросит ввести электронную почту, привязанную к аккаунту, и отправит ссылку для сброса.

Если указан телефон, восстановление может пройти через СМС-код. Это удобный и быстрый способ вернуть доступ.

Работа со смартфона и решение проблем

Несмотря на то, что специализированных программ для операционных систем Android и iOS не выпущено, работа с цифровым порталом организована с учетом мобильных технологий. Официальный сайт Министерства обороны оснащен адаптивным дизайном, который автоматически подстраивает интерфейс личного кабинета под размер экрана смартфона или планшета. Все функции, доступные в десктопной версии, сохраняются и остаются полноценными.

Для еще большего удобства пользователи могут создать ярлык веб-страницы на главном экране своего устройства. Эта опция, доступная в меню любого современного браузера, позволяет осуществлять вход в учетную запись буквально в одно касание, без необходимости каждый раз вводить адрес сайта вручную. Фактически ярлык выполняет роль своеобразного «приложения», обеспечивая быстрый и прямой доступ к сервису.

Как отключить личный кабинет

Опция самостоятельного удаления профиля через настройки интерфейса не предусмотрена разработчиками. Закрытие личного кабинета является административной процедурой и требует официального запроса. Для его инициации военнослужащему необходимо подготовить соответствующий рапорт, адресованный руководству Единого расчетного центра (ЕРЦ) Минобороны.

В данном документе в обязательном порядке указываются следующие персональные и служебные данные:

фамилия, имя, отчество заявителя;

дата рождения;

личный идентификационный номер (для военнослужащих) или СНИЛС (для гражданского персонала);

наименование воинской части;

актуальный контактный телефон.

Подготовленный рапорт должен быть завизирован командиром части и заверен гербовой печатью. Завершающим шагом является отправка отсканированной копии документа на официальный адрес электронной почты ЕРЦ: erc@mil.ru.

Каналы связи со службой поддержки

При возникновении технических неполадок, сложностей с авторизацией или других вопросов, связанных с функционированием сервиса, пользователи могут обратиться за помощью по нескольким каналам:

Телефон «горячей линии». Бесплатная круглосуточная линия Военно-социального центра принимает звонки по номеру: 8 (800) 707-99-99.

Электронная приемная. Альтернативный способ – использование формы для обращений, встроенной непосредственно в интерфейс личного кабинета. Запрос, отправленный через нее, регистрируется в системе и поступает на рассмотрение в компетентное подразделение.

Таким образом, личный кабинет военнослужащего представляет собой современный инструмент, который сочетает в себе удобство дистанционного доступа, строгие требования безопасности и широкий функционал. Его использование позволяет существенно экономить время, получать необходимую информацию в любое время суток и решать служебные вопросы без лишних формальностей. Постепенная цифровизация армии делает такие сервисы неотъемлемой частью военной службы, а соблюдение правил работы с учетной записью – залогом надежности и защиты персональных данных.

