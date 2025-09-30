  • Новость часаВ Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    24 комментария
    30 сентября 2025, 13:24 • Справки

    Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру, возможности и инструкции

    Личный кабинет военнослужащего: регистрация, вход по жетону и личному номеру, возможности и инструкции
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Чтобы избавить военнослужащих и гражданский персонал от излишней бюрократии и очередей, в Минобороны России создан централизованный онлайн-сервис – «Личный кабинет военнослужащего». Для армейского сообщества портал является специализированным аналогом «Госуслуг». Кабинет дает прямой и мгновенный доступ к персональным данным и необходимым услугам, будь то денежное довольствие, приказы или же рапорты на отпуск.

    Фактически данный портал объединяет в одном месте самые востребованные сотрудниками МО РФ функции: от финансовой отчетности до документооборота. Это превращает его в основную точку входа для решения большинства текущих вопросов, делая взаимодействие с ведомством более прозрачным, быстрым и комфортным.

    Основные функции и возможности

    Сервис решает сразу несколько практических задач:

    Финансовая информация. Пользователь может проверять начисления, надбавки и удержания, скачивать расчетные листки.

    Документы и рапорты. Через личный кабинет можно подать рапорты на отпуск, льготы или решение жилищных вопросов.

    Нормативная база. Доступ к актуальным приказам и документам, регулирующим порядок службы.

    Новости и опросы. На портале публикуются официальные сообщения (приказы) и проводится обратная связь с личным составом.

    Электронная приемная. Возможность направить обращение напрямую в приемную Минобороны.

    Регистрация в личном кабинете: порядок действий

    Зарегистрироваться можно дистанционно через официальный сайт Минобороны. Для этого потребуется указать категорию пользователя, личные данные и пройти стандартные проверки.

    1. Выбор типа учетной записи. Военнослужащие вводят персональный номер, указанный в военном билете или на жетоне. Для гражданского персонала используется СНИЛС.

    2. Дата рождения. Вводится для подтверждения личности и исключения ошибок.

    3. Создание пароля. На этом этапе нужно придумать надежный код доступа (о требованиях расскажем ниже).

    4. Контактные данные. Указывается рабочий адрес электронной почты и телефон. Эти сведения нужны для восстановления доступа.

    5. Проверка «Я не робот». Подтверждение, что учетную запись создает реальный пользователь.

    6. Финальное подтверждение. После нажатия кнопки регистрации на почту приходит письмо со ссылкой для активации. Она действительна ограниченное время – два часа.

    После подтверждения почты система запросит проверку номера телефона: придет СМС-код, который нужно ввести на сайте. Только после этого учетная запись считается активной.

    В некоторых случаях регистрация может проходить через воинскую часть. Тогда необходимые данные для входа выдает уполномоченное лицо.

    Как придумать надежный пароль

    Слабый пароль – одна из главных причин взлома аккаунтов. Поэтому Минобороны предъявляет строгие требования к паролю при регистрации.

    • Минимальная длина – восемь символов, но специалисты рекомендуют использовать от 10 до 12.

    • Обязательно наличие больших и маленьких букв латиницы.

    • Включение цифр.

    • Допустимо использование специальных символов (@, #, %, ! и т. п.).

    Чего избегать:

    • простых комбинаций вроде «12345678», «qwerty», «password»;

    • использования личной информации: даты рождения, фамилии, номера части.

    Чтобы повысить надежность, можно воспользоваться генератором случайных паролей или специальным менеджером для их хранения. Важно также периодически менять пароль – минимум раз в полгода.

    Безопасность при работе с кабинетом

    Помимо надежного пароля стоит соблюдать общие правила цифровой гигиены:

    • не заходить в систему с чужих или общедоступных устройств;

    • всегда выходить из личного кабинета после завершения работы;

    • не передавать данные для входа третьим лицам;

    • проверять адрес сайта: он должен начинаться с https:// и принадлежать официальному домену Минобороны.

    Эти меры позволяют снизить риск утечки данных и несанкционированного доступа.

    Вход в систему

    Для авторизации используются:

    • логин – личный номер или СНИЛС;

    • пароль – созданная при регистрации комбинация.

    Дополнительно применяется двухфакторная аутентификация: система может запросить СМС-код или электронную подпись. Это повышает уровень защиты.

    Альтернативный вариант входа – через портал «Госуслуги». Для этого на ЕСИА должна быть подтвержденная учетная запись.

    Что делать при утрате доступа

    Если пароль утерян, его можно восстановить с помощью функции «Забыли пароль?» на сайте. Система попросит ввести электронную почту, привязанную к аккаунту, и отправит ссылку для сброса.

    Если указан телефон, восстановление может пройти через СМС-код. Это удобный и быстрый способ вернуть доступ.

    Работа со смартфона и решение проблем

    Несмотря на то, что специализированных программ для операционных систем Android и iOS не выпущено, работа с цифровым порталом организована с учетом мобильных технологий. Официальный сайт Министерства обороны оснащен адаптивным дизайном, который автоматически подстраивает интерфейс личного кабинета под размер экрана смартфона или планшета. Все функции, доступные в десктопной версии, сохраняются и остаются полноценными.

    Для еще большего удобства пользователи могут создать ярлык веб-страницы на главном экране своего устройства. Эта опция, доступная в меню любого современного браузера, позволяет осуществлять вход в учетную запись буквально в одно касание, без необходимости каждый раз вводить адрес сайта вручную. Фактически ярлык выполняет роль своеобразного «приложения», обеспечивая быстрый и прямой доступ к сервису.

    Как отключить личный кабинет

    Опция самостоятельного удаления профиля через настройки интерфейса не предусмотрена разработчиками. Закрытие личного кабинета является административной процедурой и требует официального запроса. Для его инициации военнослужащему необходимо подготовить соответствующий рапорт, адресованный руководству Единого расчетного центра (ЕРЦ) Минобороны.

    В данном документе в обязательном порядке указываются следующие персональные и служебные данные:

    • фамилия, имя, отчество заявителя;

    • дата рождения;

    • личный идентификационный номер (для военнослужащих) или СНИЛС (для гражданского персонала);

    • наименование воинской части;

    • актуальный контактный телефон.

    Подготовленный рапорт должен быть завизирован командиром части и заверен гербовой печатью. Завершающим шагом является отправка отсканированной копии документа на официальный адрес электронной почты ЕРЦ: erc@mil.ru.

    Каналы связи со службой поддержки

    При возникновении технических неполадок, сложностей с авторизацией или других вопросов, связанных с функционированием сервиса, пользователи могут обратиться за помощью по нескольким каналам:

    Телефон «горячей линии». Бесплатная круглосуточная линия Военно-социального центра принимает звонки по номеру: 8 (800) 707-99-99.

    Электронная приемная. Альтернативный способ – использование формы для обращений, встроенной непосредственно в интерфейс личного кабинета. Запрос, отправленный через нее, регистрируется в системе и поступает на рассмотрение в компетентное подразделение.

    Таким образом, личный кабинет военнослужащего представляет собой современный инструмент, который сочетает в себе удобство дистанционного доступа, строгие требования безопасности и широкий функционал. Его использование позволяет существенно экономить время, получать необходимую информацию в любое время суток и решать служебные вопросы без лишних формальностей. Постепенная цифровизация армии делает такие сервисы неотъемлемой частью военной службы, а соблюдение правил работы с учетной записью – залогом надежности и защиты персональных данных.

    Главное
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Банк России объявил голосование за новый дизайн банкноты в 500 рублей
    Навроцкий потребовал убрать бандеровскую символику из Польши
    На Украине засекретили дело об убийстве Парубия
    В Париже пропал посол ЮАР
    Власти Москвы рассказали о внедрении ИИ в поликлиниках
    Напавший на педагогов в техникуме Архангельска частично признал вину

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Заявляя о желании мира на Украине, Трамп расписывается в собственном лицемерии

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации