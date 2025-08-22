Бельгия объявила о резком увеличении численности вооруженных сил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бельгия планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил для подготовки к крупным военным конфликтам в рамках коллективной обороны НАТО, передает ТАСС.

Согласно опубликованному министерством обороны документу «Стратегическое видение», до 2035 года в армию, включая военных, гражданских служащих и резервистов, наберут 55,8 тыс. человек вместо нынешних 31 тыс.

В документе подчеркивается, что новая структура и задачи бельгийской армии ориентированы на участие в конфликтах высокой интенсивности, а не на ограниченные экспедиционные миссии, как это было ранее. Министр обороны Тео Франкен отмечает необходимость подобной трансформации в условиях современных угроз.

Для усиления армии Бельгия намерена приобрести у США еще 11 истребителей F-35, которые дополнят заказанные ранее 34 самолета. Также планируется закупка противолодочного фрегата, корабля логистической поддержки и десятков морских и воздушных беспилотников различных типов.

Помимо этого, в развитии армии сделан акцент на внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасности и космической разведки. Эти меры должны обеспечить Бельгии возможность эффективно участвовать в коллективных операциях НАТО в условиях современных военных вызовов.

