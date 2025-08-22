  • Новость часаРоссийские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    22 августа 2025, 12:40 • Новости дня

    Бельгия объявила о резком увеличении численности вооруженных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийское министерство обороны представило план почти двукратного увеличения численности армии и изменения ее задач в рамках НАТО.

    Бельгия планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил для подготовки к крупным военным конфликтам в рамках коллективной обороны НАТО, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному министерством обороны документу «Стратегическое видение», до 2035 года в армию, включая военных, гражданских служащих и резервистов, наберут 55,8 тыс. человек вместо нынешних 31 тыс.

    В документе подчеркивается, что новая структура и задачи бельгийской армии ориентированы на участие в конфликтах высокой интенсивности, а не на ограниченные экспедиционные миссии, как это было ранее. Министр обороны Тео Франкен отмечает необходимость подобной трансформации в условиях современных угроз.

    Для усиления армии Бельгия намерена приобрести у США еще 11 истребителей F-35, которые дополнят заказанные ранее 34 самолета. Также планируется закупка противолодочного фрегата, корабля логистической поддержки и десятков морских и воздушных беспилотников различных типов.

    Помимо этого, в развитии армии сделан акцент на внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасности и космической разведки. Эти меры должны обеспечить Бельгии возможность эффективно участвовать в коллективных операциях НАТО в условиях современных военных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия, Бельгия и Нидерланды договорились перезапустить транспортный коридор «Железный Рейн». Минобороны Бельгии ожидает поставок истребителей F-35 от США к октябрю.

    20 августа 2025, 21:43 • Новости дня
    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    National Interest: Фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США

    Эксперт NI рассказал, почему фрегат «Адмирал Амелько» не дает покоя стратегам США
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Фрегат «Адмирал Амелько», приписанный к Тихоокеанскому флоту усиливает военно-морское присутствие России в Индо-Тихоокеанском регионе и не только укрепляет морскую оборону, но и подчеркивает приверженность России военно-морским инновациям в многополярном мире, пишет NI.

    «Фрегат «Адмирал Амелько» Военно-морского флота (ВМФ) России не дает стратегам из Соединенных Штатов спать по ночам. <...> «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал, оптимизированный для демонстрации силы в спорных водах», – пишет военный эксперт Брэндон Дж. Вайхерт в статье для издания National Interest (NI).

    В статье эксперт отмечает, как модернизация фрегата отвечает современным угрозам и предусматривает повышение огневой мощи. Несмотря на сложности из-за санкций, с которыми столкнулся проект, теперь на борту фрегата используется отечественная комбинированная дизель-газотурбинная установка (CODAG) М55Р производства НПО «Сатурн». Именно такие усовершенствования делают «Адмирала Амелько» более мощным оружием по сравнению с его предшественниками, пишет Вайхерт.

    «Новые возможности позволяют фрегату эффективно поражать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные цели. Комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средства противодействия, такие как комплекс 5П-42 «Филин», дополнительно повышают живучесть. По сути, «Адмирал Амелько» представляет собой плавучий арсенал», – подчеркивает автор материала.

    Вайхерт указывает на то, как Россия адаптирует кораблестроение в режиме санкций, заявляя, что страна разработала отечественные альтернативы, обеспечив непрерывность программ по строительству и модернизации кораблей.

    «К 2027 году планируется построить 10 кораблей этого класса, и эти фрегаты должны составить основу надводного флота России», – подытожил эксперт.

    Как писала в 2021 году газета ВЗГЛЯД, стало известно, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» станут носителями гиперзвукового оружия и будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты.

    В августе 2025 года главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев сообщил о предстоящем строительстве пары новейших фрегатов, которые войдут в следующую госпрограмму вооружений.

    Комментарии (16)
    21 августа 2025, 14:09 • Новости дня
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    The Guardian: Трамп временно отказался участвовать в переговорах по Украине

    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    Комментарии (9)
    21 августа 2025, 20:00 • Видео
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    Комментарии (4)
    19 августа 2025, 16:10 • Новости дня
    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО

    Трамп заявил о правоте СССР и России в недопуске НАТО к своим границам

    Трамп признал, что Россия и СССР были правы насчет НАТО
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News отметил позицию СССР и России, которые выступали против присутствия НАТО у своих границ, и поддержал их мнение.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что позиция СССР и России по вопросу расширения НАТО была обоснованной, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что Россия и Советский Союз еще до президентства Владимира Путина неоднократно выражали несогласие с появлением НАТО у собственных границ.

    По словам Трампа, «Россия говорила, что не желает оппонента или врага, давайте использовать этот термин, на своей границе. И они были правы». Он отметил, что подобная позиция сохранялась у Москвы на протяжении десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает возможным возврат Крыма. Он также отметил, что присоединение Украины к НАТО невозможно.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 08:34 • Новости дня
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    ОАК передала войскам новую партию истребителей Су-35С
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Военно-космические силы пополнили парк современными многофункциональными истребителями Су-35С, обладающими высокой эффективностью и передовой электроникой, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация передала в войска очередную партию новых многофункциональных истребителей Су-35С поколения 4++, передает Telegram-канал Ростеха.

    Отмечается, что эти самолеты способны выполнять широкий круг задач, включая сопровождение авиационной техники и прикрытие наземных объектов. Летчики ВКС поблагодарили производителей за надежность и современность истребителей.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко подчеркнул, что авиационные заводы корпорации продолжают поддерживать высокий темп производства в рамках гособоронзаказа. «Су-35С – один из самых высокоэффективных боевых самолетов в мире, он вооружен управляемыми ракетами класса «воздух–воздух» и «воздух–поверхность» большой дальности. А также имеет на борту систему радиоэлектронного противодействия и обороны и другую передовую электронику, делающую истребитель настоящей грозой для противника», – заявил Евтушенко.

    Сообщается, что в этом году в войска уже были поставлены несколько партий Су-35С, а новые машины находятся в стадии производства для следующих поставок. Су-35С считается переходным звеном к авиакомплексам пятого поколения. Самолет оснащен двигателями с цифровой системой управления и управляемым вектором тяги, что существенно улучшает его маневренность и летно-технические характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация передала Министерству обороны новую партию истребителей Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиазавод ранее передал Минобороны партию истребителей Су-35С. Украинские ВВС признали беспомощность истребителей F-16 перед Су-35.

    Комментарии (6)
    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    Комментарии (4)
    20 августа 2025, 21:46 • Новости дня
    Автомобиль подорвался на трассе под Белгородом

    Мирные жители получили ранения при подрыве машины в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве под Белгородом пострадали мужчина и женщина, оба находятся под наблюдением врачей.

    Два человека получили ранения в Краснояружском районе Белгородской области, передает ТАСС. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, инцидент произошел на участке автодороги Колотиловка – Репяховка, где автомобиль подорвался на взрывном устройстве.

    «Два мирных жителя получили ранения в Краснояружском районе. На участке автодороги Колотиловка – Репяховка автомобиль подорвался на взрывном устройстве», – сообщил глава региона.

    Медики диагностировали у мужчины баротравму. Женщина, по предварительным данным, получила ушиб поясничной области, ее транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода. О состоянии пострадавших врачи продолжают сообщать подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

    В Казинке и районе Устинки Белгородской области в результате атак беспилотников получили ранения женщина и мужчина, были повреждены здания и автомобиль.

    В Ракитянском районе Белгородской области из-за атак украинских беспилотников пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании нового разведывательно-огневого контура армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем, сообщили в Ростехе.

    Танки в российской армии стали ключевым элементом нового разведывательно-огневого контура, заняв по дальности поражения целей место между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации «Ростех». Такое применение танков стало возможным благодаря интеграции с беспилотными летательными аппаратами и совершенствованию систем управления огнем.

    В Ростехе отметили: «Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций». Специалисты пояснили, что современные российские танки при взаимодействии с беспилотниками отличаются высокой оперативностью, что достигается за счет точных орудий и качественной системы управления.

    По данным госкорпорации, иногда танкам достаточно двух–трех выстрелов для прямого поражения цели, особенно при работе с корректировкой дронов. В Ростехе сообщили также, что известны случаи, когда танки с закрытых позиций поражали цели на расстоянии до 12 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация «Ростех» заявила о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Завод «Уралвагонзавод» назвал Т-90М уникальным на мировом рынке танков.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин поручил разработать курс по сбитию БПЛА для добровольцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    Поручение президента России разработать специализированный курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с помощью гладкоствольного оружия было опубликовано на сайте Кремля.

    Речь идет о подготовке курсов для военнослужащих и участников добровольческих формирований, где также будут учитываться навыки стендовой стрельбы у гражданских инструкторов и спортсменов.

    Владимир Путин поручил Министерству обороны России разработать предложения о целесообразности внедрения подобных курсов в программы боевой подготовки. Необходимо также оценить потребности в материально-техническом обеспечении таких программ.

    Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов. Срок представления предложений по курсу установлен до 1 октября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орле группа из девяти инспекторов МЧС завершила обучение использованию беспилотников для мониторинга и быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.

    Комментарии (17)
    21 августа 2025, 18:04 • Новости дня
    Армения передала Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Григорян передал Шойгу итоги трехсторонней встречи в Вашингтоне

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с армянским коллегой Арменом Григоряном, в ходе которых были обсуждены результаты переговоров Армении, Азербайджана и США.

    Армянская сторона проинформировала российского секретаря Совбеза о результатах встречи с Азербайджаном и США, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне, передает ТАСС.

    По данным пресс-службы аппарата Совета безопасности России, стороны рассмотрели также отдельные вопросы двустороннего взаимодействия между Москвой и Ереваном.

    В сообщении отмечается: «Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т. г. в Вашингтоне. Были обсуждены также вопросы двустороннего взаимодействия».

    Подробностей о содержании переговоров по итогам встречи в Вашингтоне не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном установились мирные отношения на фоне подписанных в США документов.

    Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил, что совместная декларация в Вашингтоне может помочь завершить урегулирование споров между Арменией и Азербайджаном. Армения идет на упрощение процедуры пограничного досмотра на всех контрольно-пропускных пунктах, включая армяно-азербайджанские.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 13:35 • Новости дня
    Индия включила вооружение России в новую систему ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассчитывает, что ее вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, войдет в состав новой масштабной системы ПВО, которую разрабатывают в Индии, заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин.

    По его словам, российское вооружение может стать составной частью новой масштабной системы противовоздушной обороны Индии, передает ТАСС.

    Бабушкин напомнил, что зенитно-ракетный комплекс С-400 прошел успешные боевые испытания в ходе операции «Синдур», и подчеркнул: «Это вооружение естественным образом уже является частью индийских систем противовоздушной обороны. Поэтому мы исходим из понимания, что когда дело доходит до совершенствования этих систем, российское оборудование будет частью этого процесса».

    Он отметил готовность России поддерживать Индию в развитии системы ПВО и назвал Москву ведущим партнером Нью-Дели в сфере укрепления оборонного потенциала. Дипломат добавил, что стороны значительно расширили программу совместного производства различного – в том числе сложного – оборудования, включая создание реактивных двигателей для истребителей. Он выразил уверенность, что это лишь один из этапов дальнейшего сотрудничества.

    Бабушкин заявил также, что энергетическое сотрудничество России и Индии будет развиваться вопреки западным санкциям. «Мы уверены, что энергетическое сотрудничество между Индией и Россией продолжится, несмотря на внешнее давление», – отметил дипломат, подчеркнув, что Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для индийской экономики.

    Временный поверенный также высказал мнение, что санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции и неуважения национальных интересов. Он подчеркнул, что Россия и страны БРИКС не вводят ограничительных мер, в отличие от Запада. По его словам, даже новый, восемнадцатый пакет санкций от Евросоюза не окажет серьезного влияния на экспорт российской нефти, поскольку за последние годы Москва смогла снизить свою зависимость от европейских услуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила закупить у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия заключили контракты на поставку военной техники на общую сумму около 80 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    21 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    «Калашников» отправил пулемет РПЛ-7 на войсковую апробацию

    «Калашников» отправил на испытания новейший пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием

    Tекст: Мария Иванова

    Концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием, разработанный под задачи штурмовых подразделений.

    Концерн «Калашников» отправил на войсковую апробацию новейший ручной пулемет РПЛ-7 калибром 7,62 мм с ленточным питанием, сообщает Telegram-канал концерна.

    Разработка заняла минимальное время, а конструкция устройства адаптирована под конкретные задачи заказчика.

    РПЛ-7 сконструирован на основе 5,45-мм пулемета РПЛ-20 с учетом современных требований. Производитель уточняет, что основные достоинства новой модели – это компактность, малый вес и возможность нести большой боекомплект. Длинная планка Пикатинни позволяет использовать широкий спектр прицелов и других аксессуаров.

    Пулемет использует патрон 7,62 на 39 мм, обладающий высокой останавливающей способностью и низким рикошетирующим действием. Такой боеприпас широко распространен за рубежом, что, по мнению концерна, повысит экспортный потенциал РПЛ-7. Оружие оснащено лентой на 80 патронов и пятью мягкими патронными коробками, что делает конструкцию более удобной для использования.

    Масса пулемета составляет 5,5 кг без боекомплекта, длина не превышает 1100 мм, а длина ствола – 415 мм. Несъемный ствол позволяет произвести до 400 выстрелов подряд без риска критического перегрева, что превосходит показатели аналогов. Пулемет комплектуется телескопическим прикладом, прибором малошумной стрельбы, съемными сошками и передней рукояткой переноса огня.

    Ранее в четверг сообщалось, что концерн «Калашников» начал поставки новых усиленных бронешлемов Бр2.

    В России презентовали новые автоматы АК-15К и АК-15СК.

    Концерн «Калашников» выполнил план производства за полгода.

    Комментарии (0)
    20 августа 2025, 07:32 • Новости дня
    Китай пообещал представить беспилотник-невидимку FH-97 на параде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время военного парада в центре Пекина планируется представить новейший китайский ударный беспилотник-невидимку FH-97, обладающий возможностью кооперации с пилотируемой авиацией, пишет издание South China Morning Post.

    Китай может впервые представить широкой публике новейший беспилотник-невидимку FH-97 на военном параде в Пекине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету South China Morning Post. Парад состоится 3 сентября на площади Тяньаньмэнь и будет приурочен к 80-летию Победы во Второй мировой войне.

    По данным издания, на репетициях парада уже были замечены фотографии нового дрона. «Народно-освободительная армия Китая, вероятно, продемонстрирует новый тип усовершенствованного ударного беспилотника-невидимки на параде», – отмечает газета.

    FH-97 называют потенциально первым в стране боеспособным беспилотником-невидимкой, способным работать в связке с пилотируемыми самолетами. Журналисты подчеркивают, что официальный дебют модели может сделать Китай первой державой, располагающей подобным дроном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters рассказало о поставках в Россию двигателей для дронов из Китая. Китай представил дрон, который способен вертикально садиться на хвост.

    Комментарии (0)
    Страх потерять США заставил ЕС говорить о военной интервенции

    Работа над гарантиями безопасности для Украины, кажется, стремится в дипломатический тупик. Пока европейцы заявляют о необходимости размещения на территории республики своего контингента, Штаты заявляют, что рабочая группа до сих пор не согласовала итоговые предложения. Эксперты отмечают, что речь идет о сознательном затягивании дискуссии со стороны ЕС. Чего добивается Старый Свет и что это означает для России? Подробности

    Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

    В Брянской области частично ликвидирована, частично поймана украинская ДРГ под названием «Бобры». Ее задачей было осуществление громких терактов, однако обезвреженные диверсанты не выглядят профессионалами своего дела, несмотря на западное «образование»: их обучали в странах НАТО. Подробности

    Только один лидер ЕС сумел отказать Трампу из-за Украины

    Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но столкнулся с неожиданным для себя препятствием. Это Венгрия, премьер которой считался главным союзником новой администрации Белого дома в ЕС, а теперь практически единственная говорит «нет», когда другие европейцы заискивают. А почему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

