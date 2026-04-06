    Подводные исследования готовят Китай к войне с США
    Иран заподозрил США в попытке выкрасть уран во время спасения пилота F-15
    Американист: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»
    Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня
    Подтверждена гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Иран отказался открыть Ормузский пролив ради временного перемирия
    Путин поручил улучшить процедуру записи к врачу через Госуслуги
    Кремль допустил причастность Украины к подготовке теракта на газопроводе в Сербии
    МИД сообщил о старте безвизового режима с Саудовской Аравией
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европа не сошла с ума, она готовится к войне

    Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».

    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему мы стали меньше пить

    Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.

    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    6 апреля 2026, 13:53 • Новости дня

    «Аэрофлот» увеличил на 12% перевозки по «плоским» тарифам в ДФО и Калининград

    «Аэрофлот» увеличил на 12% перевозки по «плоским» тарифам в ДФО и Калининград

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году объем перевозок «Аэрофлот» по программе «плоских» тарифов на Дальний Восток и в Калининград увеличен на 12% и достиг 2,3 млн пассажиров.

    В 2025 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила объем перевозок по программе «плоских» тарифов на Дальний Восток и в Калининград на 12%, доведя показатель до 2,3 млн пассажиров. Из этого числа 1,5 млн человек воспользовались рейсами в города Дальнего Востока, что на 10,3% больше, чем в 2024 году. Этот объем составил 45% всех мест в экономическом классе на направлениях в ДФО, следует из материалов к встрече президента Владимира Путина с главой компании Сергеем Александровским, передает ТАСС.

    В материалах также отмечается, что около 30% емкостей экономического класса реализуется в рамках программы субсидируемых тарифов, что позволяет обеспечить большую часть перевозок по некоммерческим ценам. Программа «плоских» тарифов финансируется за счет самой компании.

    С 2025 года на рейсах из Москвы на Дальний Восток 40–50% билетов продаются по «плоским» тарифам, еще 30% – по субсидируемым государством, оставшиеся – по коммерческим. Благодаря этому удалось расширить географию программы: к маршрутам во Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский добавились рейсы в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ.

    В отдельном сообщении отмечается, что в 2025 году группа «Аэрофлот» увеличила перевозки детей почти на 20% за счет введения скидки 50% на билеты экономкласса для пассажиров от двух до двенадцати лет.

    В результате на внутренних линиях было перевезено 2,4 млн детей, что на 19,8% больше, чем в 2024 году, а общий объем перевозок детей составил 3,2 млн, что на 15,5% выше предыдущего результата.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен встретиться с руководителем авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

    В прошлом году Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании предлагал «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Ушаков: Каллас пора бы уже последовать собственному призыву «выпить»

    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    6 апреля 2026, 10:23 • Новости дня
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    TWZ: Иран напугал мир, проломив израильскую ПРО
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новая иранская тактика с применением кассетных боеголовок для ударов по Израилю за пять недель поставила под угрозу эшелонированную ПРО и ускорила расход дорогих перехватчиков, пишут американские СМИ.

    Иранские удары баллистическими ракетами с кассетными боеголовками по Израилю стали одним из ключевых эпизодов конфликта, пишет The War Zone.

    Примерно за пять недель Тегеран выпустил свыше 500 ракет, из них не менее 30 несли кассетные заряды, впервые массово примененные еще в прошлогодней 12-дневной войне. Эксперты отмечают, что такие боеголовки обходят израильский комплекс «Праща Давида» и другие системы ПРО.

    По данным издания, типичная иранская кассетная часть содержит от 20 до 30 суббоеприпасов, а крупные ракеты семейства «Хоррамшахр» способны нести до 80 элементов массой примерно от двух до пяти кг каждый. Они раскрываются на высотах порядка 7 тыс. метров и выше, рассеиваясь по площади до 27 км в поперечнике, что превращает одну цель в десятки малых и резко усложняет перехват.

    Такая схема вынуждает обороняющихся опережать момент раскрытия боеголовки и перехватывать ракеты на среднем участке траектории с помощью дорогих и немногочисленных комплексов Arrow 3 и американских SM-3, THAAD и SM-6, тогда как Patriot и «Праща Давида» часто просто не успевают достать цель.

    Отставной полковник армии США Дэвид Шэнк подчеркнул, что после отделения суббоеприпасов «вместо одной воздушной угрозы возникает множество», а попытка сбивать каждый элемент по отдельности делает обмен «стоимостью выстрела» заведомо невыгодным.

    По словам Шэнка, еще прошлые моделирования подобных атак показывали необходимость десятков дивизионов Patriot, тогда как у США сейчас лишь 16, и даже с учетом союзников до таких масштабов далеко.

    Это усиливает интерес к другой тактике – ударам по позициям и цепочкам снабжения противника до старта ракет, включая кибератаки и высокоточное оружие дальнего действия. Одновременно иранский опыт рассматривается как предупреждение для возможных будущих конфликтов, прежде всего в Тихом океане, где Китай и другие государства могут использовать кассетные боеголовки для ударов по крупным авиабазам и мегаполисам, перегружая ограниченные системы ПРО.

    В середине марта Иран объявлял о самом мощном ракетном обстреле по территории Израиля, было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет по заранее выбранным целям.

    Пилот израильского самолета заснял в небе над Израилем момент выпуска тяжелой ракетой «Хоррамшахр-4» 80 боевых блоков с кассетной боевой частью.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    6 апреля 2026, 10:00 • Новости дня
    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму

    Командующий авиацией Северного флота Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

    Мурманский губернатор подтвердил гибель командующего авиацией Северного флота в Крыму
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко оказался среди погибших при падении транспортного Ан-26 в районе крымского села Куйбышево, сообщил глава Мурманской области Андрей Чибис.

    Среди погибших оказался командующий авиацией флота Александр Отрощенко, указал Чибис, передает РИА «Новости».

    Минобороны сообщало о потере связи с военно-транспортным самолетом Ан-26 при плановом перелете над Крымом. Позднее ведомство заявило о гибели шести членов экипажа и 23 пассажиров. Чибис заявлял о гибели при крушении Ан-26 в Крыму военнослужащих Северного флота.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 19:38 • Новости дня
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе

    Tекст: Ольга Иванова

    Директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил, что подозреваемый в попытке диверсии на газопроводе – мигрант, имеющий военную подготовку.

    Подозреваемый в подготовке диверсии на газопроводе, по которому российский газ поступает в Венгрию, является мигрантом с военной подготовкой, сообщил глава сербской военной контрразведки Джуро Йованич, передает РИА «Новости». Инцидент произошёл в муниципалитете Канижа, где силовики обнаружили взрывчатку вблизи стратегически важного объекта.

    Президент Сербии Александр Вучич уже проинформировал по телефону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о случившемся. Вучич отметил, что подрыв газопровода мог бы привести к серьёзным перебоям в поставках газа для Сербии и Венгрии на много дней.

    Генерал Йованич на брифинге заявил: «В этом конкретном случае мы располагали данными, что лицо из группы мигрантов с военной подготовкой попытается совершить диверсию на газовой инфраструктуре». По информации спецслужб, ситуация остаётся под контролем, а расследование инцидента продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Ранее Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    5 апреля 2026, 16:37 • Новости дня
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Tекст: Дарья Григоренко

    Герой Труда России, создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Александр Леонов скончался, сообщил источник в окружении Леонова.

    «Леонов скончался», – сказал источник, передает ТАСС.

    Леонов занимал пост генерального директора и генерального конструктора НПО машиностроения, одного из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России.

    Под руководством Леонова были созданы важнейшие разработки для оборонной промышленности, включая гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон» и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». Кроме того, предприятие занимается выпуском радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства «Кондор».

    Александр Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. Окончил Московский авиационный институт имени Орджоникидзе по специальности «Летательные аппараты» и с 1975 года работал в НПО машиностроения, пройдя путь от инженера-конструктора до главы предприятия.

    Леонов был доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой МГТУ имени Баумана. Он удостоен Премии правительства РФ, звания заслуженного машиностроителя РФ, награжден почетной грамотой правительства и различными государственными наградами.

    Напомним, в конце января умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков.

    5 апреля 2026, 17:19 • Новости дня
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пассажир поезда №149 Челябинск – Петербург, вытолкнувший проводницу из вагона, был оперативно задержан и передан полиции, сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).

    Отмечается, что инцидент произошел на станции Поназырево в Костромской области, пишет ТАСС.

    В пресс-службе Северной железной дороги пояснили, что в результате конфликта женщина-проводник получила серьезную травму – по предварительным данным, поврежден позвоночник. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, где ей оказывается вся необходимая помощь, передает РИА «Новости».

    Следственные органы устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что сотрудница железной дороги заставила несовершеннолетнего пассажира покинуть вагон на чужой станции при низкой температуре, так как он проспал свою остановку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в электричке Волоколамск – Серпухов произошел конфликт из-за отказа платить за проезд, трое мужчин устроили массовую драку и напали с ножом на контролеров поезда.

    6 апреля 2026, 06:40 • Новости дня
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники полиции Кузбасса разыскивают 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома и не вернулся, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Как уточнили в правоохранительных органах, речь идет о Герое России Асылханове.

    Полиция Кузбасса продолжает поиски 23-летнего Алексея Асылханова, который 3 апреля ушел из дома по улице Фестивальной в Юрге и с тех пор не выходил на связь, передает ТАСС. Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, речь идет о Герое России.

    В день исчезновения молодой человек был одет в черную кепку, черную куртку, штаны и кроссовки, с собой имел черную кожаную сумку и пакет. Особая примета – протез правой ноги. Рост Асылханова составляет 175 см, у него темные волосы и карие глаза.

    На данный момент, по данным ведомства, поиски результатов не принесли. В правоохранительных органах отметили, что все возможные ресурсы и силы брошены на поиски.

    Алексей Асылханов получил звание Героя России за участие в спецоперации на Украине, где уничтожил 15 танков, 50 бронемашин и значительное число боевиков. В декабре 2024 года он был награжден Золотой Звездой, после ранения вернулся на родину и стал педагогом в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России рядовому Алексею Асылханову.

    Рядовой Алексей Асылханов получил высшую награду за уничтожение 15 танков и 50 боевых бронированных машин в зоне специальной военной операции.

    5 апреля 2026, 17:31 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Tекст: Ольга Иванова

    Третье за сутки сообщение прозвучало в эфире радиостанции УВБ-76, известной также как «Радиостанция Судного дня».

    Третий за день сигнал был зафиксирован в эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «Радиостанция Судного дня», передает РИА «Новости». Сообщение прозвучало в 17:10 по московскому времени и содержало кодовое слово «Фликобыт». Информацию о передаче сигнала опубликовал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который регулярно отслеживает вещание этой станции.

    УВБ-76 – это военная радиостанция, начавшая работу в 1970-х годах. Она известна тем, что большую часть времени транслирует короткие жужжащие сигналы, за что и получила второе название – «Жужжалка». Станция давно привлекает внимание исследователей и радиолюбителей, поскольку такие сообщения различаются по редкости и необычности содержания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на частоте радиостанции УВБ-76 прозвучали сигналы «Тележка» и «Деликатный».

    5 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида

    Дмитриев призвал готовиться к кризису, сравнив его с началом COVID-19

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил нынешнее положение дел в мировой экономике с началом пандемии коронавируса.

    По его словам, мир переживает период, схожий с ранним этапом COVID-19, когда большинство стран недооценивали угрозу для жизни людей и экономик, передает РИА «Новости».

    Дмитриев напомнил, что РФПИ одним из первых осознал масштаб вызова во время пандемии. Он выразил мнение, что многие чиновники в Евросоюзе и Британии до сих пор не понимают происходящего, не признают своих ошибок и недооценивают масштаб надвигающихся экономических проблем. Дмитриев подчеркнул необходимость готовиться к серьезным кризисам в энергетике, сельском хозяйстве и экономике, а также поддерживать политиков, которые принимают честные решения. Кроме того, он рекомендовал приобретать российские энергоресурсы.

    Ранее Дмитриев сообщил, что запасы топлива в Евросоюзе опустеют примерно к 20 апреля.

    В пятницу замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что политика США сейчас определяется ставкой на гегемонизм и силовой фактор, из-за этого мир сотрясает кризис за кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков отметил высочайшую конфликтогенность мира и бесперспективность попыток силового решения кризисов.

    6 апреля 2026, 08:15 • Новости дня
    Президент Южной Кореи извинился перед КНДР за запуск дронов

    RT: Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР и выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с запуском частных беспилотников на границе с КНДР, передает RT.

    По его словам, безрассудные действия отдельных лиц привели к возникновению ненужной военной напряженности между Сеулом и Пхеньяном.

    «Хотя это не было действием нашего правительства, я выражаю сожаление северокорейской стороне», – заявил Ли Чжэ Мен в ходе комментария агентству Yonhap.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

    Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

    КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.

    5 апреля 2026, 18:00 • Новости дня
    Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии
    Венгерский участок «Турецкого потока» передали под охрану армии
    Tекст: Ольга Иванова

    Венгерские военные обеспечат охрану участка газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Венгерский участок газопровода «Турецкий поток» от границы с Сербией до границы со Словакией будет взят под охрану армии, сообщает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, на заседании Совета обороны премьер-министр Венгрии поручил обеспечить военную защиту газопровода по всей его протяженности на территории страны.

    Сийярто подчеркнул, что солдаты будут охранять все пункты трубопровода от сербско-венгерской до венгерско-словацкой границы. Это решение принято на фоне инцидента с попыткой подрыва газопровода на территории Сербии. Министр отметил, что ситуация требует повышенных мер безопасности.

    По итогам заседания Совета обороны Сийярто провел телефонные переговоры с министрами энергетики Сербии и Турции, а также с заместителем министра энергетики России. Он сообщил, что страны-участницы проекта – Венгрия, Сербия, Турция и Россия – договорились о тесном сотрудничестве и усилении защиты «Турецкого потока» на всем его европейском участке.

    В ходе обращения глава венгерского МИД заявил: «Мы договорились, что газопровод должен быть физически защищен более надежно, чем когда-либо прежде, поскольку нападения на него участились». По его словам, все стороны будут поддерживать постоянный контакт и принимать решительные меры для повышения безопасности стратегической энергетической инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александр Вучич сообщил о находке взрывчатки у газопровода для поставок и транзита российского газа в Сербию рядом с границей Венгрии.

    Вучич по телефону сообщил премьеру Венгрии Виктору Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом для поставок российского газа в Венгрию. Сербия и Россия согласовали продление газового контракта на три месяца и этим обеспечили стране основную часть потребностей в газе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты энергетических объектов страны после подрыва газопровода «Северный поток».


    6 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты

    Роскосмос сообщил об окончательном сведении МКС с орбиты в 2030 году

    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сведение с орбиты Международной космической станции (МКС) по плану завершится в 2030 году, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов сообщил, что сведение с орбиты Международной космической станции завершится в 2030 году, передает ТАСС.

     «В 2028 году, согласно последней достигнутой с NASA договоренности, мы начинаем закруглять работу по МКС и в 2030 году завершим ее сведение с орбиты», – заявил Баканов.

    Он отметил, что одновременно с этим к 2030 году должна появиться Российская орбитальная станция, которая станет самостоятельной национальной платформой для проведения научных экспериментов на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно действующим соглашениям станция продолжит функционировать на орбите до 2028 года.

    Роскосмос оценил продолжительность сведения МКС с орбиты примерно в два с половиной года.

    Кононенко сообщил о планах продлить эксплуатацию МКС до 2030 года и использовать российский сегмент станции для развертывания первых модулей РОС.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    6 апреля 2026, 06:48 • Новости дня
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Куба получила энергию от турецкой плавучей станции
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Куба будет обеспечена электроэнергией за счёт турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», направленной для поддержки энергосистемы страны, сообщила газета Turkiye.

    Куба получит электроэнергию с турецкой плавучей электростанции «Белгин Султан», которая пришвартована в порту Гаваны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Turkiye. Плавучая станция уже начала обеспечивать энергией значительную часть населения острова на фоне продолжающихся перебоев в национальной энергосистеме.

    Издание отмечает, что Куба испытывает серьёзные трудности с энергетической инфраструктурой из-за износа оборудования и проблем с поставками топлива. В последние недели миллионы жителей страны столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии.

    Turkiye подчеркивает, что турецкая модель плавучих электростанций рассматривается как эффективное решение для подобных ситуаций, поскольку такие станции могут быстро подключаться к энергосетям и обеспечивать стабильное энергоснабжение без необходимости строительства стационарных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетический кризис на Кубе начался 29 января после указа Белого дома о дополнительных пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на остров.

    На фоне кризиса на Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы и на острове начались массовые протесты.

    Ранее авария на ТЭС Ernesto Guevara De La Serna в Гаване вызвала отключения электричества до 40 часов из-за дефицита генерации, нехватки топлива и частых поломок оборудования.

    В Кузбассе пропал Герой России Алексей Асылханов
    Тегеран потребовал пересмотра полномочий главы МАГАТЭ
    Лукашенко посоветовал Израилю «не показывать свою прыть»
    Орбан заявил о ежедневном подтверждении Украиной непригодности для ЕС
    Осужденный за терроризм экс-мэр Махачкалы отсудил у государства 346 тыс. рублей
    Роскосмос назвал сроки сведения МКС с орбиты
    Поклонская раскрыла Собчак причины отказа от христианства

    Америка бросается вдогонку за российскими плавучими АЭС

    США осознали свое отставание от России в сфере плавучих АЭС и намерены менять ситуацию. В Америке понимают – на таких АЭС можно зарабатывать, в первую очередь в Юго-Восточной Азии. Есть и военный аспект – плавучий реактор способен обеспечить энергией находящуюся далеко от США военную базу. Но сумеет ли Америка построить хотя бы одну такую станцию и с какими сложностями и ошибками столкнется при ее создании? Подробности

    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран

    Россия, Венгрия, Сербия и Турция договорились усилить меры защиты газопроводов после инцидента в Сербии, где вблизи участка «Турецкого потока» была обнаружена взрывчатка. В случае подрыва без энергоносителей могла оказаться целая группа государств – от Венгрии до Боснии. Эксперты не исключают причастность Украины к попытке теракта. Восточноевропейским странам, которые рискуют лишиться газа, придется объединить усилия по защите газовой инфраструктуры. Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот изымали. Часть I

    Что остается у сельских тружеников после того, как их настигла большая беда? К чему привели протесты против решения государства изъять и ликвидировать частный скот в нескольких сибирских селах по соображениям биобезопасности региона? Спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился в Новосибирской области с фермерами, чьи личные подсобные хозяйства пострадали от особо опасного заболевания – чтобы узнать, как теперь они оценивают меры властей и на что рассчитывают дальше. Подробности

    Подводные исследования готовят Китай к войне с США

    Китай замечен в масштабных подводных исследованиях. По целому ряду признаков, перед нами не просто научное любопытство, а серьезная работа по подготовке к большой подводной войне с Соединенными Штатами. Какое значение гидрология и гидроакустика имеют для подводного противостояния и как в свое время сами США занимались такими исследованиями? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить

      Православные верующие 5 апреля отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

