«Аэрофлот» увеличил на 12% перевозки по «плоским» тарифам в ДФО и Калининград

Tекст: Вера Басилая

В 2025 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила объем перевозок по программе «плоских» тарифов на Дальний Восток и в Калининград на 12%, доведя показатель до 2,3 млн пассажиров. Из этого числа 1,5 млн человек воспользовались рейсами в города Дальнего Востока, что на 10,3% больше, чем в 2024 году. Этот объем составил 45% всех мест в экономическом классе на направлениях в ДФО, следует из материалов к встрече президента Владимира Путина с главой компании Сергеем Александровским, передает ТАСС.

В материалах также отмечается, что около 30% емкостей экономического класса реализуется в рамках программы субсидируемых тарифов, что позволяет обеспечить большую часть перевозок по некоммерческим ценам. Программа «плоских» тарифов финансируется за счет самой компании.

С 2025 года на рейсах из Москвы на Дальний Восток 40–50% билетов продаются по «плоским» тарифам, еще 30% – по субсидируемым государством, оставшиеся – по коммерческим. Благодаря этому удалось расширить географию программы: к маршрутам во Владивосток, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский добавились рейсы в Якутск, Благовещенск, Анадырь и Улан-Удэ.

В отдельном сообщении отмечается, что в 2025 году группа «Аэрофлот» увеличила перевозки детей почти на 20% за счет введения скидки 50% на билеты экономкласса для пассажиров от двух до двенадцати лет.

В результате на внутренних линиях было перевезено 2,4 млн детей, что на 19,8% больше, чем в 2024 году, а общий объем перевозок детей составил 3,2 млн, что на 15,5% выше предыдущего результата.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин намерен встретиться с руководителем авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.

В прошлом году Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании предлагал «Аэрофлоту» расширить «плоские» тарифы для Дальнего Востока.