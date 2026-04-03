Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
КСИР заявил о ракетном ударе по авианосцу США
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о проведении успешной ракетной атаки по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln, сообщили СМИ.
Как передает телеканал Press TV, в КСИР уточнили, что по кораблю были выпущены четыре баллистические ракеты. Операция получила название «Правдивое обещание-4» и стала уже 91-й волной атак Ирана по целям в Израиле и против американских военных в регионе, сообщил телеканал 360.
Кроме того, КСИР заявил, что нанес точечный удар баллистическими ракетами по территории Объединённых Арабских Эмиратов. По словам представителей организации, целью было «тайное собрание» американских бортинженеров и пилотов истребителей, которые находились возле одной из военных баз.
Также в заявлении КСИР говорится, что йеменские хуситы начали атаки на южные территории, удерживаемые Израилем, и на город Димона, где располагается ядерный реактор.
Накануне КСИР сообщил, что ВС Ирана нанесли удары по трем израильским авиабазам и нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, используя беспилотники и ракеты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран провел 90-й этап ответной операции против целей Израиля и США, атаковав американские сталелитейные и алюминиевые заводы на Ближнем Востоке.
КСИР ранее заявил, что сбил израильский БПЛА «новой системой ПВО». Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.