КСИР заявил о ракетном ударе по авианосцу США

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает телеканал Press TV, в КСИР уточнили, что по кораблю были выпущены четыре баллистические ракеты. Операция получила название «Правдивое обещание-4» и стала уже 91-й волной атак Ирана по целям в Израиле и против американских военных в регионе, сообщил телеканал 360.

Кроме того, КСИР заявил, что нанес точечный удар баллистическими ракетами по территории Объединённых Арабских Эмиратов. По словам представителей организации, целью было «тайное собрание» американских бортинженеров и пилотов истребителей, которые находились возле одной из военных баз.

Также в заявлении КСИР говорится, что йеменские хуситы начали атаки на южные территории, удерживаемые Израилем, и на город Димона, где располагается ядерный реактор.

Накануне КСИР сообщил, что ВС Ирана нанесли удары по трем израильским авиабазам и нескольким американским военным объектам на Ближнем Востоке, используя беспилотники и ракеты.

КСИР ранее заявил, что сбил израильский БПЛА «новой системой ПВО». Корпус стражей исламской революции сообщил о гибели 37 американских военных в результате удара по базе в ОАЭ.