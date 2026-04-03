TWZ: «Эпическая ярость» развязала руки проиранским ополченцам в Ираке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разгром структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) ослабил контроль Тегерана над поддерживаемыми ополченцами и «снял оковы» с этих группировок, сказал американский военный, пишет The War Zone.

По его оценке, подразделения вроде «Катаиб Хезболла», многие бойцы которых воевали против США во время войны в Ираке, «вышли из-под контроля» и наращивают удары по американским и коалиционным объектам.

В Ираке установился хаос, по мнению спецназовца, по всей стране фиксируется рост нападений.

Посольство США в Багдаде предупредило, что проиранские иракские группировки могут нанести удары в центре столицы в ближайшие сутки-двое. Под прицелом могут оказаться граждане США, бизнес, университеты, дипмиссии, энергетическая инфраструктура, отели, аэропорты, а также иракские учреждения и гражданские объекты. Также отмечается, что существует угроза похищений американцев.

К таким случаям отнесено недавнее исчезновение внештатной журналистки Шелли Киттлсон, сотрудничавшей с Al-Monitor. Госдепартамент США осведомлен о похищении. Иракские правоохранители уже задержали одного подозреваемого, изъят автомобиль, использовавшийся при преступлении.

С начала «Эпической ярости» зафиксированы многочисленные удары по объектам США и коалиции в Багдаде и Эрбиле. Особой целью стала авиабаза «Виктория» у багдадского аэропорта, где FPV-дроны «Катаиб Хезболла» уничтожили вертолет и важный радиолокационный комплекс ПВО.

Ополченцы также повредили радар Giraffe-1X на крыше посольства США, в атаке применялись ракеты и баражирующие боеприпасы, в том числе дроны «Шахед».

В ответ американские силы наносят удары по военным целям по всей территории Ирака, в том числе с использованием штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс заявил, что США уже предприняли действия против иракских групп, поддерживаемых Ираном, и «не будут колебаться, защищая своих людей». При этом он отказался уточнить, сколько из более чем 300 раненых в ходе «Эпической ярости» военнослужащих пострадали именно в Ираке.

На фоне растущей волны атак Госдепартамент пытается через финансовые стимулы выяснить, кто стоит за ударами по дипобъектам США. Американские власти обещают до 3 млн долларов за сведения об этих нападениях.

По оценке бывшего спецназовца, утрата контроля со стороны Ирана подтолкнула ополчения к самостоятельным действиям, и они сталкиваются с нарастающим дефицитом ресурсов.

До этого боевики были «очень хорошо финансированы и снабжены», но теперь поставки из Тегерана сокращаются, и при продолжении атак перед группировками встанет вопрос, кто и чем будет их обеспечивать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское посольство в Багдаде рекомендовало всем гражданам США немедленно покинуть Ирак на фоне атак проиранских группировок. «Катаиб Хезболла» объявляла о возобновлении атак по американским базам в связи с отсутствием прогресса в выводе войск США из Ирака.