TWZ: «Эпическая ярость» развязала руки проиранским ополченцам в Ираке
Ситуация в Ираке резко обострилась после начала операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) против Ирана, заявил бывший американский спецназовец, недавно вернувшийся из Багдада.
Разгром структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) ослабил контроль Тегерана над поддерживаемыми ополченцами и «снял оковы» с этих группировок, сказал американский военный, пишет The War Zone.
По его оценке, подразделения вроде «Катаиб Хезболла», многие бойцы которых воевали против США во время войны в Ираке, «вышли из-под контроля» и наращивают удары по американским и коалиционным объектам.
В Ираке установился хаос, по мнению спецназовца, по всей стране фиксируется рост нападений.
Посольство США в Багдаде предупредило, что проиранские иракские группировки могут нанести удары в центре столицы в ближайшие сутки-двое. Под прицелом могут оказаться граждане США, бизнес, университеты, дипмиссии, энергетическая инфраструктура, отели, аэропорты, а также иракские учреждения и гражданские объекты. Также отмечается, что существует угроза похищений американцев.
К таким случаям отнесено недавнее исчезновение внештатной журналистки Шелли Киттлсон, сотрудничавшей с Al-Monitor. Госдепартамент США осведомлен о похищении. Иракские правоохранители уже задержали одного подозреваемого, изъят автомобиль, использовавшийся при преступлении.
С начала «Эпической ярости» зафиксированы многочисленные удары по объектам США и коалиции в Багдаде и Эрбиле. Особой целью стала авиабаза «Виктория» у багдадского аэропорта, где FPV-дроны «Катаиб Хезболла» уничтожили вертолет и важный радиолокационный комплекс ПВО.
Ополченцы также повредили радар Giraffe-1X на крыше посольства США, в атаке применялись ракеты и баражирующие боеприпасы, в том числе дроны «Шахед».
В ответ американские силы наносят удары по военным целям по всей территории Ирака, в том числе с использованием штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс заявил, что США уже предприняли действия против иракских групп, поддерживаемых Ираном, и «не будут колебаться, защищая своих людей». При этом он отказался уточнить, сколько из более чем 300 раненых в ходе «Эпической ярости» военнослужащих пострадали именно в Ираке.
На фоне растущей волны атак Госдепартамент пытается через финансовые стимулы выяснить, кто стоит за ударами по дипобъектам США. Американские власти обещают до 3 млн долларов за сведения об этих нападениях.
По оценке бывшего спецназовца, утрата контроля со стороны Ирана подтолкнула ополчения к самостоятельным действиям, и они сталкиваются с нарастающим дефицитом ресурсов.
До этого боевики были «очень хорошо финансированы и снабжены», но теперь поставки из Тегерана сокращаются, и при продолжении атак перед группировками встанет вопрос, кто и чем будет их обеспечивать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское посольство в Багдаде рекомендовало всем гражданам США немедленно покинуть Ирак на фоне атак проиранских группировок. «Катаиб Хезболла» объявляла о возобновлении атак по американским базам в связи с отсутствием прогресса в выводе войск США из Ирака.