«Единая Россия» запланировала до 2030 года создать 50 передовых инженерных школ

Tекст: Вера Басилая

До 2030 года в России появится еще 50 передовых инженерных школ в рамках Народной программы партии «Единая Россия», сообщается на сайте «Единой России».

Их общее количество достигнет 100 школ, что обеспечит более плотную подготовку кадров для технологического суверенитета страны. Уже сегодня свыше 60% абитуриентов делают выбор в пользу инженерных специальностей.

«Партия будет вести работу по расширению сети инженерных классов в регионах. Со следующего года вступят в силу новые федеральные образовательные стандарты для старшеклассников. Они предусматривают создание классов по техническим профилям, использование современного оборудования, изучение навыков работы с искусственным интеллектом», – отметила глава партийной комиссии по защите материнства и детства Анна Кузнецова.

В стране создано почти 550 технопарков «Кванториум», более 300 IT-клубов и 500 образовательных кластеров, а также около 20 тыс. центров «Точка роста» в малых городах и посёлках, где школьники могут углублённо изучать технические и естественно-научные дисциплины. Это позволяет обеспечить равный доступ к современному образованию вне зависимости от места проживания.

По словам замруководителя фракции партии в Госдуме Алёны Аршиновой, на сегодня в России насчитывается 5657 инженерных классов, в которых обучаются 111 тыс. детей. С 2019 года построено 1714 школ, а с 2022 года капитально отремонтировано 6524 школы – во всех оборудованы классы естественно-научного направления.

С 2027 года в силу вступит новый федеральный стандарт среднего общего образования по инженерным классам с упором на метапредметную деятельность и освоение современных технологий.

Партия намерена создать сквозную модель подготовки кадров «школа – колледж или вуз – предприятие» и запустить федеральную программу ранней профориентации школьников. В числе инициатив, поступивших в народную программу, предложения по развитию практико-ориентированного обучения, стажировок и дуального образования, а также о создании серьезных инженерных классов при поддержке предприятий.

В сборе предложений для программы участвуют жители разных регионов, а итоговый документ будет состоять из двух частей: предвыборной программы и блока, посвящённого идеологическим и стратегическим целям.