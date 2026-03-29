Йеменские хуситы пообещали обстреливать Израиль до прекращения его агрессии
Представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил в Telegram-канале о второй и не последней серии ударов по Израилю в рамках «Священной битвы джихада».
«Вооруженные силы Йемена провели вторую военную операцию в рамках «Священной битвы джихада», обрушив шквал крылатых ракет и беспилотников на несколько важных военных объектов, принадлежащих сионистскому врагу на юге оккупированной Палестины», – сказано в сообщении Яхья Сарии.
Он заявил, что в рамках противостояния сионистскому замыслу в регионе йеменское движение продолжает поддерживать и содействовать фронтам сопротивления в Палестине, Ираке, Ливане и Иране.
«Вооруженные силы Йемена заявляют, что, выполняя свой религиозный, моральный и гуманитарный долг перед свободным народом страны <...> в ответ на преступления врага против народа и страны, они будут продолжать <...> проводить свои военные операции в ближайшие дни, пока преступный враг не прекратит свои нападения и агрессию», – резюмировал Сариа.
Напомним, в начале марта лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. WSJ писала, что США, Израиль и Саудовская Аравия опасаются вступления хуситов в войну с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы 28 марта нанесли ракетный удар по целям в Израиле. Востоковед заявил о фактическом вступлении хуситов в конфликт на стороне Ирана.