Суд ЕС разрешил замораживать переписанные на родственников активы россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейский суд вынес решение, позволяющее замораживать имущество подсанкционных лиц, даже если оно переоформлено на третьих лиц, передает РИА «Новости».

Поводом для разъяснения законодательства стал запрос итальянского суда, разбиравшего спор вокруг активов и яхты, связанных с российскими бенефициарами через бермудские трасты.

Истцы настаивали, что имущество больше не контролируется лицами под санкциями, так как они вышли из числа бенефициаров, заменив себя супругами. Однако итальянские власти посчитали, что фактический контроль сохранился.

«Для обеспечения эффективности права ЕС понятия «принадлежность» и «контроль» должны толковаться таким образом, чтобы охватывать все формы власти или влияния, осуществляемые в отношении этих активов, включая случаи отсутствия какой-либо юридической связи между ними и соответствующим лицом», – говорится в решении суда.

Суд отметил, что активы признаются связанными с подсанкционным лицом, если оно может извлекать выгоду или влиять на решения управляющего. Само наличие сложных офшорных схем признано возможным признаком попытки обхода санкций. Это решение расширяет полномочия европейских властей по блокировке имущества российских бизнесменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Европейский суд юстиции отклонил апелляции пяти крупных российских бизнесменов об отмене санкций. Также депозитарий Euroclear сохранил заморозку активов Банка России.