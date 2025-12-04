МИД России пообещал жесткий ответ на изъятие активов ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Захарова на брифинге заявила, что любые противоправные действия Евросоюза по отношению к российским активам получат жесткую реакцию Москвы, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что такая реакция последует не только со стороны России, но и мирового сообщества, отметив отсутствие у ЕС легальных оснований для подобных шагов. Захарова добавила: «Любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся».

Также дипломат сообщила, что Россия уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия активов странами ЕС. Подобные шаги официально обозначаются как реакция на возможное «фактическое воровство, изъятие активов Российской Федерации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия примет решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

Коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведевзаявил, что Россия будет готова забрать свои замороженные активы в виде «репараций в натуральной форме», если Евросоюз примет решение об их изъятии.