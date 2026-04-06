Мэр Кравченко: При атаке БПЛА ВСУ на Новороссийск повреждены почти 100 домов
Общее число частных и многоквартирных домов, пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск, почти достигло 100, сообщил мэр города Андрей Кравченко.
По информации из канала Кравченко в Max, в Восточном районе повреждены 72 частных дома и пять многоквартирных, в Южном районе – семь многоквартирных и один частный дом.
Кравченко добавил, что поступила информация еще о семи поврежденных квартирах в семи многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В большинстве случаев пострадало остекление жилых помещений.
Напомним, при ночной атаке ВСУ на Новороссийск ранения средней тяжести получили 10 человек.
Минобороны сообщило, что украинские БПЛА повредили объекты КТК в Новороссийске.