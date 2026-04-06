Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.
По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».
Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.
ВСУ нанесли удар по территории шахты «Белореченская», в результате чего была повреждена электроподстанция и произошло аварийное отключение света, пояснил Пасечник, передает РИА «Новости».
41 работник шахты находится под землей, с ними установлена связь, у них есть запас питьевой воды.
Глава региона добавил, что все необходимые службы заняты спасением горняков и восстановлением подачи электроэнергии на предприятие.
По его поручению на месте происшествия координируют действия первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин и министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Роговенко.
В ноябре 2025 года ВСУ ночью атаковали с помощью беспилотников шахту в Ровеньках и нефтебазу в Краснодонском округе ЛНР, повредив объекты топливно-энергетического комплекса.
Таллин рекомендовал Киеву не прокладывать маршруты для своих беспилотников через воздушное пространство Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.
Он отметил: «Мы рекомендовали (Украине – ред.) выбирать трассы (для беспилотников) так, чтобы они не проходили через воздушное пространство Эстонии».
МИД Эстонии ранее также официально обратился к Киеву с напоминанием, что украинские дроны не должны попадать в воздушное пространство страны. Тем не менее Кивисельг подчеркнул, что полностью исключить подобные инциденты невозможно.
В ночь на 31 марта, как сообщала телерадиокомпания ERR, несколько украинских беспилотников сбились с курса и вошли в эстонское воздушное пространство. По информации Postimees, один из дронов упал на территории деревни Хаммасте, расположенной примерно в 30 км от российской границы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал власти Финляндии потребовать от Владимира Зеленского прекратить использование финской территории для атак дронов на Россию. Агентство STT сообщило, что все три беспилотника, которые упали на территории Финляндии в последние дни, были украинскими.
Решетилова сообщила, что около двух тысяч человек, признанных непригодными к военной службе по состоянию здоровья, были обнаружены в одной из частей Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.
По ее словам, к выяснению обстоятельств привлекли представителей Минобороны и командования Сухопутных войск Украины.
Омбудсмен отметила, что необходимо разобраться, на каком этапе произошло массовое нарушение – в военкомате, медкомиссии или уже в самой воинской части. Решетилова добавила, что ключевой вопрос сейчас: каким образом эта ситуация в принципе стала возможной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, киевское командование украинской армии выражало недовольство работой ТЦК, которые мобилизуют инвалидов, бездомных и больных. В 114-й бригаде территориальной обороны ВСУ из 90 новых солдат лишь 24 оказались пригодными к боевым задачам, а остальные были старыми, больными или алкоголиками. Британское издание The Economist сообщало о серьезных трудностях ВСУ с мобилизацией из-за нехватки личного состава и низкого качества призывников, среди которых много возрастных и ранее признанных медкомиссией непригодными к службе бойцов.
В подконтрольном ВСУ Херсоне днем 5 апреля были слышны взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», – говорится в сообщении Telegram-канала.
Причины и масштабы произошедшего пока не сообщаются. Информация о пострадавших или разрушениях также отсутствует.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в окрестностях Харькова на востоке Украины произошел взрыв.
Два агрария погибли в Запорожской области в результате атаки беспилотника ВСУ по трактору, передает РИА «Новости». Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что удар был нанесен по трактору МТЗ-80, который выполнял обычные сельскохозяйственные работы и не имел отношения к военным задачам.
В своем заявлении Балицкий подчеркнул: «Это было осознанное нападение на мирных людей, занятых мирным трудом». По его словам, в результате атаки погибли двое аграриев, еще один человек получил ранения, и врачи сейчас борются за его жизнь.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пообещал, что все необходимые меры поддержки будут оказаны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории дорожного предприятия Севское ДРСУ в Севске Брянской области при ударе украинского дрона погиб один из его сотрудников. В ЛНР в результате обстрела со стороны ВСУ погибла семья с восьмилетним ребенком.
В течение шести часов российские средства противовоздушной обороны сбили 58 украинских беспилотников на территории нескольких регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации ведомства, дежурные подразделения ПВО работали с 14.00 до 20.00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за шесть часов уничтожили 77 украинских беспилотников в разных регионах страны, включая Крым и территорию над Черным морем. В результате ночной атаки БПЛА были повреждены объекты «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», Новогорьковская ТЭЦ и несколько жилых домов.
Дроны перехватывали с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.
Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.
Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.
До этого 5 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 58 украинских БПЛА.
Украинский солдат предложил застрелить раненого из-за нехватки еды, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, радиоперехват зафиксировал разговор между бойцом с позывным «Бахмут» и его командиром на позициях в Запорожской области.
В ходе беседы солдат прямо заявил: «У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить». По его словам, раненый с сильной контузией пришел к ним на позицию за пять дней до разговора, и тогда же они получили последний сухой паёк.
Командир в ответ подчеркнул, что все бойцы обеспечиваются провизией по установленному графику, и обвинил подчинённых в обмане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Андрей Прытов рассказал о драках за еду между мобилизованными из мест лишения свободы бойцами «Азова» и другими украинскими военными.
Из радиоперехвата следовало, командование ВСУ шантажировало окруженных под Купянском солдат едой и принуждало их идти в контратаки.
Командование 63-й бригады ВСУ на Краснолиманском направлении перестало обеспечивать мобилизованных бойцов питанием до выдвижения на передовые позиции, по данным радиоперехвата.
«Поступила задача – доставить БК (боекомплект) и провизию нашим бэпэлашникам. По пути следования, в лесопосадке, мы с сослуживцем вдвоем шли, услышали жужжание тяжелого дрона «Баба-яга», – сказал он ТАСС.
По словам бойца, они решили остановиться и проследить за дроном, но тот завис прямо над ними. «Афоня» принял решение остаться под «Бабой-ягой» и прикрыть отход сослуживца с грузом, пояснив, что для бойцов на позиции важно вовремя получить боеприпасы и еду. В результате нескольких сбросов с гексакоптера он получил ранение.
Штурмовик рассказал, что вскоре над районом появился российский разведывательный дрон. Он последовал за улетающей «Бабой-ягой», чтобы вычислить точку пуска. «Афоню» тем временем вывезла подоспевшая группа эвакуации, а координаты старта гексакоптера передали артиллерии, которая накрыла эту позицию.
В 2025 году российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовых подразделений на передовой водой, едой и боеприпасами.
«На Липцовском направлении деморализованные в результате нашего систематического огневого воздействия и отсутствия ротаций солдаты 72 омбр и 127 отмбр ежедневно оставляют позиции и пытаются через лесные массивы дезертировать из ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».
Они добавили, что в связи с неспособностью украинской военной полиции своевременно отправить группы для поиска дезертиров, командование ВСУ перебросило в Харьковскую область боевые группы нацгвардии. Часть их будет распределена по боевым группам, другие станут выполнять исключительно карательные функции.
На Волчанском направлении штурмовые группы «Северян» за сутки продвинулись на 14 участках до 300 метров. На Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 600 метров.
На Сумском направлении бойцы уничтожали противника в районах Песчаного, Храповщины, Мирополья, Вольной Слободы, Пустогорода, города Сумы и села Бруски.
В Шосткинском районе штурмовики продвинулись на расстояние до 150 метров на двух участках. В ходе упорных боев в Сумском районе «Северяне» продвинулись на 14 участках. За сутки продвижение составило до 150 м.
В Краснопольском районе один солдат ВСУ был взят в плен, всего на четырех участках бойцы продвинулись на расстояние до 200 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Один военнослужащий 157 омбр ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» рассказали о расширении близ Амбарного кладбища техники ВСУ. Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов.
Посол России Келин заявил о провале планов Британии и Украины на Ближнем Востоке
Попытки Великобритании навязать странам Персидского залива услуги украинских специалистов по борьбе с иранскими дронами не пользовались спросом, передает РИА «Новости».
Посол России в Великобритании Андрей Келин отметил, что Лондону важно вовлечь как можно больше стран в противостояние с Ираном, и именно в этом контексте Британия пыталась продвигать украинских специалистов в регионе.
Келин подчеркнул, что по поступающим сообщениям, услуги украинцев по защите от дронов оказались невостребованными в странах Персидского залива.
Он добавил, что для Британии важно теперь натравить на Иран как можно больше стран.
«Попытки навязать странам Персидского залива услуги украинцев по защите от иранских дронов – в этой же логике», – отметил он.
Владимир Зеленский ранее сообщил о визите в Саудовскую Аравию, где он планировал провести важные встречи с представителями стран региона. До этого Зеленский предлагал странам Персидского залива украинские перехватчики дронов, отмечая, что подобные устройства не обеспечивают надежную защиту даже в Киеве, и в обмен просил ракеты Patriot.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер заявил о направлении британских и украинских специалистов в страны Персидского залива для отражения атак иранских беспилотников.
Глава дипмиссии Ирана в Египте Моджтаба Фердоусипур заявил о бесполезности соглашений Владимира Зеленского со странами Персидского залива.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал предложения Зеленского по защите от дронов для государств Персидского залива сюрреалистичными и лишенными реальных ресурсов.
Подразделения пехоты ВСУ на сумском участке фронта доукомплектовывают насильно мобилизованными, у бойца Ивана Горского есть ДЦП и шизофрения, указал собеседник ТАСС.
«По сообщениям в соцсетях его матери, солдат ВСУ пропал без вести в районе Кондратовки», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинец Руслан Жук погиб на четвертый день после насильственной мобилизации в зону спецоперации в Сумском районе.
Группа украинских мобилизованных из 71-й бригады пропала без вести после отправки на боевое задание в районе Нижней Сыроватки близ Сум.
«Все, кого удалось спасти, – это граждане Российской Федерации», – сказал Василенко, передает РИА «Новости».
Василенко назвал атаку украинских боевиков на сухогруз с пшеницей актом государственного терроризма и подчеркнул, что удар был нанесен по гражданскому судну, находившемуся в нейтральных водах Азовского моря.
Представитель губернатора также сказал, что киевский режим в очередной раз показал свое «истинное лицо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Азовском море затонул сухогруз с пшеницей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, девять человек нашли на берегу. Погибли два человека.
Бойцы уничтожили стоянку с грузовыми автомобилями ВСУ в Сумской области, рассказал начальник расчета FPV-дрона с позывным «Чехов», передает РИА «Новости».
«Во время дежурства нашему расчету удалось обнаружить стоянку с грузовой автомобильной техникой. Удалось уничтожить несколько автомобилей. В тот же день поймали еще один грузовик, который также был уничтожен», – сообщил он.
По словам «Чехова», операторы БПЛА подразделения круглосуточно ведут разведку. Они выявляют расположение военной техники и пехоты ВСУ, а также отслеживают маршруты их передвижения.
Ранее ВСУ на Красноармейском направлении попытались провести контратаку в тумане, но ее сорвали, атака завершилась уничтожением колонны бронетехники, в которой находились американский танк Abrams и БМП Bradley.