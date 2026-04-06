Трамп назвал уникальной операцию по спасению летчика сбитого F-15 в Иране
Американские военные провели сложную операцию по спасению пилота, сбитого в горах Ирана, спустя почти двое суток после инцидента, сообщает Associated Press.
Президент США сообщил, что первый член экипажа был обнаружен и эвакуирован еще в пятницу днем, а второй пилот был спасен в ночь с субботы на воскресенье. По словам американского лидера, это первый случай в новейшей истории, когда двоих пилотов удалось вывести по отдельности из глубины вражеской территории.
Президент США отметил, что к поисково-спасательной операции были привлечены десятки вооруженных самолетов. Местность, где проходила операция, была гористой и труднодоступной, а иранские силы объявили награду за поимку американского военного. В ходе спасения военные США постоянно отслеживали местоположение пилота и тщательно готовились к его эвакуации.
Президент США подчеркнул, что пилот, имеющий звание полковника, получил серьезные ранения, но его жизни ничего не угрожает. О состоянии второго члена экипажа не сообщается. В ходе операции США были вынуждены уничтожить оставленные по техническим причинам два транспортных самолета.
По информации иранских СМИ, был сбит еще один американский самолет A-10, однако комментариев от Пентагона по поводу судьбы этого экипажа не поступало.
По данным NBC News, ЦРУ организовало дезинформационную кампанию в СМИ для отвлечения иранских поисковых групп при эвакуации пилота.