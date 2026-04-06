NBC сообщил о кампании дезинформации ЦРУ ради пилота в Иране

NBC News: ЦРУ организовало дезинформацию о спасении пилота F-15E в Иране
Американские спецслужбы распространили дезинформацию в СМИ, чтобы отвлечь иранские поисковые группы при эвакуации второго пилота сбитого истребителя F-15E, сообщил канал NBC News.
По данным NBC News, операция по спасению второго члена экипажа истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана, прошла с привлечением средств дезинформации, передает ТАСС.
По сведениям телеканала, ЦРУ инициировало распространение фейковых новостей в СМИ, где сообщалось, что пилот якобы уже спасен, хотя операция еще продолжалась.
Такой шаг был предпринят, чтобы ввести в заблуждение иранские поисковые группы и выиграть время для работы американских спасателей, сообщает NBC.
Источники телеканала подчеркивают, что именно эта дезинформационная кампания сыграла решающую роль в успешной эвакуации летчика.
США уничтожили два своих транспортных самолета во время спасательной операции на территории Ирана.
Также сообщалось, что США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя.
Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота провалилась, а два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130 были сбиты.