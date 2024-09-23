Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.0 комментариев
Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон
Советник генерального прокурора Наталья Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон, отметив красоту осеннего праздника, связанного с природой и засыпанием стихии Воды.
Советник генпрокурора Наталья Поклонская поздравила россиян с праздником Мабон в своем Telegram-канале. Она напомнила, что в день осеннего равноденствия, который приходится на 23 сентября, наши предки отмечали этот праздник. Мабон символизирует завершение летних трудов и начало осеннего отдыха природы, когда стихия Воды засыпает.
«Мы современные люди и живем в мире, в котором есть нерушимые константы. Как когда–то, в прадавние времена, так и сейчас природа осенью засыпает, а весной пробуждается, и с этим никто ничего никогда не сделает», – заметила она.
Поклонская пожелала подписчикам радости и плодотворных результатов трудов с наступлением осени, подчеркивая, что это время года приносит особую красоту и гармонию.
Ранее советник генпрокурора провела открытый урок для учащихся одной из школ Херсонской области, где рассказала детям о рунах и подарила свои книги библиотеке. Затем Поклонская объяснила, что в херсонской школе рассказывала детям про честь, достоинство, любовь и правду через древние легенды.