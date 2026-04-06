Туристка-спелеолог погибла в сочинской пещере
Во время спуска незарегистрированной туристической группы в сочинскую пещеру Пасть Дракона погибла 24-летняя спелеолог, ее тело уже вытащили на поверхность, сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в пещере Глубокий Яр, также известной как Пасть Дракона, в Адлерском районе Сочи, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По данным спасателей, во время нахождения там незарегистрированной туристической группы погибла 24-летняя девушка-спелеолог.
С помощью спелеоснаряжения тело подняли на поверхность и по каньону доставили в безопасное место, после чего передали сотрудникам следственных органов. В операции участвовали 16 спасателей Южного РПСО МЧС и четыре единицы техники.
Пещера Глубокий Яр, длина которой составляет один километр, а глубина – 54 метра, расположена на территории Сочинского национального парка и пользуется большой популярностью у спелеологов.
В 2024 году в Сочи туристка на смотровой площадке Тисо-самшитовой рощи разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи.
Также в горах около Сочи во время экскурсии по туристическому треку лавина накрыла жительницу Ростовской области, спасатели эвакуировали пострадавшую, но она позже скончалась в больнице.