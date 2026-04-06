В ОП поддержали внедрение электронного обжалования штрафов на «Госуслугах»

Член ОП Голышенкова назвала преимущества электронного обжалования штрафов на «Госуслугах»
Механизм электронного обжалования штрафов на Госуслугах улучшит правовую защиту граждан, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии по экономике и трудовым отношениям Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова. По ее словам, цифровизация ускорит рассмотрение жалоб и снизит административные барьеры, но эффективность системы будет зависеть от качества ее реализации. Также необходимо сохранения традиционных способов подачи апелляции.
Депутаты от партии ЛДПР предложили добавить для граждан возможность подавать жалобы по делам об административных правонарушениях. Для этого на «Госуслугах» могут сделать соответствующий механизм – единый цифровой сервис, – который будет работать по принципу существующего по нарушению правил дорожного движения «Обжалование штрафов» .
«Инициативу по распространению механизма электронного обжалования на все составы административных правонарушений в целом можно оценить положительно. Речь идет о последовательном развитии цифровых сервисов государства и повышении доступности правовой защиты для граждан и бизнеса. Возможность подать жалобу в электронном виде по широкому кругу административных дел способна сделать процедуру обжалования более оперативной, предсказуемой и менее затратной с точки зрения времени и ресурсов», – рассуждает Голышенкова.
К числу ключевых преимуществ такой модели, по ее мнению, можно отнести снижение административных барьеров, упрощение доступа к процедуре обжалования, повышение прозрачности рассмотрения жалоб, а также сокращение нагрузки на органы власти и судебную систему. При наличии единого цифрового контура заявитель получает возможность в понятном формате отслеживать статус обращения, сроки его рассмотрения и мотивы принятого решения. Это повышает доверие к самой процедуре и качеству администрирования.
Вместе с тем эффективность инициативы будет зависеть от качества ее практической реализации, замечает член ОП. Принципиально важно, чтобы электронный формат не стал безальтернативным, поскольку для части граждан и организаций по-прежнему необходима возможность подачи жалобы в традиционном порядке. Не менее значимы вопросы защиты персональных данных, надежности межведомственного взаимодействия и единообразия правоприменительной практики. Кроме того, цифровизация не должна подменять собой содержательное рассмотрение обращений: механизм должен обеспечивать не формальную обработку жалоб, а реальную возможность восстановления нарушенных прав.
«Если говорить о приоритетах внедрения, то в первую очередь целесообразно распространять такой порядок на наиболее массовые и стандартизированные категории дел, по которым решение может быть оперативно проверено на основании цифровых данных и документов. Это, прежде всего, штрафы за парковку, нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, а также иные типовые административные взыскания, где граждане чаще всего сталкиваются с техническими ошибками или спорными начислениями. Именно в этих сегментах запуск единого сервиса даст наиболее заметный практический эффект», – заключила Голышенкова.
Ранее в Общественной палате напомнили, что за использование нецензурной лексики в интернете предусматривает штрафы, которые увеличиваются при повторном употреблении. Так в первый раз предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 100 тыс. рублей, во второй – до 300 тыс. рублей.