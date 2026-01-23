История с Гренландией – предвестник того, как великие державы будут решать арктический вопрос в ближайшие десятилетия.0 комментариев
Глава МИД Белоруссии призвал литовцев изменить политику
Глава МИД Белоруссии Рыженков обвинил Литву в самоизоляции и упадке
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков обратился к жителям Литвы с призывом повлиять на политику властей, подчеркнув экономические потери страны.
Рыженков заявил, что политика литовских властей ведет страну к самоизоляции и экономическому упадку, передает РИА «Новости».
В своей статье на сайте газеты «Беларусь сегодня» он обратился к литовцам с призывом задуматься о последствиях конфронтации с Белоруссией, отметив, что нынешний курс правительства Вильнюса приводит к ухудшению благосостояния простых граждан.
Рыженков отметил, что после разрушения стабильных экономических связей более 21% жителей Литвы живут за чертой бедности, наблюдается рост инфляции и снижение доходов бизнеса. Он подчеркнул, что Белоруссия ранее закупала в Литве товаров на сумму около 341 млн долларов, что являлось значительной поддержкой литовской экономики. Потеря белорусского транзита, по словам министра, привела к убыткам литовских железных дорог в 150 млн евро, а общий торговый дефицит страны достиг 6 млрд евро.
Глава МИД Белоруссии также указал на значительные траты Литвы на военную инфраструктуру, в том числе строительство забора на границе, размещение немецкой бригады и создание нового военного полигона. «И все это – вместо того чтобы повышать пенсии, ремонтировать инфраструктуру, помогать социально уязвимым слоям населения. Разве это разумные приоритеты?» – заявил министр. Он также сообщил, что миллионы евро направляются на поддержку белорусской оппозиции.
Рыженков обратил внимание на ухудшение положения литовских перевозчиков и проблемы в энергетике, назвав действия властей сознательным разрушением энергобезопасности страны. По его словам, несмотря на негативные последствия политики конфронтации, в Литве есть политики и бизнесмены, которые понимают важность взаимовыгодного сотрудничества с Белоруссией. Министр выразил готовность к диалогу и отметил, что нормализация отношений может приносить Литве до 1 млрд евро ежегодно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы закрыли несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией.
Литва разоряет целую отрасль своей экономики из-за конфликта с Александром Лукашенко.
Литовские власти отказались компенсировать убытки перевозчиков, чьи фуры простаивают из-за закрытия границы.