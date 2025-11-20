Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Литва отказалась компенсировать простой фур из-за закрытой границы
Министр транспорта Литвы Юрас Таминскас сообщил, что грузовые компании не получат компенсацию за простой фур после одностороннего закрытия границы с Белоруссией на месяц.
Грузовые компании Литвы не смогут рассчитывать на компенсацию убытков за простой фур из-за временного закрытия литовской границы с Белоруссией, передает ТАСС.
Как заявил министр коммуникаций и транспорта Юрас Таминскас, государство не должно покрывать убытки перевозчиков, которые продолжают работать на этом направлении, несмотря на возможные риски.
«Они (перевозчики) как ездили в этом восточном направлении, так и будут, несмотря на риски, ездить. Сами об этом говорят. В таком случае они должны принять ответственность за эти риски на себя, и государство не обязано покрывать их убытки», – сказал министр.
По информации ассоциации грузоперевозчиков «Линава», каждый день простоя одной фуры обходится перевозчикам в 200 евро. Длительность задержки составила не менее трех недель, пока границу вновь не открыли.
После открытия границы литовскими властями очереди на пунктах пропуска на границе отсутствуют, пишет ТАСС, а ожидание пересечения для личных автомобилей минимально.
Для грузовых фур, находящихся на территории Белоруссии, очередь формируется заранее и водители получают уведомления о времени прибытия на контрольно-пропускной пункт.
Литва 29 октября односторонне закрыла границу с Белоруссией якобы из-за угрозы воздушной контрабанды табачной продукции, считая это опасностью для гражданской авиации. В ответ на ограничения Минск заблокировал проезд литовских грузовиков и организовал для них платные стоянки. В Белоруссии в результате оказались задержаны более 1 тыс. литовских фур.
Позже Власти Литвы открыли границу после месячного перерыва, начавшегося 29 октября. Два пункта пропуска на границе Литвы с Белоруссией возобновили работу.