Жителя Херсонской области осудили за передачу данных украинской разведке

Tекст: Алексей Дегтярев

В марте 2024 года Скотарь, находясь на территории Херсонской области, собирал и передавал украинской разведке данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава ВС России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Ему назначили наказание в виде 12 строгого режима.

Передаваемые Скотарем данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

Ранее в Москве задержали россиянина, подозреваемого в передаче киевскому режиму сведений о расположении средств ПВО и военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае.

До этого в Тюменской области приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за передачу на Украину сведений о воинской части. Еще раньше жителю села в Крыму назначили 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья.