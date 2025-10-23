  • Новость часаЮшков назвал последствия санкций США против Роснефти и «ЛУКОЙЛа»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    При каких условиях на Украине возможен военный переворот
    МИД оценил последствия санкций США для урегулирования на Украине
    Финляндия попросила Трампа разрешить Украине наносить удары «Томагавками» по России
    Певцов призвал отказаться от спектаклей по произведениям иноагентов
    Медведев заявил о вступлении Трампа на путь войны с Россией
    Эксперты объяснили «американские зигзаги» с отменой саммита в Будапеште
    Пекин резко осудил санкции ЕС против России и китайских компаний
    Bloomberg предсказало обнуление поставок российской нефти в Индию
    Госдолг США достиг 38,02 трлн долларов
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв «Своя игра» Орбана с Путиным и Трампом

    Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Одесситам отправили гауляйтера, потому что Зеленский боится майдана

    Управление Одессой переходит под прямой контроль офиса Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что именно в Одессе могут быть особенно масштабные акции протеста.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Правый руль шатается, но не сдается

    Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.

    16 комментариев
    23 октября 2025, 14:45 • Новости дня

    Жителя Херсонской области осудили за передачу данных украинской разведке

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Херсонской области местного жителя Олега Скотаря признали виновным в передаче украинской разведке данных о российских военных, Херсонский облсуд приговорил его к 12 годам строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.

    В марте 2024 года Скотарь, находясь на территории Херсонской области, собирал и передавал украинской разведке данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава ВС России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    Ему назначили наказание в виде 12 строгого режима.

    Передаваемые Скотарем данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.

    Ранее в Москве задержали россиянина, подозреваемого в передаче киевскому режиму сведений о расположении средств ПВО и военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае.

    До этого в Тюменской области приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за передачу на Украину сведений о воинской части. Еще раньше жителю села в Крыму назначили 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья.

    23 октября 2025, 01:35 • Новости дня
    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»

    Минфин США объявил о санкциях против крупнейших нефтяных компаний России

    Минфин США объявил о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла»
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Министерство финансов США объявило о санкциях против крупнейших российских нефтяных компаний и призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

    Несколько десятков дочерних компаний российских «Роснефти» и «Лукойла» попали в санкционный список США, в связи с якобы с «отсутствием у России серьезной приверженности мирному процессу, направленному на прекращение войны на  Украине», сказано в релизе финансового ведомства.

    «Эти действия усиливают давление на энергетический сектор России и снижают способность Кремля получать доходы для своей военной машины <...>. США будут продолжать выступать за мирное урегулирование, а постоянный мир полностью зависит от готовности России добросовестно вести переговоры», – заявили в Минфине США.

    Глава ведомства, Скотт Бессент добавил, что сейчас самое время остановить огонь, а якобы нежелание этого со стороны России заставляет США предпринимать подобные меры, к чему Минфин призывает и своих сторонников.

    «Сегодняшняя акция нацелена на две крупнейшие нефтяные компании России –  ОАО Нефтяная компания «Роснефть» и ОАО «Лукойл». <...> Все компании, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат «Роснефти» и «Лукойлу», попадают под санкции в соответствии с приказом 14024, даже если они не указаны в документах Минфина», – сообщили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, работа над законопроектом об ужесточении санкций против России была остановлена из-за планируемой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Президент Трамп заявлял, что введение новых ограничительных мер против России сейчас может быть несвоевременным.

    США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России в течение следующего дня.

    Комментарии (14)
    22 октября 2025, 16:26 • Новости дня
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    Лидер группы «Вопли Видоплясова» выступил за военный переворот на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка публично высказался за насильственную смену власти на Украине с передачей полномочий военным.

    Музыкант Олег Скрипка заявил о поддержке идеи военного переворота в Киеве для смены действующей власти, передает РИА «Новости». По его словам, управлять страной должны военные, которые прошли боевые действия, или волонтеры, подобные Сергею Стерненко  (бывший главарь одесского филиала запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»).

    «Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия. Например, Мадяра (Роберт Бровди – признан в РФ террористом и экстремистом) или таких волонтеров, как Сергей Стерненко», – заявил Скрипка в интервью украинскому телеканалу «Апостроф».

    При этом Скрипка отметил, что украинские граждане часто выбирают популистов, которые играют на эмоциях. Он подчеркнул, что даже среди военных и волонтеров необходима проверка, чтобы выяснить их истинные качества за пределами медийного образа.

    Ранее Скрипка заявлял, что в Европейском союзе коллективу не дают выступать из-за обвинений в фашизме.

    Комментарии (10)
    22 октября 2025, 20:02 • Видео
    Главный город США достанется коммунистам

    Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 23:13 • Новости дня
    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»

    Орбан назвал призывы Сикорского взорвать «Дружбу» «военным психозом»

    Орбан ответил на призывы Польши взорвать «Дружбу»
    @ Marton Monus/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что польское правительство охвачен военным психозом и поддерживает разрушение тысячелетней венгерско-польской дружбы.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что действия польских властей свидетельствуют о том, что их охватил военный психоз, передает ТАСС.

    По его словам, представители польского правительства хотят разрушить историческую венгерско-польскую дружбу и поддерживают диверсионные действия против нефтепровода «Дружба», аналогичные произошедшему с «Северным потоком». Орбан отметил, что возможные атаки на трубопровод нанесут серьезный ущерб венгерским семьям.

    «Это полное безумие! Мы за дружбу наших народов. Боже, храни Польшу!» – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В августе министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто сообщал, что Будапешт запретил въезд в страну командиру украинского подразделения, причастного к атакам на нефтепровод «Дружба». Глава МИД Венгрии подчеркивал, что подобные действия рассматриваются как посягательство на суверенитет страны. Позже венгерское миграционное ведомство объявило, что командующему силами беспилотных систем ВСУ запрещен въезд в Венгрию и Шенгенскую зону на три года.

    Ранее глава МИД Польши Сикорский фактически призвал киевский режим к терактам против нефтепровода «Дружба», выразив надежду, что ВСУ удастся вывести его из строя.

    До этого окружной суд в Варшаве отказал в выдаче Германии гражданина с Украины, подозреваемого в диверсии на «Северном потоке».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Польши «Усамой бен Сикорским» за угрозы нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (8)
    22 октября 2025, 16:59 • Новости дня
    Украина подписала соглашение на закупку 150 шведских истребителей Gripen E
    Украина подписала соглашение на закупку 150 шведских истребителей Gripen E
    @ Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Швеция и Украина подписали соглашение о намерениях Киева приобрести до 150 истребителей Gripen E, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

    «Зеленский и я только что подписали письмо о намерениях между Швецией и Украиной. Это начало долгого пути, но он приближает нас к крупной экспортной сделке для Saab и Швеции с Украиной», – заявил Кристерссон в ходе пресс-конференции с Зеленским, которую транслировала канцелярия шведского правительства, передает РИА «Новости».

    Премьер подчеркнул, что документ создает условия для последующей поставки Украине новейших истребителей Gripen E шведского производства. По его словам, предполагается производство и возможная продажа от 100 до 150 таких самолетов.

    Ранее Киев договорился со Стокгольмом, Варшавой, Ригой и Копенгагеном о сотрудничестве в сфере военной авиации и производстве техники. Газета ВЗГЛЯД писала, что сотрудничество Украины и Швеции в авиации повторит судьбу ракеты «Сапсан».

    Комментарии (18)
    22 октября 2025, 22:28 • Новости дня
    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России

    WSJ: США разрешили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России

    WSJ: США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

    По данным издания, США сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России, передает РИА «Новости».

    По данным издания, это решение было принято без широкой огласки после того, как полномочия по координации подобных ударов были переданы от министра войны США Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием ВС США генералу Алексусу Гринкевичу. Гринкевич также возглавляет объединенные силы НАТО в Европе.

    Издание пишет, что решение снять ограничения на удары вглубь России было принято еще до встречи Трампа и Зеленского на прошлой неделе, однако журналистам о нем стало известно только сейчас.

    Ранее газета Financial Times писала, что власти США оказывают помощь Киеву в нанесении ударов по энергетическим объектам России.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не может рассчитывать на быстрые поставки ракет Tomahawk. Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (3)
    22 октября 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    Трамп опроверг данные WSJ о снятии запрета Киеву на дальнобойные ракеты
    @ Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social на тему статьи Wall Street Journal о разрешении Киеву использовать против России дальнобойные ракеты, назвав информацию фейком.

    «Публикация Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, является фейком», – приводит ТАСС сообщение американского лидера.

    Трамп добавил, что США не имеют к этим ракетам никакого отношения, кто б их ни поставлял Киеву и чего бы Украина с ними ни делала.

    Напомним, ранее газета WSJ выпустила статью, в которой сообщалось, что США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предупредил, что разрешение использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что удары по мирным целям не помогут киевскому режиму.

    Комментарии (5)
    23 октября 2025, 10:39 • Новости дня
    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису

    МИД КНР заявил о невозможности решить кризис на Украине давлением на Путина

    Китай назвал бессмысленным давление на Путина по украинскому кризису
    @ Johannes Neudecker/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для урегулирования конфликта на Украине необходимы переговоры, а не принуждение или давление на президента России Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что давление на президента России Владимира Путина не способно привести к разрешению украинского кризиса, передает ТАСС.

    Китайский дипломат отметил, что диалог и переговоры являются единственным возможным способом урегулирования ситуации на Украине. Го Цзякунь подчеркнул, что любые попытки принуждения и давления не помогут решить существующие проблемы. Такое заявление прозвучало в ответ на вопрос западной журналистки, которая просила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин может оказать значительное влияние на Владимира Путина в вопросе Украины.

    Ранее министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

    Президент США Дональд Трамп заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коллективный Запад, поставив задачу нанести России стратегическое поражение, обрек на стратегическое поражение самого себя.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    Сальдо сообщил о захвате плацдарма на Карантинном острове в Херсоне
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Разведчики и десантники группировки войск «Днепр» провели операцию по форсированию Днепра и захвату плацдарма на острове Карантинный в Херсоне, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Он уточнил, что под огнем противника российское бойцы высадились на берег, подавили огневые точки и отразили контратаки ВСУ.

    «Сейчас плацдарм надежно закреплен, идет минирование подступов и организация снабжения. Этот успех открывает новые возможности для контроля над западной частью Херсона», – написал о в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщал, что российские военные наносят  удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города. Российские войска также захватили  ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне. В Подполье заявили о разгроме готовившей атаку через Днепр группе ВСУ в Камышанах.


    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    Politico узнала, как главы стран ЕС переругались из-за дележа активов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Напряженность между представителями стран ЕС во время встречи в Брюсселе в четверг, на которой премьер-министры и президенты намерены поручить Еврокомиссии выдвинуть юридическое предложение с изложением условий предоставления так называемого репарационного кредита Украине.

    «Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще предстоит согласовать, уже нарастают разногласия по поводу того, следует ли выдвигать условия к кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства от кредита пойдут как на оборонные нужды, так и на обычную бюджетную поддержку, но точная сумма пока не обсуждается», – пишет Politico.

    Ради поддержки оборонной промышленности и помощи Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Впервые эта идея была предложена канцлером Германии Фридрихом Мерцем в статье Financial Times в сентябре.

    «Однако конкурирующий лагерь, в который входят Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь свободу действий, чтобы тратить деньги в соответствии со своими потребностями, включая покупку оружия, произведенного американскими компаниями», – отмечает издание.

    Как отметил в интервью Politico премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, было бы неплохо, если бы Украина могла закупать в Европе больше оружия.

    «Но у нас в Европе нет всех тех возможностей и вооружений, которые им нужны. Так что это реальность, что им также должно быть разрешено покупать оружие у США, если это необходимо», – напомнил он.

    При этом Еврокомиссия рассчитывает добиться от лидеров стран ЕС на саммите  одобрения присвоения замороженных в Бельгии суверенных активов России, чтобы ЕК получила мандат на разработку механизма так называемого репарационного кредита Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар исключил конфискацию российских активов для кредита Киеву. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о провале согласования кредита Киеву под активы России. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила о необходимости осторожного подхода к вопросу использования замороженных российских активов.

    Комментарии (0)
    22 октября 2025, 20:36 • Новости дня
    Рютте: НАТО закупило для Украины оружия на два млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что страны НАТО закупили у США оружие для Украины на сумму около двух млрд долларов.

    По его словам, президент США Дональд Трамп принял решение возобновить поставки вооружения Киеву, при этом оплата осуществляется за счет средств стран НАТО, передает ТАСС. Рютте подчеркнул, что альянс активно работает над этим вопросом, и первые партии вооружения уже были отправлены на Украину из Соединенных Штатов.

    Ранее издание Politico сообщало, что около 20 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупке оружия США для Украины, что усилило давление на союзников, пока не присоединившихся к программе.

    Глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что США рассчитывают на расширение числа государств НАТО, которые участвуют в совместном плане закупки вооружений для Украины.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 08:36 • Новости дня
    Координировавший беспорядки в Махачкале канал «Утро Дагестан» создали на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Telegram-канал «Утро Дагестан», направлявшие массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту в 2023 году, был зарегистрирован на украинский номер, говорится в материалах уголовного дела.

    Канал «Утро Дагестан» был создан с украинского номера, обвиняемый Абакар Абакаров зарегистрировал его 30 марта 2020 года на номер украинского оператора «Киевстар», передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы уголовного дела.

    Причем Абакаров управлял каналом через аккаунт, привязанный к турецкому мобильному оператору.

    По информации следствия, основная аудитория канала – жители юга России и выходцы из региона. Абакаров размещал материалы, транслирующие «антироссийские нарративы», анонсировал протестные акции и поддерживал связь с подписчиками через бота обратной связи.

    Публикации канала часто репостились деструктивными Telegram-каналами, среди которых «Утро февраля», основанный бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан иноагентом).

    В материалах дела говорится, что Пономарев, Абакаров и Исраил Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали публикации, побуждающие дагестанцев к ненависти и участию в массовых беспорядках с блокировкой дорог у аэропорта «Уйташ». Также обвиняемые размещали призывы к сбору денег на экстремистскую деятельность.

    Ранее в октябре сообщалось, что тело автора Telegram-канала «Утро Дагестана» Абакара Абакарова с многочисленными ножевыми ранениями якобы нашли на арендованной вилле в Стамбуле.

    Напомним, в 2023 году Telegram-канал «Утро Дагестана» заблокировали из-за призывов к беспорядкам в регионе. Глава Дагестана Сергей Меликов пояснял, что в соцсетях распространяли инструкцию из 19 пунктов, в их числе были политические лозунги.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 07:49 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 139 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 139 украинских беспилотников самолетного типа над российской территорией, сообщило Минобороны.

    Над Белгородской областью уничтожено 56 дронов, над Брянской – 22, над Воронежской – 21, над Рязанской – 14, над Ростовской – 13, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Крымом сбили четыре дрона, над Тамбовской, Волгоградской, Калужской и Орловской областями сбили по два дрона.

    Над Курской областью устранили один беспилотник.

    Напомним, над Воронежской областью в ночь на четверг средства ПВО уничтожили не менее восьми дронов ВСУ.

    До этого в среду дежурные расчеты ПВО сбили 13 украинских беспилотников самолетного типа над Россией за четыре часа.

    Комментарии (8)
    23 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Под Красноармейском солдаты двух бригад ВСУ сдались в плен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под городом Красноармейск (Покровск) в ДНР украинские военнослужащие из 25-й отдельной воздушно-десантной и 68 отдельной егерской бригады ВСУ решили сдаться в плен.

    Сами сдавшиеся заявили, что их эвакуации с линии боестолкновения мешали украинские дроны, передает ТАСС.

    Сейчас они находятся в безопасности, им оказывают помощь.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России с помощью ударных дронов разгромили украинскую технику и живую силу под Красноармейском в ночное время.

    До этого российские военные уничтожили в ДНР группу арабских наемников, часть оставшихся боевиков сдались в плен.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 02:45 • Новости дня
    Дочь спасенного из плена ВСУ бойца ВС России рассказала об издевательствах над отцом

    Tекст: Ирма Каплан

    В лагере подо Львовом российские военнопленные подвергались пыткам, длительному стоянию на морозе и избиениям боевиков ВСУ, несмотря на тяжелые ранения, рассказала Татьяна, дочь вернувшегося из украинского плена бойца ВС России.

    По словам Татьяны, ее отец попал в лагерь ВСУ с серьезными ранениями, но медпомощи почти никакой не оказывали.

    «Его не лечили, только поливали зеленкой. У него было пробито легкое, разорвано колено, осколки по всей правой стороне, перебита рука правая, оторван палец. <…> Когда он попал в госпиталь [в России], врач была в шоке и спросила: «Как вы выжили?» – рассказала она ТАСС.

    Девушка также описала со слов отца, как боевики ВСУ издевались над военнопленными.

    «Могли в мороз вывести почти без одежды стоять несколько часов. Один раз, рассказал папа, три часа стояли под дождем просто в пижамах. А они сидели и смеялись. Могли завести в подвал, завязать глаза, руки и избивать», – добавила она.

    Татьяна уточнила, что издевательства и пытки прекращались, когда в лагерь приезжали с проверкой сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, включая привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой. Украинские военные ужесточили издевательства над жителями Серебрянки во время отступления. Губернатор Богомаз заявил о росте жестокости ВСУ к мирным жителям Брянской области.

    Комментарии (0)
    23 октября 2025, 11:14 • Новости дня
    Хакеры вскрыли сервера самого крупного производителя дронов на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки хакеров KillNet и Beregini смогли обойти защиту серверов самого крупного украинского производителя беспилотников «Боевые Птахи Украины», об этом заявили в KillNet.

    Дроны «Боевые Птахи Украины» известны разработкой аппарата «Зозуля», который может бить вглубь российской территории, сообщил РИА «Новости» представитель KillNet с никнеймом KillMilk.

    Этот БПЛА считается дроном, способным поражать цели не на передовой, а на складах, командных пунктах, он также может бить логистике.

    Беспилотник летает автономно на малой высоте по заданной программе. Его максимальная скорость составляет 130-180 км/ч, он может преодолеть расстояние до 2,7 тыс. километров.

    Ранее хакеры KillNet взломали доступ к личным данным сотрудников маркетплейса дронов для украинских военных. Финансовый оборот этого маркетплейса за 2024 год составил более 2,1 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    Главное
    При взрыве на предприятии в Копейске погибли десять человек
    Путин наградил военкора Зуева орденом Мужества посмертно
    ЦИК предостерег власти Запорожской области от развала избирательной системы
    МИД заявил о попытках Польши вовлечь США в авантюру с ядерным оружием
    Ил-114-300 начал сертификационные испытания
    ЕС запретил поставки роз и азалий в Россию
    В Госдуме собрались обязать владельцев домашних животных убирать за питомцами в подъездах

    Золото обвинили в неадекватном поведении

    Золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный актив, нежели как защитный актив в непростые времена, заявил миллиардер-инвестор Билл Гросс. На этой неделе металл показал самое худшее падение за 12 лет. Тогда как многие центробанки, в том числе России и Китая, скупают золото в свои резервы вместо американского госдолга. Что же произошло с драгметаллом и чем это обернется? Подробности

    Перейти в раздел

    Фразой о самолете Путина Сикорский оскорбляет Трампа

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявление Польши об отсутствии гарантий безопасности для самолета Владимира Путина говорит о готовности Варшавы к совершению терактов. Ранее его польский коллега Радослав Сикорский предупредил, что самолет может быть задержан, если окажется в воздушном пространстве страны. По мнению экспертов, такие угрозы со стороны Варшавы – демонстративное проявление неуважения к Марко Рубио и Дональду Трампу. Подробности

    Перейти в раздел

    Ядерный щит России спрячут от слежки натовского ИИ

    Президент Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России. Были произведены пуски межконтинентальных баллистических и крылатых ракет воздушного базирования. Учения продемонстрировали надежность систем стратегического сдерживания. Но в следующие десять лет ядерная триада будет обновляться, говорят эксперты, в том числе, чтобы противостоять быстрым средствам разведки на базе искусственного интеллекта. Подробности

    Перейти в раздел

    При каких условиях на Украине возможен военный переворот

    На Украине открыто звучат призывы к свержению Зеленского путем военного переворота. Насколько популярны такие идеи в украинском обществе, готовы ли в ВСУ взять власть в свои руки – и при каких условиях мог бы реализоваться подобный сценарий? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Как хранить свеклу зимой: частые ошибки и способы в погребе, в холодильнике и в песке

      Правильно заложенный на хранение урожай свеклы – это возможность готовить любимые блюда всю зиму. Этот корнеплод при грамотном подходе может оставаться свежим, сочным и полным витаминов долгие месяцы. Как избежать распространенных ошибок и какие методы хранения считаются самыми эффективными?

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации