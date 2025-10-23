Премьер Венгрии Орбан имеет свои собственные планы и свою повестку на вероятную встречу Путина и Трампа в Будапеште. У него как яркого политика есть свои глобальные интересы. Однако превыше всего – положение венгров в Закарпатье и собственные выборы. И только потом идут газ, трения с ЕС, мигранты, Китай и Ближний Восток.0 комментариев
Жителя Херсонской области осудили за передачу данных украинской разведке
В Херсонской области местного жителя Олега Скотаря признали виновным в передаче украинской разведке данных о российских военных, Херсонский облсуд приговорил его к 12 годам строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.
В марте 2024 года Скотарь, находясь на территории Херсонской области, собирал и передавал украинской разведке данные о передвижении и местах дислокации военной техники и личного состава ВС России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Ему назначили наказание в виде 12 строгого режима.
Передаваемые Скотарем данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных. Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ России по Южному военному округу.
Ранее в Москве задержали россиянина, подозреваемого в передаче киевскому режиму сведений о расположении средств ПВО и военных объектов в Подмосковье и Краснодарском крае.
До этого в Тюменской области приговорили мужчину к 15 годам лишения свободы за передачу на Украину сведений о воинской части. Еще раньше жителю села в Крыму назначили 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья.