ФСБ задержала в Москве россиянина за передачу Киеву данных о дислокации сил ПВО

В Москве задержали мужчину, передавшего Украине сведения о дислокации сил ПВО

Tекст: Мария Иванова

В Москве задержан гражданин России, которого подозревают в государственной измене, сообщает ТАСС.

В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что мужчина 1999 года рождения передавал украинской стороне информацию о размещении средств ПВО и объектов Министерства обороны на территории Московской области и Краснодарского края.

По данным спецслужбы, после начала спецоперации на Украине задержанный собирал и пересылал через мессенджер Telegram координаты для наведения ракет и беспилотников, а также другую информацию военного характера. В ФСБ заявили, что россиянин ранее выезжал на Украину, где участвовал в политических акциях, налаживал контакты с военнослужащими ВСУ и представителями запрещенных в России националистических формирований, а также встречался с сотрудниками СБУ.

Следственный отдел УФСБ по Москве и Московской области возбудил уголовное дело по ст. 275 УК РФ – государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы. Суд уже избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины активно работают в интернете и мессенджерах с целью вовлечения россиян в противоправную деятельность. В ведомстве призвали граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации, чтобы избежать уголовной ответственности.

Ранее во вторник суд в Тюменской области приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за передачу на Украину сведений о воинской части за вознаграждение в биткойнах.

Накануне жителю села Оленевка в Крыму назначили 17 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья.