Жителя Тюменской области осудили на 15 лет за госизмену

Тюменец осужден на 15 лет за передачу данных ВСУ за биткойны
Мужчина из Тюменской области получил 15 лет лишения свободы за передачу сведений о воинской части на Украине за вознаграждение в биткойнах.
Тюменский областной суд признал 43-летнего жителя региона виновным в государственной измене, передает ТАСС.
Суд установил, что с января по февраль 2024 года осужденный собирал сведения о воинской части, расположенной в Тюмени, и передал их представителю Минобороны Украины. За свои действия он получил вознаграждение в биткойнах, эквивалентное примерно 100 долларам.
В пресс-службе судебной системы Тюменской области пояснили: «Тюменским областным судом 43-летний местный житель признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год».
