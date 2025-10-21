Жителя Тюменской области осудили на 15 лет за госизмену

Тюменец осужден на 15 лет за передачу данных ВСУ за биткойны

Tекст: Мария Иванова

Тюменский областной суд признал 43-летнего жителя региона виновным в государственной измене, передает ТАСС.

Суд установил, что с января по февраль 2024 года осужденный собирал сведения о воинской части, расположенной в Тюмени, и передал их представителю Минобороны Украины. За свои действия он получил вознаграждение в биткойнах, эквивалентное примерно 100 долларам.

В пресс-службе судебной системы Тюменской области пояснили: «Тюменским областным судом 43-летний местный житель признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). С учетом позиции государственного обвинителя ему назначили наказание в виде лишения свободы на 15 лет со штрафом 100 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на 1 год».

Напомним, накануне жителя села Оленевка в Крыму приговорили к 17 годам колонии строгого режима за передачу Украине сведений об обороне побережья.

Ранее суд приговорил жителя Хабаровского края к 14 годам лишения свободы за государственную измену.

До этого суд назначил жителю Запорожской области 17 лет лишения свободы за госизмену.