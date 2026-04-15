    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    Татьяна Тарасова попала в реанимацию
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Путин заявил о рекордно низкой безработице в России
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 19:00 • В мире

    Европа ищет свой путь в Ормузский пролив

    Tекст: Валерия Вербинина

    Еще одна группа государств, помимо Ирана и США, объявила о желании «обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе». Что именно объединяет все эти страны, чего именно они добиваются на самом деле – и почему никакого «обеспечения свободы» в реальности не получится?

    Конфликт на Ближнем Востоке высветил исключительную важность традиционных морских маршрутов, по которым происходит переброска самых значимых для экономики товаров – в первую очередь энергоносителей. Одним из крайне узких мест морских артерий оказался Ормузский пролив, в котором теперь образовался своего рода тромб, питаемый войной. Пролив оказался, по сути, в двойной блокаде: для западных танкеров его блокирует Иран, а иранские танкеры – в свою очередь, Соединенные Штаты.

    Европа заявляет о возможности предложить собственное лекарство. Первые сведения о европейской коалиции, сколачиваемой с целью де-факто контролировать Ормузский пролив, просочились в прессу еще в марте. Минобороны Франции уже тогда подчеркивало, что речь идет о «строго оборонительной стратегии»: «Франция продолжает консультации со своими партнерами относительно инициативы, направленной на содействие восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе, как только интенсивность боевых действий снизится».

    26 марта в режиме видеоконференции имела место рабочая встреча, которую организовал генерал Фабьен Мандон, начальник штаба Вооруженных сил Франции. В общей сложности в ней приняли участие 35 стран «со всех континентов». «Эта беспрецедентная политическая инициатива показывает, что европейцы, во главе с Францией, остаются активными и стремятся создать мощный международный фронт, способный влиять на события и способствовать возвращению к миру», – отмечают французские СМИ.

    Иначе говоря, перед нами в значительной степени результат обиды европейцев на то, что уже в который раз ключевые в мире события обходятся без них. «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – говорит газете ВЗГЛЯД Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Политолог напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся. По словам Бордачева, цель европейцев проста: «показать, что они есть, они существуют». Европейцы «пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – подтверждает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

    И вот в понедельник, 13 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон перешел к конкретике – он объявил, что будет проведена конференция со странами, «готовыми внести свой вклад вместе с нами в мирную многонациональную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в проливе». Говоря о «нас», Макрон имеет в виду также Великобританию, которую тревожит непредсказуемое поведение некогда традиционного союзника – США – при Трампе. Поэтому правительство Кира Стармера встроилось в то, что можно назвать европейским фронтом противостояния американской политике.

    Как сообщает Reuters, в центре внимания коалиции четыре главных вопроса: во-первых, защита свободы судоходства и морской безопасности; во-вторых, принятие экономических мер против Ирана в случае, если пролив останется закрытым; в-третьих, обеспечение освобождения задержанных моряков и судов; и, наконец, координация действий с морской отраслью для подготовки к возобновлению транзита.

    Лидеры коалиции распределили между собой обязанности: так, Лондон возглавляет дипломатические усилия, в то время как Париж занимается военным планированием, оценкой ресурсов, имеющихся у стран-участниц, и методами их развертывания. Как пишет Bloomberg, помимо европейцев, интерес к коалиции проявили Япония, Австралия, Канада и некоторые страны Персидского залива.

    Ключевая, собственно военная, составляющая будущей коалиции пока держится в секрете. Судя по некоторым сообщениям,

    Великобритания собиралась направить в Ормузский пролив некий единственный корабль Королевского военно-морского флота, который модернизировали для обнаружения и уничтожения мин.

    Для этого, в частности, намеревались использовать новейшие подводные дроны. Как указывает Guardian, в настоящее время Великобритания эксплуатирует или разрабатывает четыре системы безэкипажных катеров под кодовыми названиями Wilton, Sweep, SeaCat и MMCM. Минобороны Великобритании заявляет, что дроны уже находятся в регионе (видимо, были переброшены по воздуху).

    Вообще же состояние ВМС Великобритании оставляет желать лучшего. Всего в составе британского флота семь тральщиков, но четыре из них недоступны для немедленных операций (находятся в ремонте или недостаточно боеготовы). Оставшиеся три считаются крайне важными «для защиты британских вод от российских угроз» и для обеспечения безопасного прохода атомных подводных лодок из Фаслейна на западе Шотландии. Так что подводные дроны – это максимальный реальный вклад, на который способна бывшая «владычица морей». О том, пошлют ли свои ВМС в район пролива другие страны, и вовсе ничего не сообщается.

    Что касается Франции, то она давно говорит о необходимости военного сопровождения танкеров через Ормузский пролив. Однако, как пишет Guardian, ссылаясь на экспертов по судоходству из Lloyd’s List, в этом случае возникнет огромная проблема с «пропускной способностью».

    Дело в том, что для защиты танкеров от воздушных угроз, беспилотников, подводных дронов и т. д. в реальности потребуется от восьми до десяти эсминцев, сопровождающих группы из 5-10 судов одновременно. В среднем до конфликта через пролив проходило от 120 до 140 судов в день. Система конвоев также потребует одностороннего движения, а это значит, что в лучшем случае трафик составит около 10% от нормального.

    Иначе говоря,

    то, что британская пресса называет «пропускной способностью», в реальности означает отсутствие достаточного количества кораблей ВМС Франции и Великобритании для сопровождения нефтяных конвоев.

    Во всей этой конфигурации, заботливо создаваемой властями Франции и Великобритании, пока что не просматривается внятных ответов и на ряд других важнейших вопросов. Например, непонятен правовой статус коалиции, для действий которой вообще-то следовало бы получить мандат ООН – для чего потребуется согласие США, Китая и России.

    Неизвестно также, как будет осуществляться наблюдение за ситуацией в проливе. Кто и с помощью каких сил – авиационных, космических – будет следить за нефтяным трафиком? Если верить Guardian, «партнеры по коалиции, включая, возможно, Великобританию, могли бы обеспечить воздушное наблюдение за судоходными путями после разминирования, но как именно оно будет распределено между странами, пока неясно».

    Одним словом, пока что перед нами не более чем пустая и мало чем обеспеченная политическая декларация. С помощью каких инструментов европейцы собираются обеспечивать свободу судоходства, решительно непонятно. На стороне Ирана стоят география и реальный контроль над проливом. На стороне США – сильнейший в мире военно-морской флот, крупная группировка которого уже присутствует в регионе. А на стороне Европы будут, по-видимому, не более чем заявления, высказанные на обещанной президентом Франции конференции.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

