Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.20 комментариев
Глава МИД Ирана рассказал о работе над соглашением с США
Аракчи: Иран и США начали работу над финальным текстом соглашения
Тегеран и Вашингтон активно изучают взаимные предложения и согласовывают итоговые формулировки документа, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По словам Аракчи, представители Ирана и США приступили к изучению текстов соглашения, которыми стороны обменялись ранее, передает РИА «Новости». В настоящее время идет работа над финальными формулировками документа.
«Мы и американцы изучаем тексты, которыми обменялись, мы работаем над финальными формулировками», – заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью ливанскому телеканалу Al-Mayadeen.
Министр отметил, что контакты между Тегераном и Вашингтоном не прерывались. При этом он подчеркнул, что существенного прогресса в переговорном процессе пока не наблюдается.
Президент США заявил о достижении широкого соглашения с Ираном.
Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал скорое завершение работы над текстом мирного договора.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа переговоров чрезмерными требованиями Вашингтона.