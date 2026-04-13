Развожаев: У Севастополя уничтожили семь воздушных целей

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.
В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.
После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?23 комментария
За время проведения операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) Соединенные Штаты совершили более 13 тыс. боевых вылетов, потеряв при этом 39 самолетов, пишет The War Zone.
Еще 10 машин получили повреждения различной степени тяжести. Реальное число потерь может оказаться выше, поскольку данные подтверждаются только по открытым источникам.
Основной удар пришелся на американские беспилотники, на долю которых пришлось более 60% общих боевых потерь. По информации журналиста Джима Лапорты и телеканала CBS, были уничтожены до 24 дронов MQ-9 Reaper. В воздухе сбили пять истребителей: четыре F-15E Strike Eagle и один штурмовик A-10 Warthog.
Истребитель пятого поколения F-35A получил повреждения над территорией Ирана, однако пилот смог благополучно совершить экстренную посадку. Отмечается, что 20% потерь произошло из-за «дружественного огня» или преднамеренного уничтожения техники для предотвращения ее захвата. Среди наиболее ощутимых потерь выделяется полное уничтожение ценного самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3G Sentry.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранское агентство Mehr публиковало список из 43 уничтоженных американских воздушных судов. Также сообщалось, что вооруженные силы США потеряли 11 единиц авиатехники во время спасения пилотов сбитого истребителя F-15E. Иранские военные уничтожили два тяжелых беспилотника MQ-9 Reaper в районе города Исфахан.
«Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».
Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.
Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.
После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.
Трамп заявил о планах США блокировать Ормузский пролив
Трамп отметил, что к готовящейся операции присоединятся другие страны, однако их точный список пока держится в секрете, передает РИА «Новости».
Политик также прокомментировал недавние переговоры с иранскими представителями в Исламабаде. По оценке главы государства, встреча прошла успешно, сторонам удалось достичь компромисса по большинству обсуждаемых вопросов.
Исключением стала лишь ядерная программа. «Тегеран не отказался от своих амбиций», – подчеркнул американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тегеран временно открыл Ормузский пролив для прохода судов. Затем Соединенные Штаты приступили к расчистке этого водного пути от иранских мин. На переговорах в Исламабаде делегации не достигли компромисса по ядерному вопросу.
»Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.
Мадьяр отметил, что географическое положение России и Венгрии не изменится, как не исчезнет и энергетическая зависимость страны. «Мы будем вести переговоры», – сообщил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр заявил, что намерен вернуться к полноценному участию Венгрии в ЕС и НАТО. Действующий премьер Венгрии Виктор Орбан подтвердил поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.
Сазонов выразил недовольство отправкой финских детей в крымский лагерь «Артек», передает «Газета.Ru» со ссылкой на Yle.
По данным издания, поездки организовывала финская компания Sun Ray, получавшая субсидии от городской администрации. Общий объем выплат превысил 45 тыс. евро. Отмечается, что компания сотрудничает с «Артеком» с 2025 года, несмотря на подсанкционный статус лагеря.
Сазонов назвал отправку детей в Крым «отвратительным» фактом.
«Очевидно, что такие организации или подобные виды деятельности не должны получать ни евро государственной поддержки», – заявил он.
Градоначальник поручил пересмотреть правила предоставления субсидий и призвал власти страны усилить контроль за деятельностью компаний, подобных Sun Ray.
Сам Сазонов родился в столице Финляндии в 1993 году, его родители переехали в страну из Петербурга в начале 90-х годов.
Сазонов победил на муниципальных выборах мэра Хельсинки в 2025 году. Ранее финские чиновники выражали недовольство поездками местных школьников в крымский лагерь.
Известный путешественник и член Русского географического общества Федор Конюхов поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине, назвав его романтиком и мечтателем. Во время выступления на сессии «География путешествий» в рамках открытого лектория «Создавая будущее: география» Конюхов отметил: «Президент – а он романтик, Президент – а он мечтатель. Это хорошо заметно... Он говорил о важности возвращения русских имен на мировую карту, чтобы мы помнили и знали, что именно наши исследователи совершали эти открытия. И в этом смысле география играет особую роль – она помогает сохранить эту память и понять наше место в мире».
Конюхов также рассказал о своей любви к природе, подчеркнув, что она отражается в его исследованиях. Уже несколько лет он участвует в международном проекте по изучению микропластика в Антарктиде, где задействованы 30 стран, включая Россию, Китай и Испанию.
Путешественник выразил благодарность единомышленникам – Ричарду Брэнсону из Британии, Бертрану Пиккару из Швейцарии и Жан-Луи Этьену из Франции – за стремление сохранить планету. Все трое, по его словам, разделяют его страсть к исследованиям и сохранению природы.
Проект «Создавая будущее: география» объединяет экспертов из разных стран, чтобы совместно проектировать позитивные сценарии будущего. Трансляции лекций и выступлений доступны на сайте russia.ru в разделе «Трансляции и видео».
Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.
Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.
Die Weltwoche: Мадьяр сохранит жесткую позицию по Украине
Европа оказалась в сложном положении после поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости».
По данным швейцарской газеты Die Weltwoche, несмотря на ликование Евросоюза, новый венгерский лидер Петер Мадьяр придерживается позиций, которые сильно расходятся с курсом Брюсселя. Отмечается, что «ЕС сейчас попадает в ловушку».
Основной проблемой для Евросоюза, по мнению автора Die Weltwoche, станет позиция Мадьяра по Украине. Политик не поддерживает вступление Киева в ЕС и НАТО, негативно относится к идее поставок вооружения и неоднократно высказывал скептицизм в отношении украинского вопроса. Газета отмечает, что Мадьяр принадлежит к той же политической элите, что и Орбан, поэтому Брюсселю не стоит ожидать значительных перемен во внешней политике Венгрии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение партии «Фидес» на парламентских выборах.
Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Венгрии уйти в отставку.
Мадьяр заявил об отсутствии в стране желающих видеть проукраинское правительство.
Также Мадьяр анонсировал неизбежные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.
По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.
«Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.
Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.
Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.
Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.
Эксперт Сажин: Переговоры США и Ирана – антракт перед вторым актом войны
«Провал переговоров Тегерана и Вашингтона предсказуем. Требования сторон совершенно нигде не стыкуются и даже противоречат друг другу. По принципиальному вопросу – ядерной программе – Иран никогда не согласится пойти на уступки ради достижения даже «нулевого» варианта», – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.
«Контроль за Ормузским проливом Тегеран, возможно, захочет поделить с Оманом. Но и по этому треку никаких результатов, судя по всему, пока нет», – указал спикер. В целом, по его словам, уступки по какому-либо важному направлению и для США, и для Ирана будут означать капитуляцию. «Однако обе стороны уже заявили о своей победе в конфликте, – напомнил он. – Потому поступаться своими требованиями в создавшейся ситуации уже не станут».
«Более того, в иранском Меджлисе звучат речи, сводящиеся к тому, что Тегеран не остановится, пока не поставит Вашингтон на колени. Все это свидетельствует о том, что нынешние переговоры в Исламабаде – только антракт перед вторым, возможно, более интенсивным этапом конфликта. Думаю, вопрос лишь в том, выдержит ли американская сторона срок объявленного ранее перемирия», – считает аналитик.
«Я не вижу дипломатического выхода из сложившейся ситуации. Тем более что Иран готов на дальнейшие риски и жертвы – как чужие, так и свои. Иранское руководство помнит, что после прошлогоднего обострения властный режим в стране устоял. А для Тегерана сейчас это важнее, чем потенциальный ущерб от возобновления войны», – резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что США и Иран в Исламабаде не смогли достичь соглашения о прекращении войны. Каждая из сторон обвинила другую в провале 21-часовых переговоров, сообщает Reuters.
«Мы не достигли соглашения. Думаю, это плохая новость более для Ирана, чем для США», – заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Тегеран решил не принимать условия Белого дома, в том числе по отказу от создания ядерного оружия – главной цели президента Дональда Трампа.
Вэнс заявил, что во время переговоров он созванивался с Трампом около 10 раз. Сам американский лидер заявил, что достижение соглашения не является абсолютно необходимым для Вашингтона. «Заключим мы сделку или нет, для меня это не имеет значения, потому что мы победили», – подчеркнул он.
В свою очередь, агентство Tasnim сообщило, что Тегеран выдвигал инициативы и прилагал усилия, чтобы призвать американскую сторону к реализму. «Однако завышенные требования Америки на каждом этапе препятствовали достижению общей рамочной основы», – пишет издание. По данным иранской стороны, было достигнуто соглашение по ряду вопросов, но основными разногласиями остаются Ормузский пролив и ядерная программа Ирана.
Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговоры проходили в атмосфере недоверия. «Естественно, мы не должны были ожидать достижения соглашения всего за одну сессию», – указал он.
Министр безопасности Израиля Зеев Элькин заявил, что дальнейшие переговоры США и Ирана по-прежнему возможны, но предупредил: «Иранцы играют с огнем».
Помимо освобождения активов за рубежом, Тегеран требует контроля над Ормузским проливом, взимания платы за транзит через него, выплаты военных репараций и прекращения огня во всем регионе, включая Ливан. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему перемирие США и Ирана находится под угрозой срыва.
Появление военных кораблей в районе Ормузского пролива повлечет за собой серьезные последствия, указали в КСИР, передает ТАСС.
«Намерение приблизиться к Ормузскому проливу любым военным судном под любым предлогом будет расцениваться как нарушение режима прекращения огня и будет подвергнуто суровому наказанию», – говорится в заявлении КСИР.
Гражданские торговые и пассажирские суда могут свободно и безопасно проходить через пролив. Для них акватория остается открытой при условии неукоснительного соблюдения специальных правил навигации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив в ближайшее время перекроют, при этом в блокаде водной артерии также будут участвовать и другие страны.
Также в военно-морском командовании КСИР опровергли информацию о проходе американских военных кораблей через данную акваторию.
Власти Британии приняли беспрецедентное решение в отношении 45-летнего Марка Буллена, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times.
Мужчина стал первым уроженцем королевства, у которого аннулировали паспорт из-за связей с Российской Федерацией. Ранее подобные меры применялись лишь к натурализованным гражданам, включая Анну Чапман.
Экс-полицейский из Хартфордшира впервые побывал в РФ в 1999 году, а окончательно переехал в 2014 году. Сейчас он трудится в футбольном клубе «Зенит», женат на россиянке и воспитывает четверых детей. Паспорт гражданина России иностранец получил в 2022 году.
В ноябре 2024 года мужчину допросили в лондонском аэропорту Лутон. Силовики интересовались инцидентом в Солсбери, произошедшим шестью годами ранее. Официальные причины лишения гражданства не раскрываются, однако сам Буллен категорически отрицает любые нарушения закона.
В сентябре 2025 года британские полицейские задержали трех человек по подозрению в помощи российской разведке.
В Ирландии задержали мужчину за повреждение военного самолета США C-130 Hercules
Мужчина был задержан за предполагаемое повреждение американского военного самолёта в аэропорту Шеннон, сообщает Sky News. Инцидент произошёл утром в субботу, когда мужчина проник на закрытую территорию аэропорта в графстве Клэр.
Согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях, мужчина забрался на американский военный транспортный самолёт C-130 Hercules и ударил по крылу предметом. Представитель аэропорта Шеннон уточнил, что из-за происшествия работа аэропорта была приостановлена примерно на 20 минут, после чего полностью возобновилась.
Полиция Ирландии An Garda Siochana заявила, что мужчина в возрасте около сорока лет был задержан по подозрению в умышленном повреждении имущества. В данный момент он содержится в полицейском участке в зоне Клэр–Типперэри по статье 4 Закона о уголовном правосудии 1984 года. По закону его могут удерживать под стражей до суток, не считая перерывов.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе 39-дневной боевой операции против Ирана американские ВВС лишились десятков воздушных судов, при этом наибольший урон понес парк беспилотников.
Эксперт Ткаченко: Переговоры Ирана и США могут затянуться на годы
«США впервые со времен вьетнамской кампании вели переговоры с равным по силе противником, которого не смогли победить на поле боя. Поэтому американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом приехала в Исламабад на фоне некой обреченности на диалог», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Кроме того, в Вашингтоне рассчитывали, что Тегеран сдаст переговорные позиции после предъявления американской стороной своих козырей. Но этого не произошло. У США же, видимо, пока нет понимания, как действовать в ситуации, когда саммит идет не по их сценарию. Поэтому 25-часовой диалог, по сути, ничем не увенчался», – детализировал эксперт.
«Иран, со своей стороны, готов выстаивать в условиях тяжелой экономической ситуации, нехватки товаров и топлива. Тегерану нужна тотальная победа по итогам переговоров с пакетным принятием его требований. Поэтому иранская сторона не согласится на отдельные преференции, даже весьма привлекательные, вроде размораживания средств в других странах», – продолжил спикер.
«Исходя из этого, думаю, диалог США и Ирана может продлиться вплоть до нескольких лет, перейдя в форму вялотекущих переговоров. При этом в ближайшее время Вашингтон, вероятно, сам сделает шаги для придания динамики процессу. Например, американская делегация может предложить Тегерану взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив – до тех пор, пока не будет компенсирован ущерб, понесенный иранской стороной от военных действий», – спрогнозировал аналитик.
«Стоит также отметить, что в случае достижения Ираном каких-либо фундаментальных и долгосрочных договоренностей с США, судьбу Израиля можно будет ставить на обратный отсчет. На мой взгляд, политика Тель-Авива слишком противоречит ближневосточной культуре – цивилизационно и политически. Думаю, сначала израильское государство будет изолировано, а затем Иран и Турция попросту дожмут его при невмешательстве Вашингтона», – считает политолог.
«Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.