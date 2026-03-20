Песков сообщил о контактах России и Кубы по поддержке Гаваны

Путин назвал героями российских паралимпийцев

Tекст: Валерия Городецкая

Во время встречи в Кремле он подчеркнул, что такие спортсмены являются основой многочисленных достижений Отечества в спорте, передает RT.

«Это основа основ многочисленных достижений Отечества в спорте, его славной истории, которую слагали и будут слагать такие герои, как вы», – сказал глава государства.

Сборная России завоевала на Паралимпийских играх 12 наград, включая восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. По итогам медального зачета российская команда заняла третье место.

Напомним, в четверг в Кремле прошла церемония вручения государственных наград спортсменам, завоевавшим медали на ХIV Паралимпийских зимних играх. Путин поздравил паралимпийцев России с успехами и пожелал побед.

Президент назвал выступление российской сборной в Италии настоящим подвигом.