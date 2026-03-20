Песков сообщил о контактах России и Кубы по поддержке Гаваны
Россия и Куба продолжают обсуждать возможные меры поддержки в условиях американской блокады, при этом Москва поддерживает постоянный контакт с гаванским руководством, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия находится в постоянном контакте с руководством Кубы и обсуждает различные варианты поддержки республики, передает ТАСС.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, Москва и Гавана поддерживают регулярное взаимодействие в условиях действующей американской блокады.
«Мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями», – заявил Песков. Он добавил, что стороны действительно обсуждают возможные варианты оказания помощи Кубе в сложившейся ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Куба была добавлена в список стран, которым запрещено принимать российскую нефть. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заверил в готовности страны дать жесткий отпор попыткам Вашингтона сменить власть на острове силой. Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность ростом внешнего давления на Кубу.