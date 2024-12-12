Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.4 комментария
В Запорожской области осудили передававшую данные о ВС России сыну в ВСУ украинку
Запорожский областной суд вынес приговор гражданке Украины Ольге Чернявской по делу о шпионаже, ее признали виновной и приговорили к 13 годам лишения свободы.
Запорожский облсуд признал 44-летнюю Чернявскую виновной в шпионаже, ее приговорили к 13 годам колонии общего режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры России.
С февраля по декабрь 2022 года Чернявская собирала и передавала через мессенджер своему сыну, служащему в ВСУ, сведения о расположении российских войск в Запорожской области.
Эти данные содержали геолокации с выделенными участками местности на картах, их могли использовать для нанесения огневых ударов по российским военнослужащим в городе Токмаке.
В декабре 2023 года в Ростовской области осудили местного жителя, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае.