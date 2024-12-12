В Запорожской области осудили передававшую данные о ВС России сыну в ВСУ украинку

Tекст: Алексей Дегтярев

Запорожский облсуд признал 44-летнюю Чернявскую виновной в шпионаже, ее приговорили к 13 годам колонии общего режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры России.

С февраля по декабрь 2022 года Чернявская собирала и передавала через мессенджер своему сыну, служащему в ВСУ, сведения о расположении российских войск в Запорожской области.

Эти данные содержали геолокации с выделенными участками местности на картах, их могли использовать для нанесения огневых ударов по российским военнослужащим в городе Токмаке.

В декабре 2023 года в Ростовской области осудили местного жителя, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае.