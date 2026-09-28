При атаке дронов на донецкую больницу пострадали четыре мирных жителя

Минобороны иронично прокомментировало поражение дата-центров в Киеве

Tекст: Ольга Иванова

Российское оборонное ведомство с иронией отреагировало на информацию об уничтожении дата-центра украинских вооруженных сил в Киеве, опубликовав в «Макс» картинку с шуткой.

В официальном аккаунте министерства появился короткий пост: «Цифровой детокс. В принудительном режиме».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по центру обработки данных компании «Омега Телеком» в Киеве, обеспечивающему ВСУ высокоскоростным интернетом.

Кроме того, российские беспилотники успешно атаковали дата-центр компании «Киевстар» в Киеве.

Ночью в Киеве был поражен центр обработки данных компании Vodafone, который обеспечивал мобильную связь, высокоскоростной интернет и передачу разведданных для украинских сил.

Накануне российские войска поразили киевский центр обработки данных «Космонова».

Данный инфраструктурный объект полностью прекратил свою работу.

Повреждение узлового оборудования вызвало масштабные перебои с интернетом в украинской столице.