Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
При атаке дронов на донецкую больницу пострадали четыре мирных жителя
В результате ночной атаки украинских беспилотников на больницу в Буденновском районе Донецка пострадали четыре человека.
Украинские военные атаковали больницу в столице Донецкой Народной Республики с помощью беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента ранения получили четыре мирных жителя, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в «Макс».
«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА на медицинское учреждение в Буденновском районе пострадали женщина 1949 года рождения, мужчины 1956, 1971 и 1994 годов рождения», – написал Кулемзин.
Мэр Донецка также отметил, что в результате удара здание больницы получило значительные повреждения. В частности, пострадали фасад, остекление и крыша медицинского учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября украинский беспилотник атаковал мирных жителей в Ленинском районе Донецка.
Месяцем ранее под удар дрона попала другая больница в Буденновском районе города.
В марте прицельный налет на стационарное медицинское учреждение республики привел к гибели десяти врачей.