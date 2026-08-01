Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
Движение начали открывать на участках Садового кольца после взрыва в Москве
Департамент транспорта Москвы: Движение открыто на участках Садового кольца
Движение автомобилей на участках Садового кольца начали поэтапно запускать после взрыва у летнего кафе на Кудринской площади, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
«Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», – приводит ТАСС текст сообщения.
Кроме того, для автомобилистов стал доступен участок от Житной улицы до улицы Старая Басманная.
Трамваи трех маршрутов в центре Москвы также снова вышли на линии.
Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме, передали РИА «Новости».
На месте взрыва на Кудринской площади продолжает работать следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники оперативных служб, сообщили в столичном главке МВД России. В Следственном комитете уточнили, что точное число погибших и пострадавших пока устанавливается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.
В результате взрыва три человека погибли, 15 ранены.
Движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади было временно закрыто.