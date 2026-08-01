Движение начали открывать на участках Садового кольца после взрыва в Москве

Департамент транспорта Москвы: Движение открыто на участках Садового кольца

Tекст: Антон Антонов

«Движение открыто на внешней стороне Садового кольца: от Кудринской площади в сторону Парка Горького; от Житной улицы до Маяковского тоннеля; от Житной улицы до Краснохолмского моста», – приводит ТАСС текст сообщения.

Кроме того, для автомобилистов стал доступен участок от Житной улицы до улицы Старая Басманная.

Трамваи трех маршрутов в центре Москвы также снова вышли на линии.

Станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работают в штатном режиме, передали РИА «Новости».

На месте взрыва на Кудринской площади продолжает работать следственно-оперативная группа, задействованы сотрудники оперативных служб, сообщили в столичном главке МВД России. В Следственном комитете уточнили, что точное число погибших и пострадавших пока устанавливается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв и начался пожар.

В результате взрыва три человека погибли, 15 ранены.

Движение транспорта на нескольких съездах в районе Кудринской площади было временно закрыто.