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Американские истребители F-35 впервые задействовали в учениях в Индии
Американские истребители F-35 впервые прибыли в Индию для участия в учениях
США впервые направили истребители F-35 на многонациональные учения ВВС Tarang Shakti в Индию.
Шесть истребителей F-35 и 200 американских военных принимают участие в маневрах на западе Индии, пишет ANI.
В учениях также задействованы французские истребители Rafale, F-16 из ОАЭ и самолеты еще четырех стран. Индия привлекла истребители Mirage-2000, Jaguar, Tejas, МиГ-29, Су-30 MKИ, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, отмечает ТАСС.
Маневры Tarang Shakti начались 26 сентября на авиабазе Джодхпур в штате Раджастхан и продлятся до 12 октября.
По данным Министерства обороны Индии, учения направлены на укрепление сотрудничества, координации и доверия с зарубежными партнерами, а также на повышение тактической совместимости ВВС стран-участниц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября Минобороны Китая осудило совместные военные учения Японии, США и Австралии.
В июле США и Япония решили перебросить F-35 в Австралию для учений.
В мае сообщалось, что США, Япония и Филиппины провели ракетные учения в проливе Лусон.