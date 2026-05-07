TWZ сообщил о ракетных учениях США, Японии и Филиппин в проливе Лусон

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения с боевыми пусками ракет прошли сегодня в стратегически важном проливе Лусон, сообщает TWZ.

В маневрах приняли участие военные Японии, Филиппин и США. В ходе учений был потоплен списанный корабль филиппинского флота BRP Quezon, ранее служивший в ВМС США и имевший водоизмещение 890 тонн.

Мишень находилась примерно в 80 км от побережья острова Лусон, где проходила кампания по боевой стрельбе SINKEX. Учения начались с запуска высокоточного реактивного снаряда GMLRS с платформы HIMARS американской армии. Далее по цели были применены противокорабельные ракеты NMESIS морской пехоты США и южнокорейские ракеты C-Star с филиппинских фрегатов, а также японские береговые комплексы Type 88, впервые применённые вне Японии.

По данным источника, японские ракеты поразили корпус корабля. В учениях также была задействована система ПВО MADIS морской пехоты США для прикрытия от дронов. Филиппинские истребители FA-50 и A-29 Super Tucano не успели применить боеприпасы, так как мишень быстро затонула после попадания ракет.

Учения Balikatan ежегодно проводятся для отработки взаимодействия армий США и Филиппин. В этом году в них впервые столь заметно участвовали японские силы – на фоне растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и укрепления союзов США и Японии. По словам представителя филиппинских военных, завтра ожидается новая серия боевых стрельб по другой мишени, в которых примет участие ВВС Филиппин.

Пролив Лусон, разделяющий Тайвань и Филиппины и имеющий ширину около 350 км, остается важнейшим маршрутом для военно-морских сил и торгового флота, а также вероятной ареной боевых действий в случае конфликта вокруг Тайваня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии работает над тем, чтобы Силы самообороны страны принимали полноценное участие в ежегодных учениях США и Филиппин «Баликатан».

В 2025 году у побережья Филиппин списанный корвет BRP Miguel Malvar времен Второй мировой войны затонул незадолго до начала американо-филиппинских учений «Баликатан-2025».

В мае 2026 года армия США впервые с территории филиппинского острова Лусон из наземного комплекса Typhon запустила крылатую ракету Tomahawk во время учений, вызвав резкую критику Китая.