    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым
    Политолог: Польша и Литва вступили в соревнование за американские штыки
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией
    Рар объяснил немецкий план реформы ЕС
    На подлете к Москве сбили 33 беспилотника
    Зеленский заявил Западу о подготовке Россией летнего наступления
    Пашинян отказался приехать на парад Победы в Москву
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    ЕС отказался разблокировать Венгрии все замороженные средства
    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах неизбежно запретят

    Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    7 мая 2026, 11:54 • Новости дня

    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польский Институт национальной памяти выразил возмущение по поводу марша, состоявшегося 2 мая во Львове, приуроченного к 83-й годовщине формирования дивизии СС «Галичина».

    В заявлении института подчеркивается обеспокоенность появлением на публичном мероприятии символики, связанной с 14-й дивизией Ваффен-СС, укомплектованной украинскими добровольцами, передает ТАСС.

    В институте отметили, что в сложной истории польско-украинских отношений, включая память о Волынской резне и трагедиях, подобных резне в Гуте Пеняцкой, чествование подобных формирований подрывает основы честной исторической памяти и диалога между народами. Особо выделяется спорное наследие националистических движений, связанных с деятельностью Степана Бандеры, что, по мнению польской стороны, требует осмысления и осторожности.

    Во время Великой Отечественной войны участники «Организации украинских националистов» (признана экстремистской и запрещена в России) сотрудничали с нацистской Германией и были причастны к карательным операциям против СССР и польского населения. В 1943 году из них была сформирована дивизия СС «Галичина», бойцы которой участвовали в массовых убийствах. Кульминация насилия пришлась на 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН*-УПА* атаковали около 100 польских деревень, в результате чего погибли около 100 тыс. мирных жителей.

    Польский парламент в 2016 году официально признал эти события геноцидом, а 11 июля 2025 году объявил государственным памятным днем, начиная с 2025 года.

    Ранее российское посольство в Вене выразило обеспокоенность участием австрийских политиков в мероприятиях, связанных с героизацией нацистских коллаборационистов и идеологии бандеровщины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым заявил, что европейские страны пытаются возродить нацизм, настраивая свои народы против России.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    6 мая 2026, 20:30 • Новости дня
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша допустила возможность пропуска самолёта Роберта Фицо через своё воздушное пространство при условии, если Словакия разблокирует помощь на Украину, заявили в польском МИДе.

    Польша выразила готовность разрешить пролет премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией при определенных условиях, сообщает Interfax.ru. Глава МИД Польши Радослав Сикорски заявил: «Если он (Фицо) разблокирует помощь Украине, и поедет в Россию, мы, возможно, сможем пойти на компромисс».

    Планируется, что Фицо 9 мая посетит Москву для возложения цветов к могиле Неизвестного солдата и проведет краткую встречу с президентом России Владимиром Путиным. При этом словацкий премьер подчеркнул, что не намерен присутствовать на параде в честь Дня Победы.

    Между тем, словацкий МИД отказался сообщить детали маршрута Роберта Фицо в Москву на торжества, объяснив это соображениями безопасности.

    Ранее сам Фицо подтвердил свои планы приехать в Москву на празднование Дня Победы. А российская сторона заявила о готовности принять словацкого премьера.

    6 мая 2026, 21:42 • Новости дня
    МИД призвал иностранных дипломатов эвакуироваться из Киева
    Tекст: Вера Басилая

    МИД России призывает максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушения им перемирия на 9 Мая, заявила Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России призывает международное сообщество максимально серьезно отнестись к предупреждению Минобороны о возможном ответном ударе по Киеву в случае нарушений перемирия на 9 Мая, следует из сообщения МИД России.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что нота с предупреждением была направлена во все аккредитованные при МИД дипломатические миссии и международные организации.

    В документе говорится, что Минобороны России 4 мая 2026 года сделало заявление из-за угроз со стороны украинских властей нанести удар по Москве в День Победы. МИД настоятельно рекомендует иностранным диппредставительствам и гражданам заранее эвакуироваться из Киева. 

    «МИД России настоятельно призывает власти вашей страны / руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения Вооруженными силами Российской Федераций ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений, в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов в дни празднования Великой Победы», – говорится в направленной МИД России во все аккредитованные дипломатические миссии и представительства международных организаций ноте.

    В сообщении Захаровой отмечается, что украинский лидер Зеленский на саммите в Ереване открыто заявил о намерении сорвать празднование Дня Победы в Москве, но его не остановили представители стран ЕС. Минобороны России в тот же день опубликовало предупреждение именно как ответную меру.

    Захарова добавила, что западные страны не должны игнорировать угрозы Киева.

    «Нам хорошо известно отношение коллективного западного меньшинства к 9 Мая: они планомерно уничтожают советское мемориальное наследие, эксгумируют прах советских воинов, переписывают и перевирают историю», – заявила Захарова. По ее словам, коллективный Запад своими действиями становится соучастником планов украинских властей, и теперь должен проявить инстинкт самосохранения.

    Дипломат подчеркивает, что Россия действует исключительно в ответ на агрессию, а заявление Минобороны следует воспринимать как серьезное предупреждение, требующее должной реакции.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая. Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве. Министерство обороны пригрозило ответным ударом по центру Киева в случае попыток срыва праздника

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 18:52 • Новости дня
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Злынковском районе Брянской области произошло масштабное возгорание, охватившее почти два десятка различных построек.

    В поселке Вышков огнем охвачены 17 строений, среди которых находится как минимум один жилой дом, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили масштаб происшествия. «Минимум один жилой дом», – заявили представители ведомства, отвечая на вопрос о количестве пострадавших жилых зданий среди горящих объектов.

    На данный момент спасательные службы продолжают работу на месте инцидента. Информация о возможных пострадавших в результате сильного пожара пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севском районе Брянской области в результате удара беспилотных летательных аппаратов сгорел один из производственных корпусов свинокомплекса «Подывотье»

    6 мая 2026, 18:24 • Новости дня
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти отказались поддержать инициативу перемирия, приуроченного ко Дню Победы, посчитав подобные шаги нецелесообразными.

    Соответствующее заявление на условиях анонимности сделал высокопоставленный чиновник, передает издание Kyiv Independent. По его словам, власти страны не планируют приостанавливать боевые действия в честь девятого мая.

    «Мы просто не видим смысла продолжать парад», – подчеркнул собеседник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины обвинили Россию в нарушении «режима тишины», который Владимир Зеленский объявил в одностороннем порядке. Москва ранее приняла решение о перемирии на Украине 8 и 9 мая.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    7 мая 2026, 09:18 • Новости дня
    Медведев предупредил об уничтожении Европы в случае войны с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Хваленая немецкая промышленность будет полностью уничтожена в случае войны России и Германии, под угрозой окажется существование и европейской цивилизации в целом, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России в своей новой статье для RT оценил последствия возможной милитаризации ФРГ. Политик предупредил западные страны о катастрофических результатах агрессии.

    «Наш четкий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности – прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

    Он добавил, что немецкая экономика будет полностью уничтожена без шансов на восстановление. По словам политика, при таком развитии событий оставшиеся квалифицированные кадры массово покинут Европу. Специалисты будут вынуждены спасаться бегством в Россию, Соединенные Штаты и страны Азии.

    По мнению политика, только прямое указание на такие последствия может отрезвить немецкие элиты и их союзников, тем самым сохранить жизни миллионов людей по обе стороны возможного конфликта.

    Ранее Медведев указал на провал целей европейской антироссийской кампании во главе с ФРГ.

    Зампредседателя Совбеза России назвал животный страх перед неприемлемым уроном единственным способом предотвращения масштабного конфликта.

    Медведев также заявил о провале процесса очищения немецкого общества от нацистского наследия.

    7 мая 2026, 09:37 • Новости дня
    На нефтебазе в Латвии разбился украинский беспилотник
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) разбился на территории нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, сообщил портал Delfi со ссылкой на государственную пожарно-спасательную службу.

    Беспилотный летательный аппарат упал на территорию нефтебазы в городе Резекне в восточной части Латвии, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi и государственную пожарно-спасательную службу.

    Инцидент произошел около 3.30 по местному времени, которое совпадает с московским.

    Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительным данным, в республику могли залететь дроны, «направленные с украинской стороны в сторону России». Он отметил, что это пока только предположения, которые требуют дальнейшего подтверждения.

    В результате падения беспилотника были повреждены четыре резервуара, которые на момент происшествия были пустыми. На месте работают оперативные службы, а латвийская полиция уже возбудила уголовное дело по факту случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запущенный с Украины летательный аппарат пересек воздушное пространство Латвии и упал у границы с Белоруссией.

    МИД Латвии выразил протест России и вручил ноту из-за вторжения украинского беспилотника в воздушное пространство республики.

    Пролет украинских ударных дронов над Литвой, Латвией, Эстонией и Финляндией вызвал панику среди населения этих стран.

    6 мая 2026, 13:15 • Новости дня
    В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов ВСУ над Москвой в День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк (внесен в список террористов и экстремистов) заявил о планах Киева осуществить пролет беспилотников Вооруженных сил Украины над Москвой в День Победы,

    По словам Подоляка, руководство Украины не собирается наносить удары по самому военному параду в столице. Однако он отметил, что беспилотники ВСУ могут появиться над Красной площадью и затем направиться для атаки на другие объекты, такие как Усть-Луга или другие цели, передает Lenta.ru.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допустил атаку беспилотников на Москву во время парада Победы.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о массированном ракетном ударе по центру Киева.

    Кипрский журналист Алекс Христофору спрогнозировал падение украинской столицы из-за подобных угроз.

    Бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что попытка Владимира Зеленского сорвать парад в Москве на День Победы может привести к тяжелым для него последствиям.

    6 мая 2026, 21:22 • Новости дня
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил о планах направить России счет, полученный из Украины, на сумму около 20 тысяч евро за восстановление линии электропередачи.

    Молдавия получила счет от «Укрэнерго» за ремонт высоковольтной линии электропередачи Исакча – Вулканешты на сумму около 20 тыс. евро, что примерно соответствует 1,7 млн рублей. Министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету заявил, что Кишинев намерен отправить этот счет России по дипломатическим каналам, сообщает молдавский портал Newsmaker.

    Жунгиету сообщил, что счет был получен от коллег из украинского «Укрэнерго», а точная сумма составляет около 20 тыс. евро или примерно 500 тыс. молдавских леев. Он также отметил: «Позже мы увидим, как она [сумма] будет возвращена».

    Министр обвинил российскую сторону в причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего возникла необходимость проведения ремонтных работ. До момента, пока не будут получены средства от России, государственное предприятие «Молдэлектрика» выделит нужную сумму из собственных резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 января в Молдавии произошло масштабное отключение электричества из-за серьезных сбоев в энергосетях на Украине.

    Ранее, 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало перебои с электроснабжением в северных районах региона. Позже власти Молдавии ввели жесткие ограничения на использование электроэнергии, обязав отключать эскалаторы, витрины и сокращать внутреннее освещение в зданиях.


    6 мая 2026, 14:36 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 домов, школы и детсады

    Tекст: Вера Басилая

    В Чебоксарах после атаки Вооруженных сил Украины получили повреждения 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

    В результате массированной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ были повреждены 40 многоквартирных домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж, сообщил в Max Николаев. Два человека погибли, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

    Глава республики отметил, что введение режима ЧС позволяет ускорить мобилизацию ресурсов и выделение бюджетных средств для проведения аварийных работ и оказания адресной помощи жителям. На данный момент более 70 специалистов проводят обходы квартир для оценки масштабов ущерба, а в пунктах временного размещения уже приняли свыше тысячи человек.

    Пострадавшие могут получить единовременные выплаты, компенсации за утраченное имущество и пособия по здоровью. Прием заявлений осуществляется через портал «Госуслуги» или МФЦ, для оперативной связи развернут специальный штаб.

    Николаев уточнил, что восстановительные работы в городе идут активно: очищены территории, обеспечена охрана, строители приступили к ремонту и замене стекол. Все учебные заведения, за исключением трех переведенных на дистанционное обучение школ, продолжают работу в штатном режиме.

    Глава региона поставил задачу в кратчайшие сроки восстановить пострадавший жилой фонд и социальную инфраструктуру, подчеркнув, что эти объекты обеспечивают жизнедеятельность граждан и должны работать без перебоев.

    Украинские войска атаковали Чебоксары крылатыми ракетами и беспилотниками.

    Число пострадавших при атаке на город выросло до 35 человек.

    Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о гибели двух мирных жителей.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте при атаке на Чебоксары.

    7 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Мерц заявил об эпохальном переломе в Германии
    Tекст: Антон Антонов

    Германия столкнулась с масштабными глобальными изменениями и внутренними структурными проблемами, формирующими взрывоопасный кризис, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Те перемены, которые мы сейчас наблюдаем в мире, накладываются на накопившиеся структурные проблемы нашей страны… Мы, дамы и господа, являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение», – подчеркнул Мерц.

    Он добавил, что немцам, родившимся после Второй мировой войны, до сих пор просто везло, но спустя 80 лет после ее окончания кризис настиг и их, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что перелом носит взрывной характер и происходит крайне быстро. Кризис порождает огромное давление, вынуждающее принимать срочные меры, поскольку ФРГ еженедельно сталкивается с вызовами, выходящими за рамки внешней политики.

    Текущие потрясения серьезно влияют на жизнь внутри государства, демонстрируя острую необходимость изменений во многих сферах, констатировал глава немецкого правительства. Говоря о реформах, Мерц пообещал продолжить их ускорение и призвал граждан проявить терпение к проводимым преобразованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спустя год после вступления в должность канцлер Германии столкнулся с падением рейтингов, разногласиями в коалиции и конфликтом с США. На фоне падения рейтингов канцлер ФРГ обвинил во внутреннем экономическом кризисе внешние факторы.

    6 мая 2026, 18:44 • Новости дня
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о возврате Украине золота и денег Ощадбанка, которые были задержаны венгерскими спецслужбами в марте этого года.

    Венгрия вернула на Украину средства и ценности государственного Ощадбанка, которые были задержаны ранее венгерскими спецслужбами, передает ТАСС. О передаче заявил Владимир Зеленский, подчеркнув, что это «важный шаг в отношениях с Венгрией». По его словам, инкассаторские автомобили с деньгами и золотом были задержаны в марте 2026 года.

    История получила огласку после заявления украинца, представившегося перебежчиком и выступившего на венгерском телеканале М2. Он утверждал, что задержанные десятки миллионов долларов и евро якобы предназначались для черной кассы ВСУ и находились под личным контролем Зеленского.

    По словам этого человека, средства якобы планировалось использовать для финансирования иностранных наемников, диверсионных операций и подкупа политиков. Украинская сторона официально эти обвинения не комментировала. Возвращение ценностей уже назвали шагом к улучшению отношений между Киевом и Будапештом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский потребовал от главы победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петера Мадьяра вернуть средства Ощадбанка еще 20 апреля.

    Напомним, что Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии 6 марта сообщило о задержании семерых граждан с Украины, включая генералa СБУ в отставке, с крупной суммой денег и золотом. При них находилось 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Позже задержанные были отпущены и вернулись на Украину, а изъятые деньги и золото остались в Венгрии.

    Эти средства стали вещественными доказательствами по уголовному делу. А парламент Венгрии разрешил заморозить деньги и ценности на срок до 60 дней.


    6 мая 2026, 19:30 • Новости дня
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на мемориалах
    Tекст: Ольга Иванова

    Дипломатическое представительство России призвало власти Германии разрешить демонстрацию флагов и атрибутики, связанной с разгромом нацизма, в памятные майские дни.

    Российская дипломатическая миссия в Берлине потребовала от германской стороны снять запрет на использование символов Победы на советских воинских мемориалах 8 и 9 мая, передает ТАСС.

    «По распоряжению берлинских властей 8 и 9 мая 2026 года на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в очередной раз запрещается демонстрация флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, освобождения Германии и Европы от нацизма. Среди них красное знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, историческая военная униформа, советские песни и марши военных лет», – отметили в посольстве РФ.

    Дипломаты настоятельно призвали восстановить историческую справедливость и официально признать преступления Третьего рейха геноцидом народов Советского Союза. В посольстве подчеркнули, что запреты, вводимые Берлином под предлогом конфликта на Украине, поражают абсурдностью и цинизмом. По мнению представителей дипмиссии, такие меры направлены исключительно на ограничение права достойно отметить годовщину разгрома нацизма и почтить память павших в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина решили ввести строгие ограничения на использование советской символики у военных мемориалов.

    МИД Германии разослал местным властям рекомендации о выдворении представителей России с памятных мероприятий.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова жестко раскритиковала подобные планы немецкой стороны.

    6 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Кровля спортзала учебного заведения рухнула в Екатеринбурге
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из здания образовательного учреждения на улице Умельцев в Екатеринбурге экстренно эвакуировали почти сто человек после масштабного падения перекрытий спортивного комплекса.

    ЧП случилось 6 мая на территории Свердловской области, передает ТАСС. Масштабы разрушения достигли 400 квадратных метров.

    «Днем шестого мая в экстренные службы Екатеринбурга поступило сообщение об обрушении части кровли здания учебного заведения на улице Умельцев. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что произошло частичное обрушение кровли спортзала на площади 400 кв. м. Наличие в момент обрушения в помещении людей уточняется», – сообщили в региональном управлении МЧС.

    Представители ведомства отметили, что до прибытия спасательных бригад здание самостоятельно покинули 97 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новосибирской области частично обрушилась крыша школы. В городе Татарске произошло обрушение части здания местного учебного заведения. В Екатеринбурге рухнула одна из секций трехэтажного административного сооружения.

    6 мая 2026, 13:42 • Новости дня
    Москалькова нашла двух пропавших российских офицеров в плену на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что помогла найти двух российских офицеров, которые попали в украинский плен и больше года числились без вести пропавшими.

    Москалькова сообщила, что двух российских офицеров, которые на протяжении более года считались без вести пропавшими, удалось обнаружить в украинском плену, передает РИА «Новости».

    Она уточнила: «Буквально вчера я получила… с Украины фотографии наших офицеров, которые попали в плен». Она добавила, что семьи военных все это время пытались их найти и получить хоть какую-то информацию.

    Омбудсмен сообщила, что в результате работы ее аппарата удалось добиться получения от украинской стороны не только фотографий, но и писем от офицеров для их родных и близких.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянка нашла в украинском плену официально признанного погибшим мужа.

    Уполномоченный по правам человека рассказала об освобождении считавшегося мертвым военнослужащего.

    Ранее группа числившихся пропавшими без вести бойцов вернулась домой по итогам обмена.

    Минцифры: В Москве 9 мая отключат мобильный интернет
    Китайский пятилетний план ударил по промышленности Европы
    В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове
    Берлин объяснил конфликт Трампа и Мерца недоразумением
    Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина
    Адвоката Карабанова арестовали по делу о крупном мошенничестве
    МГУ объявил о наборе студентов на факультет ИИ

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. Теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Новый российский БТР должен стать простым и дешевым

    Новый БТР создается в России – соответствующую инициативную разработку ведет КамАЗ. Почему имеющиеся на вооружении бронетранспортеры БТР-82А нуждаются в замене, что не так с давним проектом К-16 «Бумеранг» - и какими качествами, с высокой вероятностью, будет обладать новая бронемашина? Подробности

    Попытка НАТО захватить кинематограф обречена на провал

    Секретариат НАТО озарила идея: привлечь профессиональных кинематографистов для антироссийской пропаганды. Сами кинематографисты такими попытками возмущены. Кино – это место, где НАТО точно не ждут, поэтому планы альянса посыпались на первой же линии обороны. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

