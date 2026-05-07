В Польше выразили возмущение маршем нацистов во Львове

В заявлении института подчеркивается обеспокоенность появлением на публичном мероприятии символики, связанной с 14-й дивизией Ваффен-СС, укомплектованной украинскими добровольцами, передает ТАСС.

В институте отметили, что в сложной истории польско-украинских отношений, включая память о Волынской резне и трагедиях, подобных резне в Гуте Пеняцкой, чествование подобных формирований подрывает основы честной исторической памяти и диалога между народами. Особо выделяется спорное наследие националистических движений, связанных с деятельностью Степана Бандеры, что, по мнению польской стороны, требует осмысления и осторожности.

Во время Великой Отечественной войны участники «Организации украинских националистов» (признана экстремистской и запрещена в России) сотрудничали с нацистской Германией и были причастны к карательным операциям против СССР и польского населения. В 1943 году из них была сформирована дивизия СС «Галичина», бойцы которой участвовали в массовых убийствах. Кульминация насилия пришлась на 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН*-УПА* атаковали около 100 польских деревень, в результате чего погибли около 100 тыс. мирных жителей.

Польский парламент в 2016 году официально признал эти события геноцидом, а 11 июля 2025 году объявил государственным памятным днем, начиная с 2025 года.

Ранее российское посольство в Вене выразило обеспокоенность участием австрийских политиков в мероприятиях, связанных с героизацией нацистских коллаборационистов и идеологии бандеровщины.

