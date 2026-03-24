Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту
Мируцэ заявил, что американские военные самолеты не могут вылетать из Румынии с грузом взрывчатых веществ на борту, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что румынский парламент 11 марта разрешил размещение дополнительных подразделений США и авиации на румынских базах, однако вылеты с опасным грузом запрещены. По словам министра, разрешение касается только присутствия американских самолетов на базах Отопень и Михаила Когэлничану.
Мируцэ подчеркнул: «Самолеты, которым румынский парламент разрешил прилетать на базу 90 в Отопень или на базу Михаила Когэлничану, не имеют права вылетать с взрывчатым грузом. Эти самолеты используются Соединенными Штатами Америки там, где они считают нужным. Парламент разрешил, если хотите, в кавычках, что они могут там стоять». Он уточнил, что ещё на этапе рассмотрения запроса Румыния попросила Вашингтон пояснить, не будут ли самолеты использоваться для перевозки оружия или взрывчатки, и получил отрицательный ответ.
Министр добавил, что при таких условиях Румынию нельзя обвинять в наступательных действиях против Ирана. Это заявление прозвучало после слов официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи о том, что Румыния станет соучастником конфликта, если предоставит базы США для атак на Иран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Румынии утвердил размещение дополнительных сил США на территории страны.
Высший совет национальной обороны согласовал временное пребывание американских самолетов-заправщиков и оборудования связи.
Авиация США прибыла в республику для усиления военного контингента в регионе.