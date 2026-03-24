«Единая Россия» поддержала отмену испытательного срока для мам детей до трех лет
Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект об отмене испытательного срока при приеме на работу женщин, воспитывающих детей до трех лет, передает Telegram-канал фракции.
Данный законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении, его планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года.
Соавтор инициативы, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, заявила: «Более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей. Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких мам, но они распространяются на возраст до полутора лет. А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет».
Кузнецова отметила, что порядка 25% женщин после декрета устраиваются на новую работу, и отмена испытательного срока поможет предотвратить случаи, когда мамы становятся жертвами манипуляций со стороны работодателей – после прохождения испытательного срока им могут отказать в трудоустройстве.
Партийная инициатива также включает внедрение новых корпоративных демографических стандартов на предприятиях. По словам Кузнецовой, «золотой стандарт поддержки многодетности» уже реализуют 70% регионов, а в четверти из них отмечен рост рождаемости. Фракция намерена продолжать работу по поддержке семей с детьми.