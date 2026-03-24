Сийярто вновь вспомнил номер Зеленского с игрой на рояле без рук
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ироничной форме напомнил Владимиру Зеленскому о его юмористическом номере об игре на рояле без рук.
Сийярто разместил в соцсетях ролик, в котором вместе с заместителем министра внутренних дел Венгрии Бенце Ретвари и пианистом Гергеем Богани попытался сыграть на синтезаторе втроем. Сийярто и участники видео шутят о том, как трудно научиться игре на рояле и сколько для этого требуется репетиций, передает РИА «Новости».
Во время записи Сийярто произнес: «Как Зеленский: раз, два, три!», – последние слова он сказал по-русски и сделал характерный жест рукой. После этих слов видео прерывается вставкой с фрагментом выступления Владимира Зеленского в «Вечернем квартале» в 2016 году, когда он исполнял комедийный номер «Игра на рояле без рук».
В завершение ролика снова показывается игра Сийярто, Ретвари и Богани, после чего они получают аплодисменты и делают поклон.
Ранее Сийярто уже припоминал Зеленскому этот номер.