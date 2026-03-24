В Таиланде задержали россиянина за крупное мошенничество с банкоматами
В Паттайе задержали 20-летнего гражданина России, которого подозревают в участии в мошеннической группе и незаконном выводе из банкоматов 4,6 млн батов (около 140 тыс. долларов).
Правоохранительные органы провинции Чонбури сообщили о поимке Марка Жамбалова, передает ТАСС. Следствие считает, что 20-летний приезжий незаконно снимал наличные, нанеся значительный ущерб.
Подозреваемому предъявили обвинение в «незаконном использовании чужой банковской карты и в соучастии в мошенничестве». Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 4,6 млн батов.
Стражи порядка утверждают, что группировка провела около 200 транзакций через два банкомата в курортном городе.
