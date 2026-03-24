Средняя ставка по вкладам в рублях снизилась до 13,8% во второй декаде марта

Денис Тельманов

Во второй декаде марта 2026 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших российских банках снизилась до 13,8% годовых, передает ТАСС.

В предыдущей, первой, декаде показатель составлял 13,87%, а в третьей декаде февраля – 14,06% годовых.

В перечень банков, чьи данные использует регулятор для расчета средней максимальной ставки, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При расчетах учитываются наиболее выгодные ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту банка. При этом не принимаются во внимание вклады с дополнительными условиями, такие как обязательное приобретение инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление страховых программ.

Также не рассматриваются вклады со ставкой, зависящей от срока размещения и капитализации процентов.

