Эксперт назвала ситуацию с рублем на рынке «идеальным штормом»

Эксперт Хандошко назвала ситуацию с рублем на рынке «идеальным штормом»

Tекст: Ольга Иванова

Ситуацию с рублем эксперт назвала «идеальным штормом», сообщает «Лента.ру». Хандошко пояснила, что ослабление российской валюты происходит на фоне сразу нескольких факторов: снижения ключевой ставки, сезонного роста импорта и падения валютной выручки экспортеров.

Хандошко отметила, что парадокс нынешней ситуации заключается в одновременном росте курса доллара и подорожании нефти. Обычно рост нефтяных доходов укрепляет рубль, однако в начале 2024 года нефтегазовые поступления в бюджет снизились на 45% за январь-февраль, что заставило Минфин задуматься о пересмотре бюджетного правила и цены отсечения нефти.

Минфин уже приостановил публикацию данных о нефтегазовых доходах за февраль и временно прекратил продажу валюты. По мнению эксперта, вероятно, цена отсечения нефти будет снижена примерно с 59 до 50 долларов за баррель, что приведет к усилению закупки валюты государством и дальнейшему давлению на рубль.

В дополнение к этому, снижение ключевой ставки ослабляет привлекательность рублевых активов, а рост импорта весной после зимней паузы также увеличивает спрос на иностранную валюту. Эксперты отмечают, что экспортеры стали меньше продавать валютную выручку, что также ослабляет рубль.

«Сам долгосрочный тренд на ослабление рубля никуда не исчезнет. В базовом сценарии в течение года можно ожидать, что курс будет на уровне 80-90 рублей за доллар», – заявила Хандошко. Она добавила, что укрепление рубля сейчас маловероятно, а более заметное падение возможно только при существенном смягчении денежно-кредитной и бюджетной политики, на что пока нет признаков. За первую половину марта курс рубля снизился примерно на 10%.

Ранее Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта и зафиксировал ее на уровне 15% годовых. Рубль продемонстрировал спокойную реакцию на это решение по данным Мосбиржи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках по объему средств населения на 20 марта составила 14,03%.