При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
В ходе детонации, которая произошла в одном из домов Севастополя, погибли певчая местного Татианинского храма и многодетная мать, сообщили в самом храме во вторник.
Жертвой происшествия стала Ольга Родикова, служившая певчей в Татианинском храме, четыре ее дочери получили ранения различной степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на сообщение храма.
Судьба сына остается неизвестной – он числится пропавшим без вести.
На месте инцидента работают криминалисты, взрывотехники, а также сотрудники ФСБ и Следственного комитета. Специалисты продолжают оценку ущерба и выясняют точные причины случившегося.
Глава города Михаил Развожаев сообщал о гибели двух человек при взрыве в жилом доме. Специалисты после обследования здания исключили версию утечки бытового газа. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов рассказал о состоянии пострадавших детей и взрослых.