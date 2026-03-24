Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя
Жители Севастополя помогали соседям эвакуироваться из поврежденного взрывом дома, сила удара оказалась такой, что оконные рамы вылетели даже в соседних зданиях, а над кварталом поднялся столб черного дыма.
Местная жительница Екатерина отметила быструю реакцию экстренных служб и сплоченность горожан, передает РИА «Новости».
«Взрыв был очень сильный. В окне заметила сразу столб черного дыма в доме напротив. В соседних домах от взрыва моментально повылетали стекла», – рассказала она.
Другая пострадавшая сообщила, что ей пришлось выбираться из горящей квартиры с мокрым полотенцем у лица. Женщина успела схватить паспорт, но документы на жилье остались внутри, а домашний питомец потерялся в суматохе.
Горожане активно помогали выводить людей из поврежденных помещений на улице Павла Корчагина. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники администрации и газовой службы, которые оценивают нанесенный ущерб.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели двух человек и повреждении двух домов в результате происшествия. Специалисты после обследования исключили версию взрыва бытового газа.